Актер из «Доктора Кто» сыграет в «Звездных войнах»

В новой части фантастической эпопеи также снимутся Марк Хэмилл, Билли Ди Уилльямс, Дейзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек, Лупита Нионго, Доналл Глисон, Келли Мари Трэн, Йоонас Суотамо и Энтони Дэниелс.

Известно также, что режиссером и сценаристом новых “Звездных войн” стал Джей Джей Абрамс («Звёздные войны: Пробуждение силы»).

Ранее в сети ходили слухи о том, что Lucasfilm решила отменить будущие фильмы «Звездные войны» из-за провала ленты о Хане Соло. Также сообщалось, что причин может быть несколько: пересъемки, плохая касса, неудачный выбор актера или даты проката. Однако студия опровергла догадки и заявила, что все еще активно работает над проектом.

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