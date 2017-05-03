8 лучших сериалов первого полугодия-2017

Подошла к концу первая половина года, время подводить итоги. Сегодня мы вспомним, какие сериальные премьеры произвели на нас особо неизгладимое впечатление.
Шоураннеры: Дэвид Шор, Брайан Крэнстон
В ролях: Джованни Рабизи, Брайан Крэнстон, Марин Айрлэнд, Марго Мартиндейл
Производство: Amazon
История жулика-самозванца, который ловко втирается в доверие к другим людям, чтобы спастись от гангстера, которому задолжал, не раз и не два становилась основой для увлекательного фильма – вспомним тех же «Монашек в бегах». В «Подлом Пите» главный герой, настоящий артист в искусстве мошенничать, выдает себя за своего сокамерника, чтобы влиться в семейный бизнес (только не смейтесь) по отлову преступников, сбежавших из-под залога.
«Подлый Пит» – продюсерский проект Брайана Крэнстона («Во все тяжкие»), в котором он щедро сыграл одну из второстепенных ролей – конечно же, криминального авторитета. Но не стоит ждать от Крэнстона повторения уже когда-то найденных красок и нюансов: новый злодей не похож ни на Уолтера Уайта, раздираемого внутренними демонами школьного учителя, ни на хромого неудачника из «Драйва».
Но солирует здесь однозначно Джованни Рибизи – прекрасный актер, которого вы, скорее всего, не помните по множеству второплановых ролей, от «Аватара» до «Охотников за гангстерами». Рибизи вылепил яркий образ мелкого беса с человеческим лицом, убедительного в любых ситуациях. А так как за нестандартные ситуации в сериале отвечает Дэвид Шор, сценарист «Доктора Хауса», скучать вам явно не придется.
Пожалуй, один из лучших сериалов-2017, увлекательно смешивающий комедию с криминальной драмой.
Шоураннеры: Риддли Скотт, Том Харди
В главных ролях: Том Харди, Уна Чаплин, Джонатан Прайс, Франка Потенте
Производство: BBC One, FX
Весьма честолюбивый проект Риддли Скотта, сценариста «Острых козырьков» Стивена Найта и Тома Харди («Дюнкерк»), который явно вдохновлялся опытом Джейсона Момоа с его «Фронтиром». Даже сюжет сходный: авантюрист, сильная личность ввязывается в противостояние с системой в лице колониальной администрации, которая хозяйничает в стране третьего мира. (В данном случае речь идет об Африке и Британской Ост-Индской компании.)
Скотт, Чипс Харди (автором идеи выступил Харди-старший) и сын привлекли к постановке двух датских режиссеров-тяжеловесов Андерса Энгстрема и Кристоффера Нюхольма, снявших такие заметные сериалы, как «Тайна Сильверхёйда» и «Убийство» – именно их мастерство плюс харизма Тома Харди, одного из самых талантливых актеров поколения сорокалетних, превратили этот сериал в событие. И если сюжет вызывает ряд недоуменных вопросов, то декорации, костюмы, мрачная атмосфера и множество натуралистических и очень подробных деталей быта первой половины XIX века создают мощный эффект погружения в иную реальность.
И, конечно же, искусство 70-летнего ветерана Джонатана Прайса, показавшего в прошлом сезоне «Игры престолов» мастер-класс бесподобной игры.
Шоураннер: Брюс Миллер
В главных ролях: Элизабет Мосс, Джозеф Файнс, Макс Мингелла
Производство: Hulu
Вторая экранизация романа-антиутопии канадской писательницы Маргарет Этвуд «История служанки»: полнометражный фильм с Фэй Данауэй («Бонни и Клайд») и Робертом Дювалем («Крестный отец», «Джек Ричер») вышел еще в 1989 году, но был настолько плох, что до сих пор трудно поверить в то, что это работа Фолькера Шлендорфа – режиссера классических уже «Любови Свана» и «Жестяного барабана».
