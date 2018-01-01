9 новых сериалов августа

«Телекритика» продолжает каждый месяц знакомить читателей с новинками мира сериалов.
августа
Производство: HBO
В ролях: Теренс Нэнс и другие
Одной из двух продакшн-компаний, занимавшихся съемками этого сериала, выступила A24 – три этих символа способны обратить на себя внимание каждого уважающего себя поклонника независимого кино, ведь именно A24 занималась дистрибуцией таких хитов, как «Лобстер», «Человек-швейцарский нож» и свежей «Наследственности». В качестве производителя сериалов компания зарекомендовала себя прошлогодним «Товарищем детективом», где Ченнинг Татум проникается вымышленным румынским коммунистическим сериалом. Но если пересказать «Товарища детектива» было не так-то просто, то со «Спонтанными актами» будет еще сложнее.
Согласно официальному пресс-релизу, это «текучий, расслабляющий поток сознания как ответ на современный американский медиа-ландшафт», состоящий из «связанных между собой виньеток, делающих шоу уникальным миксом документального кино, мюзикла, сюрреалистической мелодрамы и юмористической анимации». Но не нужно заранее думать, что сериал будет набором красивых картинок без намека на сюжет: полнометражный фильм его создателя Теренса Нэнса «Упрощение ее красоты» тоже можно было описать лишь в таких терминах – а в результате получилась мощная поэма. Того же самого мы ждем и от «Спонтанных актов остроумия».
августа
Производство: ABC
В ролях: Уайетт Рассел, Брент Дженнингс, Соня Кэссиди, Линда Эмонд
Завязка «Ложи 49» звучит не слишком многообещающе: после смерти своего отца бестолковый экс-серфер вступает в масонскую ложу. Но AMC – это не Netflix, где синопсис каждой оригинальной продукции должен звучать как конец света (даже если это романтическая комедия). Многие ли сюжеты этого канала поражали наше воображение своей изобретательностью до того, как мы все же решались посмотреть сами сериалы? Недавний «Диетлэнд» обещал быть прогрессивной комедией для галочки, а оказался одним из лучших комедийных сериалов года. Да что там, даже спин-офф «Во все тяжкие» до своего старта казался сомнительной затеей, а теперь мы без Сола жить не можем. В общем, козырь AMC – безупречная реализация, и помочь им в этом должен исполнитель главной роли – Уайетт Расселл, хорошо известный по роли в третьем сезоне «Черного зеркала», и давно вышедший из тени своих знаменитых родителей, Курта и Голди.
августа
Производство: Netflix
В ролях: Джозеф Симмонс, Жюстина Симмонс, Киана Браун, Нэйтан Андерсон
«Все о Вашингтонах» – типичный ситком формата «двое родителей + толпа разновозрастных ребятишек», но кое в чем новинка все же выбивается из ряда предшественников. Глава семьи – не типичный офисный работник, а закатившаяся хип-хоп звезда (этот момент отчасти автобиографичен, потому что Джозеф Симмонс – бывший участник культовой группы Run-DMC). Что переживает человек, который привык качать стадионы, но вынужден качать младших отпрысков? Наверняка неслабый кризис веры в себя; а тут еще и верная супруга объявляет, что теперь она будет делать головокружительную карьеру. Примечательно, что Симмонсы уже знакомы телезрителям как пара: с 2005 по 2009 они были звездами реалити-шоу Run’s House. Хочется верить, что следом за «Семейкой Осборнов» времена таких передач прошли – в первую очередь из-за психологических травм, которые они наносят детям; но поскольку сама по себе личность DJ Run (псевдоним Симмонса) чрезвычайно интересна, то дослушать его историю в постановочном формате, пожалуй, стоит.
Производство: Netflix
В ролях: Вероника Кастро, Сесилия Суарез, Шерил Рубио, Пако Леон
Тизер «Цветочного дома» произвел локальный фурор, когда зрители на постсоветском пространстве заметили, что в нем прикуривает сигарету от горящей розы заслуженная «Дикая роза» Мексики Вероника Кастро. В другом полушарии зрители в основном не радовались, а возмущались: многие ошибочно решили, что La casa de las flores – продолжение или спин-офф другого популярного шоу Netflix, La casa del papel, и были разочарованы подменой. На деле, в новом сериале пойдет речь о зажиточной семье Де Ла Мора, которая владеет цветочным бизнесом и скрывает множество темных секретов. Как бы там ни было, полноценный трейлер «Цветочного дома», с зажигальным дрэг-перформансом, постоянно дымящей Вероникой Кастро и безумным количеством цветов, производит гипнотическое впечатление – и ничуть не пахнет мыльной оперой.
Производство: Netflix
В ролях: Дебби Райан, Даллас Робертс, Кристофер Горэм, Эринн Вестбрук
Патти – полная старшеклассница и неудачница в классическом смысле слова, – за одно лето превращается в стройную красавицу. К несчастью, в отличие от героини Эми Шумер, она решает строить не карьеру, а изысканный план мести всем, кто когда-либо перешел ей дорогу. Казалось бы, сюжету «Ненасытной» далеко до провокационного «13 причин почему», но и его уже потребовали запретить: соответствующая петиция набрала больше 100 тысяч голосов.
