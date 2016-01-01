«8 лучших свиданий» второй год остается самой кассовой украинской комедией

В 2016-2017 годах самыми кассовыми украинскими комедиями стали фильмы студии «Квартал 95» – «8 лучших свиданий» и «Слуга народа 2». На третьем месте сейчас «DZIDZIO Контрабас», пишет ЛІГА.net.

"Предпоследняя наша полнометражная работа – «8 лучших свиданий» – выходила в широкий украинский прокат в марте 2016-го. По сей день кассовые сборы этой романтической комедии являются рекордными среди фильмов локального производства. Общая цифра сборов составила 34,5 млн грн", – рассказывают в пресс-службе студии. В кинотеатрах ленту посмотрели 530,025 тыс. зрителей.

Что касается «Слуги народа 2», прокат которого стартовал в декабре прошлого года, а закончился в начале нынешнего, то его в общей сложности посмотрело около 340 тыс. зрителей. Бокс-офис картины составил почти 24 млн грн.

Также в топ-5 вошли «DZIDZIO Контрабас», #SelfieParty Любомира Левицкого и «Инфоголик» производства студи «Мамахохотала» и компании Idea Production совместно с телеканалом НЛО TV.