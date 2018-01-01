9 новых сериалов августа

Производство: ABC

В ролях: Уайетт Рассел, Брент Дженнингс, Соня Кэссиди, Линда Эмонд

Завязка «Ложи 49» звучит не слишком многообещающе: после смерти своего отца бестолковый экс-серфер вступает в масонскую ложу. Но AMC – это не Netflix, где синопсис каждой оригинальной продукции должен звучать как конец света (даже если это романтическая комедия). Многие ли сюжеты этого канала поражали наше воображение своей изобретательностью до того, как мы все же решались посмотреть сами сериалы? Недавний «Диетлэнд» обещал быть прогрессивной комедией для галочки, а оказался одним из лучших комедийных сериалов года. Да что там, даже спин-офф «Во все тяжкие» до своего старта казался сомнительной затеей, а теперь мы без Сола жить не можем. В общем, козырь AMC – безупречная реализация, и помочь им в этом должен исполнитель главной роли – Уайетт Расселл, хорошо известный по роли в третьем сезоне «Черного зеркала», и давно вышедший из тени своих знаменитых родителей, Курта и Голди.