Актер, похожий на Путина, сыграет в фильме, посвященном крушению подлодки «Курск»

В марте 2017 года СМИ выяснили, что из сценария «Курска» вырезали все сцены с Владимиром Путиным. Согласно источникам, авторы не хотели посвящать картину политическим интригам. В свою очередь Минобороны России сначала согласилось помочь авторам в производстве, однако затем передумало.

Производством «Курска» занимается французская студия Люка Бессона EuropaCorp. Режиссtром выступил Томас Винтерберг («Торжество», «Охота»), а главные роли достались Лее Сейду («007: Спектр»), Колину Фёрту (серия Kingsman) и Маттиасу Шонартсу («Красный воробей»), который внешне очень похож на главу российского государства.

Такой вот фильм о русских, но без русских.

Крушение подлодки произошло в 2000 году в Баренцевом море: погибли все 118 членов экипажа, находившиеся на глубине 108 метров. Операция по спасению подводников, проводимая силами Северного флота, не принесла успеха. Норвежских и британских моряков допустили к подлодке только через неделю после инцидента.