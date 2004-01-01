8 главных исторических сериалов года

Пока весь интернет обсуждает российские сериалы «Троцкий» и «Демон революции», которые вышли в эфир к столетию ВОСР, «Телекритика» собрала для вас лучшие исторические сериалы этого года.
Производство: Великобритания
Премьера: 7 января
В ролях: Том Харди, Уна Чаплин, Джонатан Прайс, Франка Потенте
Один из главных сериалов года, который еще поборется за место в рейтинге лучших за 2017 год – история противостояния британского авантюриста, воспитанного канадскими индейцами, который ввязывается в противостояние с Британской Ост-Индской компанией за право наследовать землю в Новом свете.
Историю безжалостного и сильного духом Джеймса Дилэйни придумал Том Харди («Дюнкерк»), который и сыграл эту роль, причем блестяще. Сценарий написали отец актера, Чипс Харди, и создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. (Видимо, поэтому третий сезон эпопеи о криминальной семейке Шелби получился настолько слабым – все творческие силы Найта ушли на создание «Табу».) Продюсером выступил сам сэр Риддли Скотт, а к постановке привлекли двух датских режиссеров-тяжеловесов, снявших таких заметные сериалы, как «Тайна Сильверхейда» и «Убийство»: если это не команда мечты, то что же?
Может показаться, что декорации, костюмы, мрачная атмосфера и множество натуралистических и очень подробных деталей быта первой половины XIX века довлеют над сюжетом, а сам сериал перенасыщен жестокостью. Но вряд ли нравы того времени отличались особым гуманизмом, а странный стилистический кроссовер – неовестерна и фильма-нуар, был бы невозможен без «готической» атмосферы старого Лондона.
Производство: Испания
Премьера: 11 января
В ролях: Антонио Веласкес, Хавьер Рей, Исмаэль Мартинес, Бегонья Маэстре, Гильермо Барриентос
«В конце пути» – идеальный сериал для тех зрителей (скорее, зрительниц), которые предпочитают костюмированные мелодрамы на историческую тематику. Здесь весьма вегетарианские сцены насилия, что на сегодняшний день кажется откровением – даже крови в кадре почти что нет. Зато все откровенные сцены предельно эстетские, как из эротических фильмов восьмидесятых годов. В общем, если вы устали от натурализма «Пороха» и «Табу», вам сюда: несмотря на то, что на дворе стоит XI век, зубы у героев сверкают белизной, лица чисто вымыты, а одежда – выстирана и даже выглажена.
Сюжет разворачивается вокруг строительства собора Св. Иакова в Сантьяго-де-Компостела и рассказывает о судьбе трех братьев: младшего похитили сарацины еще в детстве, старший стал отважным воином, хоть и мучается чувством вины за младшего, а третий, собственно, и занимается возведением собора Св. Иакова. Ну и, конечно же, полный набор слагаемых исторической мелодрамы: дворцовые интриги, страстные любови, подлые убийства, низкие предательства и справедливые возмездия. На данный момент снято восемь 70-минутных эпизодов первого сезона, второй – пока под вопросом.
Производство: Великобритания
Премьера: 27 марта
В ролях: Саманта Мортон, Лесли Мэнвилл, Джессика Браун Финдли, Алекса Дейвис, Ричард МакКейб, Джордан А. Нэш
История противостояния двух владелиц борделей в Лондоне XVIII века, при короле Георге. Согласно сюжету, мы должны сочувствовать Маргарет Уэллс, чью роль играет великая Саманта Мортон («Сладкий и гадкий»). Во-первых, не она первой начала, а только обороняется. Во-вторых, помимо нелегкой борьбы за место под солнцем на рынке сексуальных услуг ей приходится еще и жертвовать собственными дочерями – то есть продавать их, как проституток, но подороже. Причем эта история – почти документальная: создатели сериала уверяют, что всем персонажам соответствуют реальные исторические прототипы.
Любопытно, что «Куртизанки» – исключительно женский проект: продюсеры Дебра Хейуорд и Элисон Оуэн приглашали работать исключительно женщин-режиссеров и женщин-сценаристов. (Чина Му-Ен ставила такие сериалы, как «Тринадцать» и «Люди», а Мойра Буффини написала сценарий «Джейн Эйр» для версии 2011 года.) И это чувствуется: среди всех сериалов, содержащих откровенные сцены, в «Куртизанках» сцены половых актов выглядят, мягко говоря, самыми неаппетитными.
Премьера второго сезона запланирована на следующий год.
Производство: США
Премьера: 7 апреля
В ролях: Пирс Броснан, Джейкоб Лофленд, Карлос Бардем
Экранизация бестселлера Филиппа Майера, номинированного на Пулитцеровскую премию – масштабная семейная сага в стиле вестерн, которая разворачивается на фоне истории Техаса и охватывает период в полтора века.
В центре истории – семья Маккалохов. Сперва мы прослеживаем путь главы семейства Илая Маккалоха к богатству: потерявший в детстве семью и выросший среди команчей, Илай со временем становится состоятельным нефтяником, человеком циничным и жестоким, который шагает к личному успеху и процветанию семьи буквально по головам. Династию продолжает младшая дочь Джинни, которая повторит путь Майкла Корлеоне, превратившись в железного и безжалостного руководителя семейной компании. Разумеется, члены семьи при этом прячут немало скелетов в шкафу.
Эпический размах, множество переплетающихся сюжетных линий, тщательная реконструкция быта техасцев и неплохие актерские работы, включая одного из худших исполнителей агента 007 Пирса Броснана в роли жестокого патриарха семьи Маккалохов (как ни странно, совершенно деревянный Бронсон оказался здесь на своем месте) делают сериал довольно увлекательным зрелищем. Настолько, что еще до завершения первого сезона руководство канала AMC объявило о том, что «Сын» будет продлен на второй.