Создатели сериала учли все ошибки: ввели закадровый текст (роман построен на монологах главной героини) и пригласили на ведущую роль Элизабет Мосс (Пегги Ольсен из «Безумцев»), на которой образ Фредовой сидит, как влитой. Кроме того, додумали и усилили ряд побочных сюжетных линий, прописанных в романе пунктиром.
История бывшей библиотекарши, ставшей суррогатной матерью для элиты тоталитарного государства Галаады (бывшая Америка, в которой захватили власть религиозные фундаменталисты), определенно удалась. Получилось крепко скроенное, убедительно разыгранное кино, в котором, кроме прочего, тонко передана атмосфера навязчивого кошмара, в который превратился мир будущего, с его людоедским укладом и пугающими ритуалами.
Но главное – сериал вышел на экраны точно вовремя, когда граждане Америки только начали отходить от шока после победы Трампа на президентских выборах. Так сказать, добро пожаловать в американскую мечту.
Шоураннеры: Кевин Мерфи, Филипп Мейер
В главных ролях: Пирс Броснан, Джейкоб Лофленд, Карлос Бардем
Производство: AMC
Масштабная семейная сага в стиле вестерн, которая разворачивается на фоне истории Техаса и охватывает период в полтора века. В центре истории – семья Маккалохов. Сперва мы прослеживаем путь главы семейства Илая Маккалоха к богатству: потерявший в детстве семью и выросший среди команчей, Илай со временем становится состоятельным нефтяником, человеком циничным и жестоким, который шагает к личному успеху и процветанию семьи буквально по головам. Династию продолжает младшая дочь Джинни, которая повторит путь Майкла Корлеоне, превратившись в железного и безжалостного руководителя семейной компании.
Разумеется, члены семьи при этом прячут немало скелетов в шкафу – начиная гомосексуальностью старшего сына Финеаса Маккалоха (за что в Техасе столетней давности могли запросто повесить) и заканчивая сомнительным прошлым Марии, старшей дочери Илая.
Шоураннер: Ноа Хоули
В ролях: Юэн Макгрегор, Кэрри Кун, Дэвид Тьюлис, Майкл Сталберг, Ши Уигхэм, Рэй Уайз
Производство: FX
Обычно мы анонсируем только премьеры, но «Фарго» – это антология, в которой каждый новый сезон представляет собой законченную историю с новыми персонажами, так что пройти мимо третьего сезона нет никакой возможности.
В новом «Фарго» Ноа Хоули, что называется, закусил удила, создав одну из наиболее причудливых историй антологии, мало того – наиболее близкую по духу криминальным черным комедиям Джоэла и Этана Коэнов. Отрадно, что обошлось без прямых цитирований, как во втором сезоне, но бережно сохранен сам дух: инфернальные злодеи, которые выглядят форменными фриками, пожирают инфантильных простаков, попавших в нечеловеческий замес из-за собственной глупости и жадности.
Как всегда, действо приправлено отличными диалогами, а кастинг в новом сезоне выше самых высоких похвал: Юэн Макгрегор перевоплотившийся в близнецов, в который раз показал, что в руках хорошего режиссера способен творить на экране чудеса.
Шоураннеры: Брайан Фуллер, Майкл Грин
Производство: Starz
В ролях: Рики Уиттл, Эмили Браунинг, Криспин Гловер, Пабло Шрайбер, Иэн Макшейн, Джиллиан Андерсон
Сериальную экранизацию главного фэнтези современности (разумеется, после «Песни Льда и Пламени» Джорджа Мартина), «Американских богов», дружно разругали как поклонники книги Нила Геймана, так и критики. Скажем прямо – было, за что: например, очень странное кастинговое решение с Рики Уиттлом едва не превратило «Американских богов» в главную сериальную катастрофу года.
Но вполне может быть, что именно здесь и кроется – как сказал другой персонаж и по иному поводу – великая сермяжная правда. Ведь Уиттл, играющий персонажа по имени Тень, в одном кадре с невозможно фактурными Иэном Макшейном и Петером Стормаре (вместе они уже снимались в дилогии «Джон Уик») выглядит всего лишь бледной тенью своих экранных партнеров.
