Режиссеры и их аватарки: от дель Торо до Черкасского

Подобно всем нам, простым смертным, режиссеры кино тоже пользуются социальными сетями. Причем некоторые из них весьма активно.

«Телекритика» внимательно изучила аватарки на страничках кинорежиссеров в соцсетях Facebook, Twitter и Instagram и отобрала для своих читателей самые неожиданные.

1

Джон Карпентер

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Кто может напугать мастера ужасов Джона Карпентера, от чьих фильмов «Хэллоуин» и «Нечто» стыла кровь в жилах не у одного поколения зрителей? Очевидно, что только сам мастер ужасов Джон Карпентер – что он, собственно, вполне успешно и делает на аватарке. Получилось убедительно. Кстати, если вас смущают микрофоны на обложке его Twitter, то вы, наверное, не в курсе, что Карпентер еще и очень успешный электронный композитор, написавший музыку почти ко всем своим фильмам. В позапрошлом году у него даже вышла сольная пластинка – Lost Themes.

2

Кевин Смит

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Обладатель весьма колоритной внешности Кевин Смит, не расстающийся с бейсболкой, повернутой козырьком назад, уверен, что все и так знают, как выглядит режиссер фильмов «Клерки» и «Догма», – так что решил в духе своего героя Молчаливого Боба особо не заморачиваться. Ну и потом: себя-то он видит в телефоне, а это главное.

3

Данкан Джонс

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Данкан Джонс знаменит не только тем, что является сыном рок-иконы Дэвида Боуи. Он еще и вполне преуспевающий режиссер фантастического кино, чей дебютный фильм «Луна» (в отечественном прокате – «Луна 2012») с Сэмом Рокуэллом в главной и единственной роли заставил всех фанатов малобюджетной философской кинофантастики снова поверить в любимый жанр. В отличие от своих коллег Зака Снайдера или Стивена Содерберга, которые используют аватарки в соцсетях для рекламы новых фильмов («Лиги справедливости» и «Счастливчика Логана» соответственно), на аватарке Данкана Джонса изображен главный герой «Луны» Сэм Белл. Надеемся, что этот талисман не подведет Данкана: на август запланирована премьера его нового фильма «Немой», который режиссер рассматривает как «духовное продолжение» «Луны» и где в эпизодической роли снова появляется герой Сэма Рокуэлла.

4

Давид Черкасский

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Еще до того, как мы открыли страничку Давида Черкасского в Facebook, были уверены, что на аватарке режиссер-мультипликатор изображен в обнимку с девушкой модельной внешности и со стаканом в руке. Если насчет девушки мы ошиблись, то насчет стакана – ничуть. По цвету жидкость похожа на коньяк, что не удивительно: все, кто сталкивался с автором «Капитана Врунгеля» и «Острова сокровищ» в баре столичного Дома кино, в курсе, что Давид Янович хороший коньяк очень уважает.

5

Джо Данте

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Фильм ужасов «Пираньи» – как вы уже, наверное, догадались, про маленьких, но чрезвычайно прожорливых рыбок, стал для Джо Данте дебютом. И хотя после этого режиссер снимал куда более успешные фантастические комедии «Внутренний космос» и «Гремлины», которые становились кассовыми хитами и сегодня считаются общепризнанной классикой голливудского кино восьмидесятых, именно пиранья красуется на его аватарке. Ну что же, для режиссера фильмов ужасов быть суеверным – это, скорее, нормально.

6

Гильермо дель Торо

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Режиссер «Хэллбоя» и «Тихоокеанского рубежа» Гильермо дель Торо – в жизни человек скромный и склонный к самоиронии. Наверное поэтому вместо профессионально сделанной фотографии, как это принято у большинства селебритис, дель Торо использовал в качестве аватарки изображение игрушки, в которой легко узнается сам режиссер. Согласитесь, сходство просто поразительное. Игрушечный дель Торо стал одним из экспонатов выставки, которая проходила осенью прошлого года в Лос-Анджелесском музее искусств – на ней были представлены картины, рисунки и макеты режиссера, включая его знаменитых монстров из «Лабиринта Фавна».

7

Юрий Быков

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Аватарка Юрия Быкова иллюстрирует старый анекдот о разнице между оптимистом и пессимистом: у оптимиста стакан наполовину полон, у пессимиста – наполовину пуст. Это также отличная иллюстрация творчества режиссера, который снимает с одинаковым успехом и жесткие социальные драмы наподобие «Майора» или «Дурака», и популярные сериалы. (Например, «Метод» с Константином Хабенским и Паулиной Андреевой.) А еще, так как у Быкова кино сугубо мужское и весьма крутое, сложно удержаться от мысли, что в стакане не просто вода, а водка. На глаз – где-то грамм сто, в самый раз.

8

Илай Рот

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