9 самых неожиданных пиратов мирового кино

На прошлой неделе стартовал четвертый (четвертый, Билли!) сезон «Черных парусов» – приквела классической истории об Острове сокровищ

По-хорошему удивленная и обрадованная этим обстоятельством «Телекритика», обложившись видеокассетами, DVD-дисками и накопителями файлов avi, пересмотрела массу фильмов о приключениях разного рода корсаров и джентльменов удачи – и собрала для вас галерею самых любопытных пиратских образов.

1

Самый зловещий – Лон Чейни

Собственно говоря, характеристика «самый зловещий» легко может подойти к любому образу, воплощенному на экране Лоном Чейни-старшим, от самого страшного Призрака оперы до наиболее отвратительного Квазимодо. К сожалению, фильм «Остров сокровищ» 1920 года режиссера Мориса Турнера (отца Жака Турнера, постановщика «Анны – королевы пиратов») до наших дней не дожил даже в отдельных фрагментах. Но по фотографиям вполне можно составить впечатление. Лон Чейни в роли Слепого Пью откровенно пугает: не удивительно, что от одного только взгляда на старого пирата у Джима Хокинса делались ватными ноги. Кстати говоря, в «Острове сокровищ» неугомонный Чейни сыграл две роли – как можем увидеть по фото, одна другой краше.

2

Самый романтичный – Эррол Флинн

Если кто не в курсе, то Эррол Флинн такая же легенда приключенческого кино, как Уильям Кидд – в пиратской тусовке. Вторая экранизация романа Рафаэля Сабатини о докторе-ирландце, который волею судеб стал морским волком капитаном Бладом, заслужила пять «Оскаров» и сделала звездами Эррола Флина с Оливией де Хэвиленд. Он заложил канон романтического негодяя: образ благородного разбойника с кокетливыми усиками и насмешливым взглядом стал настолько популярным, что Флинну до конца своих дней приходилось размахивать шпагой на съемочных площадках приключенческих фильмов студии Warner Bros. В дальнейшем актер еще дважды обратится к пиратскому образу – в «Морском Ястребе» и «Владетеле Баллантрэ», и оба раза весьма успешно. В этом нет ничего удивительного: еще во времена австралийской юности Флинн много путешествовал под парусом, так что моряцкую жизнь знал не понаслышке.

3

Самая женственная – Джин Питерс

Моряки говорят, что женщина на корабле – это к несчастью, и они, конечно же, оказались правы: «Анна – королева пиратов», мягко говоря, не самый лучший фильм Жака Турнера, режиссера классических «Людей-кошек» и хрестоматийного нуара «Из прошлого». Но согласитесь, что Джин Питерс в пиратском костюме, босиком и со шпагой наголо чудо как хороша. Не зря она была любимой супругой Говарда Хьюза (который «Гражданин Кейн» и «Авиатор») – безумный миллиардер понимал толк в красивых женщинах. Кстати, Томас Гомес, который изображает в этом фильме легендарного пирата Черная Борода, достаточно колоритен для того, чтобы войти в нашу подборку (обратите внимание, как залихватски он фехтует с кружкой рома в свободной руке), но ladies, как говорится, first.

4

Самые философские – компания «Кровавые страховщики» в полном составе

Сатирическая короткометражка Терри Гиллиама «Кровавые страховщики» не стареет, даже наоборот: с каждым годом приобретает все более актуальное звучание, особенно в нашей стране. Ситуация, в которой пенсионный возраст для работника все время повышается, но при этом сам работник практически не имеет шансов трудоустроиться после сорока, выглядит как одна из сценарных находок «Бразилии» , которая по какому-то недоразумению не попала в фильм. История о том, как престарелые клерки, шпыняемые молодым менеджментом, захватили офис, превратили его в пиратский корабль и принялись брать на абордаж другие офисы в Сити – это не только емкая и очень смешная антикорпоративная метафора, но еще и весьма находчивое кино. (Чем Терри Гиллиам, собственно, и славился в лучшие годы.) Пересматривая в который раз его работы времен «Монти Пайтон», не перестаешь удивляться фантазии мастера, который умудрялся делать гениальную анимацию из коллажей буквально на коленке и превращать конторские столы в корабельные пушки.