Впрочем, несмотря на сетования поклонников Геймана, сериал определенно удался. Авторы подсократили количество божественных героев, но при этом значительно расширили линию Лоры Мун. Актеры играют на грани гротеска, но каждый образ получился ярким и запоминающимся: чего только стоят Джиллиан Андерсон в роли Медиа или Эмили Браунинг (помните подружку братца Крэя из «Легенды»?) – ее Лора едва не украла все шоу у своего экранного супруга. Спецэффекты, опять же, зрелищные.
Чего же не хватает? Перестать, наконец-то, сравнивать сериал с книгой, расслабиться и получить удовольствие.
Шоураннеры: Дэвид Линч, Марк Фрост
В ролях: Кайл Маклахлен, Мэдхен Амик, Дэна Эшбрук, Шерилин Фенн, Шерил Ли, Эверетт Макгилл, Дэвид Духовны
Производство: Showtime
Старт третьего сезона «Твин Пикса» – не только самая главная сериальная премьера этого года, но еще и немаловажное культурное событие. Дэвид Линч, выпустивший на экраны свою предпоследнюю работу, фильм «Внутренняя империя», свыше десяти лет назад, пообещал после третьего «Твин Пикса» окончательно уйти из кино: все же режиссеру уже 71 год, он устал.
И потом, именно первый сезон «Твин Пикс», выстреливший 27 лет назад, заложил канон нового сериала, который вместо прежнего «телемыла» предложил изысканное зрелище, по своим художественным достоинствам ничем не уступающее высокобюджетному кинотеатральному фильму. Если бы не Дэвид Линч и Марк Фрост, не было бы ни «Клана Сопрано», ни «Игры престолов» – и Ник Пиццолатто вполне отдал должное «Твин Пиксу» в первом сезоне своего «Настоящего детектива».
Возвращение Дэвида Линча на телевидение, уж кто бы сомневался, не разочаровало. Новый сезон «Твин Пикса» – бескомпромиссное авторское кино, в котором режиссер последовательно развивает свое режиссерское видение. Чего только стоил восьмой эпизод: если собрать все записи в Фейсбуке, запощенные в попытке разобраться, что же, собственно, все мы увидели на экране, получится книга никак не тоньше «Тайного дневника Лоры Палмер». Режиссер в который раз раздвигает границы возможного, создавая шоу, которому аналогов на телевидении еще не было. И хотелось бы верить, что у Линча, как и четверть века назад, снова найдутся способные последователи и ученики.
Шоураннеры: Билл Дюбук, Марк Уильямс
В ролях: Джейсон Бейтман, Питер Муллан, Лора Линни
Производство: Netflix
Озарком называется озеро в штате Мичиган. Главный герой сериала, названного в честь этого озера, – финансист и примерный семьянин, который отмывал деньги второму по величине мексиканскому наркокартелю, пока схема не дала сбой, и наш герой получил одно из тех предложений, от которых невозможно отказаться. Теперь, чтобы спасти жизнь своей семьи, ему приходится начинать все сначала.
Исполнитель главной роли Джейсон Бейтман (печально) известен ролями в комедиях наподобие «Поймай толстуху» или «Новогодний корпоратив», так что «Озарк» стал для актера весьма амбициозным проектом. Как ни странно, комик средней руки оказался не просто отличным драматическим актером, но еще и мастеровитым режиссером-постановщиком.
Несмотря на то, что сериал колеблется между очень жесткой, даже жестокой криминальной драмой и семейным «телемылом», ни причаливая ни к тому, ни к другому берегу Озарка, интрига не отпускает ни на минуту. А сама постановка сделана на очень высоком уровне – второе режиссерское кресло не зря просиживала совершенно удивительная Эллен Кёрас, документалистка, трудившаяся оператором у Мишеля Гондри и на двух эпизодах «Кофе и сигарет» Джима Джармуша. Как режиссер она приложила руку еще и к неплохому сериалу «Убывающая вода».
Кстати говоря, вчера стриминговый канал Netflix объявил о том, что сериал «Озарк» продлен на второй сезон.Так что приключения продолжаются.