«Столько лет женщинам и впечатлительным юным девушкам вдалбливали, что только те из них, кто выглядит желанными в глазах мужчин, могут быть популярными и иметь друзей», – пишет автор петиции, выступая против очередного экранного сеанса объектификации женщин. Маловероятно, что Netflix устыдится и отменит премьеру – скорее всего, как и в случае с «13 причин почему», сервис ограничится дисклеймером с телефонами служб психологической поддержки, – но, быть может, в будущем постарается отойти от надоевшего стереотипа о том, что девушки немодельной внешности – от природы злые и закомплексованные
августа
Производство: Sony Crackle
В ролях: Роб Риггл, Билли Мерритт, Бритт Бэйрон, Элиза Куп
Звезда Saturday Night Live Роб Риггл – бывший морпех. Говорят, что если он вместе с коллегой-сатириком Сашей Бароном Коэном постучат в вашу дверь (оба – метр девяносто ростом), смешно вам не будет. Однако в этот раз Риггл придумал себе, на первый взгляд, невинное развлечение: открыл школу для желающих оседлать водные скутеры. «На протяжении семестра все ее сотрудники будут любой ценой защищать свою возлюбленную академию – и неважно, сколько людей будут ее критиковать… пропадут без вести… или умрут!» – гласит синопсис. Стартовавшие в прошлом месяце «Маргиналы и монстры» Бобкэта Голдтуэйта не вызвали фурора, и аналогичная судьба, вероятно, ждет проект Риггла – что ж, по крайней мере, кабельные каналы не оставляют комиков без работы. А к тем, кто жаждет настоящей сатиры, в двери по-прежнему может постучать Саша.
августа
Производство: Netflix
В ролях: Радика Апте, Манав Каул, Махеш Балрадж
Июльские «Священные игры», ставшие первым оригинальным индийским сериалом Netflix, пришлись критикам по душе; у хоррор-экшна «Гуль» по мотивам индийского фольклора есть все шансы повторить судьбу предшественника. Во-первых, производством мини-сериала занималась компания Blumhouse Television – передовик на ниве всякого рода ужасов и триллеров («Сплит» и грядущий «Гласс» – тоже на их совести). Во-вторых, «Гуль» обещает сделать акцент не на визуальной составляющей, а на психологическом ужасе: по сюжету, таинственный заключенный во время допроса подчиняет себе тюремщиков, постепенно раскрывая их самые грязные секреты. В программе только три серии, так что наскучить вряд ли успеет.
Производство: Netflix
В ролях: Сорча Граундселл, Перселл Эскот, Гай Пирс, Лаура Бирн, Сэм Хэзелдайн
Синопсис «Невинных» звучит как пересказ «Плаща и Кинжала» Marvel с бо́льшим уклоном в мистику, нежели в супергероику. Подростки Гарри и Джун убегают от взрослых тиранов и в процессе открывают в себе сверхъестественные силы – которые, как водится в жанре young adult, с одинаковой вероятностью могут спасти целый мир и погубить своих носителей. Судя по трейлеру, суперспособность Джун – это не какая-нибудь левитация или телепортация, а превращение в неопрятного бородатого мужика, что для сумеречного подросткового триллера уже победа. Вторая большая победа – участие Гая Пирса («Мементо»), который в выборе телепроектов не то чтобы сильно разборчив, но в роли безумного ученого в «Невинных» выглядит что надо.
августа
Производство: Amazon Video
В ролях: Джон Красински, Эбби Корниш, Венделл Пирс, Али Сулиман, Нуми Рапас
Агенты ЦРУ никогда не останутся без работы ни в жизни, ни на экране, и очередное (после ремейка «Трех дней Кондора») тому подтверждение – веб-сериал по мотивам шпионских романов Тома Клэнси. Традиционно агента Джека Райана на экране изображают обладатели волевых подбородков (Алек Болдуин, Харрисон Форд, Бен Аффлек, Крис Пайн), так что в сериале роль закономерным образом перешла к порядочному семьянину Джону Красински, сбрившему с лица постапокалиптическую растительность после съемок в собственном триллере «Тихое место». В лучших традициях шпионских боевиков, ему придется покинуть свой уютный письменный столик в недрах Агентства и носиться по всему миру за террористами. Добро в образе Джека, само собой, победит, но на всякий случай предупреждаем, что сериал еще за 4 месяца до премьеры продлили на второй сезон.
Для коллажа были использованы кадры: https://www.youtube.com/watch?v=7T_0mNHeY2w © 018 SONY PICTURES DIGITAL PRODUCTION INC. ALL RIGHTS RESERVED https://www.youtube.com/watch?v=sdXCs7m4-iI © 2018 Sony Pictures Digital Productions Inc. All Rights Reserved. https://www.youtube.com/watch?v=1lYzyIdUjbQ © 2018 UNIVERSAL STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED