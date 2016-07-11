Актриса из «Игры престолов» станет членом жюри Одесского кинофестиваля

В состав жюри международной конкурсной программы Одесского кинофестиваля (ОМКФ), который пройдет с 14 по 22 июля, войдет турецко-немецкая актриса Сибель Кекилли, сообщается на сайте фестиваля.

Дебют актрисы состоялся в 2004 году в фильме режиссера Фатиха Акина «Головой об стену». Картина получила несколько престижных наград, среди которых «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля, а роль Кекилли была отмечена в категориях «Лучшая женская роль» (премия Lola Немецкой киноакадемии), «Восходящая звезда» (немецкая премия Bambi), «Лучшая молодая актриса» (австрийская Undine Awards), «Лучшая женская роль» (немецкая New Faces Awards).

В 2010 году она получила премию Lola за участие в картине «Чужая» (режиссер Фео Аладаг), а годом позже за этот же фильм была отмечена наградой Общества кинокритиков Германии как лучшая актриса. В 2014-м за роль Шаи в сериале «Игра престолов» актриса была номинирована на премию Гильдии киноактеров США.

Напомним, членами Международного жюри 8-го ОМКФ также стали актриса Римма Зюбина (главная роль в «Гнездо горлицы») и немецкий режиссер.