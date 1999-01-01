8 фантастических фильмов режиссера «Жидкого неба»

Конечно же, для того чтобы вернуть фантастику на экран, Лукасу понадобилось дать этому жанру новый стиль. А дальше пошли подражания и стиль снова начал умирать. Новое мышление, новая фантастическая литература требовали нового стиля. И в конце концов этот стиль принесли в кино братья Вачовски, сняв «Матрицу»".

"Я эмигрировал из СССР в 1973 году, а в 1975 впервые oказался в Голливуде, где на двух фестивалях сразу показывали два моих фильма. Мой первый израильский документальный фильм получил тогда первый приз на Всемирном фестивале телефильмов. Меня приглашали на беседы президенты киностудий, и всем им я говорил, что хочу снимать научную фантастику. А они мне отвечали, что этот жанр умер. Что зрители фантастику смотреть не хотят, и поэтому никто больше снимать ее не будет. А в это время уже шли съемки «Звездных войн». И когда этот фильм вышел на экраны, продюсеры забыли о том, что фантастический жанр умер. Покойник ожил.