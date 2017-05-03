8 лучших сериалов первого полугодия-2017

Шоураннеры: Дэвид Шор, Брайан Крэнстон

В ролях: Джованни Рабизи, Брайан Крэнстон, Марин Айрлэнд, Марго Мартиндейл

Производство: Amazon

История жулика-самозванца, который ловко втирается в доверие к другим людям, чтобы спастись от гангстера, которому задолжал, не раз и не два становилась основой для увлекательного фильма – вспомним тех же «Монашек в бегах». В «Подлом Пите» главный герой, настоящий артист в искусстве мошенничать, выдает себя за своего сокамерника, чтобы влиться в семейный бизнес (только не смейтесь) по отлову преступников, сбежавших из-под залога.

«Подлый Пит» – продюсерский проект Брайана Крэнстона («Во все тяжкие»), в котором он щедро сыграл одну из второстепенных ролей – конечно же, криминального авторитета. Но не стоит ждать от Крэнстона повторения уже когда-то найденных красок и нюансов: новый злодей не похож ни на Уолтера Уайта, раздираемого внутренними демонами школьного учителя, ни на хромого неудачника из «Драйва».

Но солирует здесь однозначно Джованни Рибизи – прекрасный актер, которого вы, скорее всего, не помните по множеству второплановых ролей, от «Аватара» до «Охотников за гангстерами». Рибизи вылепил яркий образ мелкого беса с человеческим лицом, убедительного в любых ситуациях. А так как за нестандартные ситуации в сериале отвечает Дэвид Шор, сценарист «Доктора Хауса», скучать вам явно не придется.

Пожалуй, один из лучших сериалов-2017, увлекательно смешивающий комедию с криминальной драмой.