Актер из «Пиратов Карибского моря» снимается в украинско-чешском фильме

В Украине стартовали съемки полнометражного художественного фильма «Окрашенный птенец» Вацлава Мархоула, который является экранизацией мирового бестселлера Ежи Косинского с одноименным названием, сообщает издание Cut Insight.

«Окрашенный птенец» — драматическая история о пути и страданиях маленького еврейского мальчика во время Второй мировой войны.

Главную роль в нем сыграет девятилетний мальчик из Чехии Петр Котляр. Вместе с ним в картине появятся Стеллан Скарсгард («Рассекая волны» Ларса фон Триера, «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Тор», «Мстители», «Девушка с татуировкой дракона»), Удо Кир («Джонни-мнемоник», «Армагеддон», «Блейд»), Харви Кейтель («Кто стучится в мою дверь?» Мартина Скорсезе, «Бешеные псы» Квентина Тарантино, «Пианино» Джейн Кэмпион), польский актер Лех Дублик, украинские актрисы Нина Шуневич и Алла Сакалова, чешские актеры Петр Ванек, Радим Фиал, Житко Сванчаров и другие.

Бюджет картины составляет $5 млн. Фильм будет сниматься на черно-белую пленку. Съемочный период составит 105 дней и будет проходить в Словакии, Чехии, Польше и Украине.Мировая фестивальная премьера фильма запланирована на весну 2019 года.

Напомним, в декабре 2016 года Госкино заключило с компанией «Директория кино» контракт о предоставлении «Окрашенному птенцу» государственной финансовой поддержки в размере около 9,6 млн грн. Он создается в копродукции Украины и Чехии и является победителем Девятого питчинга.

Вчера, 23 марта, Верховная рада приняла в целом законопроект № 3081-д о государственной поддержке кинематографа с внесенными президентом правками.