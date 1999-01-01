ТЕЛЕКРИТИКА

8 фантастических фильмов режиссера «Жидкого неба»

Автор самого знаменитого инди-фильма Слава Цукерман – о том, почему стиль – главное оружие постановщика

Культура

«Телекритика» продолжает новую рубрику, в которой кинематографисты рассказывают о своих любимых фильмах, сценах, сценариях и актерах.


Сегодня у нас в гостях – легендарный режиссер и продюсер Слава Цукерман, чью сатирическую фантастику «Жидкое небо» (1983) называют самым знаменитым инди-фильмом в истории кино. Цукерман – единственный выходец из СССР, который добился крупного успеха в Америке как режиссер: «Жидкое небо» стал культовым фильмом сразу же после выхода, а сегодня это общепризнанная классика. Специально для «Телекритики» Владислав Менделевич рассказал о своих любимых фантастических картинах.
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1

«Космическая одиссея» Стэнли Кубрика (1967)

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"В юные годы научная фантастика была среди самых моих любимых жанров литературы. И я всегда хотел снимать кино в этом жанре. Однако существующие фантастические фильмы меня особо не впечатляли. Насколько я помню, «Космическая одисcея» Стэнли Кубрика была первой фантастической картиной, вызвавшей у меня сильную эмоциональную реакцию.
Думаю, литература, не имея дело непосредственно со зрительными образами, а оперируя идеями и словами, заставляет работать личное воображение читателя. Иное дело кино. Чтобы фантастический фильм «работал», в нем должен быть создан внешне убедительный ранее невиданный мир. В каком-то смысле создание такого мира означает создание нового стиля. Не случайно это удалось Стэнли Кубрику, который говорил, что режиссер – это машина для создания стиля".

2

«Заводной апельсин» Стэнли Кубрика (1971)

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"«Заводной апельсин» – один из фильмов, произведших на меня особенно сильное впечатление. «Заводной апельсин», конечно же, не вполне научная фантастика. Это – сатира с элементами фантастики. Смесь жанров. Интересно, что такие жанрово сложные фильмы всегда были среди моих любимых. В детстве меня поразила «Весна» Александрова. Там не только жанр комедии был подан в фантастической упаковке, но к этому примешивался еще и мир киносъемки, кажущийся более фантастичным, чем фантастический «Институт солнца». Это был тот мир, в который я стремился попасть".
3

«Бразилия» Терри Гиллиама (1985)

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"Позже на меня произвела сильное впечатление «Бразилия» – еще один пример сатиры, замешанной на фантастике. Наиболее известный из моих собственных фильмов – «Жидкое небо» – тоже смесь жанров. Его показывали на Берлинском фестивале, где в каталоге все фильмы были расфасованы по жанрам. А «Жидкое небо» было представлено как фильм, жанровому определению не поддающийся. Думаю, меня привлекает процесс смешения жанров, так как он требует особенно точного владения стилем. А стиль, я согласен с Кубриком, главное орудие режиссера".
4

«Человек, который упал на землю» Николаса Роуга (1976)

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"Николас Роуг, так же как Кубрик и Гиллиам, входил в небольшую группу режиссеров, в совершенстве владеющих стилем".
5-6

«Чужой» (1979) и «Бегущий по лезвию бритвы» (1982) Ридли Скотта

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"К этой же группе принадлежит и Ридли Скотт".
7

«Железо» Ричарда Стэнли (1990)

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"Запомнился мне и малоизвестный английский фильм «Железо». Запомнился, потому что был снят за очень малые деньги. Создать особый фантастический фильм почти без денег – это особое достижение".
8

«Матрица» братьев Вачовски (1999)

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"Я эмигрировал из СССР в 1973 году, а в 1975 впервые oказался в Голливуде, где на двух фестивалях сразу показывали два моих фильма. Мой первый израильский документальный фильм получил тогда первый приз на Всемирном фестивале телефильмов. Меня приглашали на беседы президенты киностудий, и всем им я говорил, что хочу снимать научную фантастику. А они мне отвечали, что этот жанр умер. Что зрители фантастику смотреть не хотят, и поэтому никто больше снимать ее не будет. А в это время уже шли съемки «Звездных войн». И когда этот фильм вышел на экраны, продюсеры забыли о том, что фантастический жанр умер. Покойник ожил.
Конечно же, для того чтобы вернуть фантастику на экран, Лукасу понадобилось дать этому жанру новый стиль. А дальше пошли подражания и стиль снова начал умирать. Новое мышление, новая фантастическая литература требовали нового стиля. И в конце концов этот стиль принесли в кино братья Вачовски, сняв «Матрицу»".

"И опять годы летят, и фантастика требует нового стиля. Иногда мне кажется, что создать этот стиль легче, чем донести его до зрителей. Ведь надо еще и найти продюсеров, которые захотят потратить большие деньги на эксперимент. Однако без эксперимента успешный фантастический фильм снять невозможно".


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