8 главных исторических сериалов года

Производство: Великобритания

Премьера: 7 января

В ролях: Том Харди, Уна Чаплин, Джонатан Прайс, Франка Потенте

Один из главных сериалов года, который еще поборется за место в рейтинге лучших за 2017 год – история противостояния британского авантюриста, воспитанного канадскими индейцами, который ввязывается в противостояние с Британской Ост-Индской компанией за право наследовать землю в Новом свете.

Историю безжалостного и сильного духом Джеймса Дилэйни придумал Том Харди («Дюнкерк»), который и сыграл эту роль, причем блестяще. Сценарий написали отец актера, Чипс Харди, и создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. (Видимо, поэтому третий сезон эпопеи о криминальной семейке Шелби получился настолько слабым – все творческие силы Найта ушли на создание «Табу».) Продюсером выступил сам сэр Риддли Скотт, а к постановке привлекли двух датских режиссеров-тяжеловесов, снявших таких заметные сериалы, как «Тайна Сильверхейда» и «Убийство»: если это не команда мечты, то что же?

Может показаться, что декорации, костюмы, мрачная атмосфера и множество натуралистических и очень подробных деталей быта первой половины XIX века довлеют над сюжетом, а сам сериал перенасыщен жестокостью. Но вряд ли нравы того времени отличались особым гуманизмом, а странный стилистический кроссовер – неовестерна и фильма-нуар, был бы невозможен без «готической» атмосферы старого Лондона.