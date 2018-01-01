ТЕЛЕКРИТИКА

Актер из «Доктора Кто» сыграет в «Звездных войнах»

Культура

Мэтт Смит снимется в одной из главных ролей в девятом эпизоде «Звездных войн», пишет издание Variety.


35-летний британец Мэтт Смит, номинированный на премию BAFTA в 2011, знаком зрителям по роли одиннадцатого Доктора Кто в культовом сериале. Пока неизвестно, кого именно сыграет Смит в "Звездных войнах", но, как сообщается, его герой станет одним из ключевых.

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В новой части фантастической эпопеи также снимутся Марк Хэмилл, Билли Ди Уилльямс, Дейзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек, Лупита Нионго, Доналл Глисон, Келли Мари Трэн, Йоонас Суотамо и Энтони Дэниелс.

Известно также, что режиссером и сценаристом новых “Звездных войн” стал Джей Джей Абрамс («Звёздные войны: Пробуждение силы»).

Ранее в сети ходили слухи о том, что Lucasfilm решила отменить будущие фильмы «Звездные войны» из-за провала ленты о Хане Соло. Также сообщалось, что причин может быть несколько: пересъемки, плохая касса, неудачный выбор актера или даты проката. Однако студия опровергла догадки и заявила, что все еще активно работает над проектом.

Фото: Getty Images

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