5

Самый добрый – Олег Борисов

Постановщик ряда отличных мюзиклов и режиссер совершенно гениальной кинооперетты «Труффальдино из Бергамо» Владимир Воробьев, взявшись за экранизацию «Острова сокровищ», зачем-то снял этот фильм на полном серьезе, без единой нотки гротеска или абсурда. На выходе получилась более чем странная лента – чрезмерно мрачная, как для детского фильма. (Его даже основательно порезали перед премьерой, вымарав пресловутое пиратское пьянство, игру в кости и жестокие сцены.) И слишком камерная, как для взрослого зрителя. В советском фильме 1982 года пиратская команда напоминает скорее сборище интеллигентных сотрудников научно-исследовательских институтов, которые отправились в туристический поход «за туманом и за запахом тайги», а не морских головорезов в поисках сокровищ. А самый интеллигентный заводила среди них – Джон Сильвер в исполнении Олега Борисова. (Кстати говоря, оттрубившего двенадцать лет в нашем Театре русской драмы имени Леси Украинки.) И как бы жестко он не строил пиратов, сколько бы не ерничал, все равно сквозь маску проглядывает московский интеллигент с манерами инженера Гарина или астрофизика Костина из «Парада планет».

6

Самые трэшовые пираты – Роберт Юрич и Майкл Робертс

Унылые космические пираты Весельчак У и Крыс из телефильма далекого детства не шли ни в какое сравнение с двумя придурковатыми межпланетными корсарами из «Ледовых пиратов» – дешевой пародии на «Звездные войны» и «Безумного Макса», которую лет тридцать назад можно было посмотреть за один советский рубль в ближайшем видеосалоне. Сейчас, пересматривая «Ледовых пиратов», испытываешь скорее недоумение, чем детский восторг по поводу весьма дешевых спецэффектов и сортирного юмора. Участие в этом фильме Рона Перлмана еще как-то можно объяснить: все же актер, обладающий поистине сказочной внешность, еще только начинал карьеру в кино. Но вот как в этот проект умудрилась вляпаться Анжелика Хьюстон – совершенно непонятно.

7

Самый ироничный – Уолтер Мэттау

Замечательный характерный актер Уолтер Мэттау как будто родился для роли капитана Томаса Бартоломью Рэда. Грубо вылепленное лицо с крупными чертами и глубокими складками, выдающими многолетнего поклонника крепкого ямайского рома, недоверчивый прищур глаз – а грим и борода довершили образ жестокого морского разбойника, пьяницы и циника. Но при всем при этом капитан Ред представляет собой тот тип обаятельного проходимца, который способен по достоинству оценить очередную шутку изменчивой фортуны. И хотя после выхода на экраны «Пиратов» Роману Поланскому досталось немало шишек от критиков, фильм выдержал испытание временем и занял свое место на полочке классики приключенческого кино. В конце концов, неужели гений не имеет права повалять дурака за какие-то несчастные 40 миллионов долларов? (Правда, если судить по фильмам Поланского последних десяти лет, сейчас он только тем и занят.) Напоследок, обратите внимание на эпизодическую роль легендарного певца и автора песен Иэна Дьюри, который изобразил одного из морских разбойников. Пройдет четверть века, и он сам станет героем фильма «Секс, наркотики и рок-н-ролл».

8

Самый комичный – Валерий Чигляев

Вряд ли найдется хоть один читатель «Телекритики», который бы не видел анимационный фильм Давида Черкасского и Радны Сахалтуева «Остров сокровищ», а значит, все согласятся с тем, что наши, киевские пиратики – самые потешные. Добавить к этому, собственно говоря, нечего, так что спасибо за внимание, сейчас, должно быть, будут убивать (с).

9

Самый рок-н-ролльный – Джонни Депп