Производство: США
Премьера: 25 апреля
В ролях: Джеффри Раш, Джонни Флинн, Саманта Колли, Майкл Макэлхаттон, Эмили Уотсон
Первая ласточка антологии «Гении», которую запустил в этом году образовательный канал National Geographic, наконец-то также включившийся во всеобщую сериальную гонку. Первый сезон прослеживает на протяжение десяти эпизодов жизнь величайшего физика XX века Альберта Эйнштейна – с юных лет и до самой смерти в 1955 году: как ему приходилось выбирать между научной карьерой и семейной жизнью, чего Эйнштейну стоила мировая известность, о его борьбе с коммунизмом, антисемитизмом и косностью научного сообщества своего времени и многое другое.
Пилотный эпизод поставил Рон Ховард, съевший собаку на биографических лентах («Фрост против Никсона»). Исполнителю главной роли Джеффри Рашу также не впервой изображать исторические личности: в его активе – писатель де Сад, актер Питер Селлерс и многие другие реальные персонажи. Достойную пару австралийскому актеру составляет Эмили Уотсон («Рассекая волны»), которая играет его многострадальную супругу Эльзу. Забавно: вот уже второй раз после «Жизни и смерти Питера Селлерса» Раш и Уотсон играют супружескую пару.
Однозначно, наравне с «Табу», «Порохом» и «Она же Грейс» – один из лучших сериалов в нашем списке.
Производство: США
Премьера: 29 июля
В ролях: Мэтт Бомер, Лили Коллинз, Келси Граммер
Любопытно сравнить новую экранизацию «Последнего магната» с классическим фильмом 1976 года с россыпью первоклассных «звезд» в кадре: от Роберта ДеНиро и Джека Николсона, которые в представлении не нуждаются, до Жанны Моро («Жюль и Джим») и Роберта Митчума («Мертвец»). Безжалостно разруганный критиками в год выхода на экраны, по сравнению с сериалом от Amazon полнометражный фильм выглядит гораздо более сдержанным, что легко объясняется эпохой: Новый Голливуд критически относился к студийной системе тридцатых. Теперь другое дело – в новой экранизации Фабрика Грез предстает во всем своем ностальгическом великолепии и помпезном величии, а гламурный блеск каждого кадра попросту слепит глаза. Поклонникам тонкой прозы Фитцджеральда здесь делать нечего, а вот для ценителей романтических и богато костюмированных экранизаций из жизни старых добрых времен сериал станет настоящим праздником. Несмотря на высокие рейтинги, на второй сезон продлен не был.
Производство: Великобритания
Премьера: 21 октября
В ролях: Кит Харингтон, Питер Муллан, Марк Гитисс, Лив Тайлер, Том Каллен, Роберт Эммс
Следом за Робертом Паттисоном и Дэниэлом Рэдклиффом теперь и Киту Харрингтону («Игра престолов») приходится доказывать, что он не просто красивый мальчик из популярного сериала, а большой актер с не меньшими амбициями. Такой серьезной заявкой стал мини-сериал о трех эпизодах (фактически, трехчасовый фильм) «Порох», который Харрингтон написал и продюсировал вместе со сценаристом «Джонни Д» Майкла Манна Ронаном Беннетом. И, конечно же, исполнил в «Порохе» главную роль – Роберта Кейтсби, организатора знаменитого Порохового заговора, которому мы обязаны маской Гая Фокса со всеми производными.
На аристократе Харрингтоне, который является дальним потомком Карла II и великого поэта Кристофера Марло (в честь которого и назвали актера) роль Кейтсби сидит как влитая – хотя знаменитый заговорщик в его исполнении напоминает скорее романтика, чем религиозного фанатика. В целом, «Порох» сделан в добротном стиле исторических постановок ВВС: правдоподобный, кровавый, драматичный и с отличными актерскими работами включая Питера Маллана (наркоторговец из «Трейнспоттинга» здесь весьма убедителен в роли священника), Марка Гиттиса, с которым Харрингтон снимался ранее в «Игре престолов», и почти неузнаваемой Лив Тайлер – Арвен из эпопеи «Властелин колец».
Если вам пришелся по душе «Порох» и вы хотите углубиться в подробности Порохового заговора, попробуйте мини-сериал 2004 года «Заговор против короны», где Кейтсби сыграл Ричард Койл (британский римейк «Пушера»), монарха – великолепный Роберт Карлайл (и снова «Трейнспоттинг»), а Гая Фокса – еще не успевший намозолить глаза «Майкл Фассбендер («Прометей»).
Производство: Канада
Премьера: 3 ноября
В ролях: Сара Гейдон, Анна Пэкуин, Пол Гройс, Дэвид Кронненберг
Еще одна сериальная экранизация канадской писательницы Маргарет Этвуд – «Рассказ служанки», поставленный по ее роману, стал одним из лучших сериалов года. На этот раз история переносит нас не в будущее, а в прошлое, но магистральная тема все та же: как непросто выжить женщине в мире, которым правят мужчины.
В основу сюжета «Она же Грейс» положен реальный случай убийства богатого канадского фермера, совершенного прислугой. Но Маргарет Этвуд превращает расследование рядового, в общем-то, преступления в захватывающий психологический детектив, где сыщиком становится врач-психиатр, а сама то ли преступница, то ли жертва Грейс – несколько не той, кем кажется.
Этот мини-сериал стал заметным событием еще на стадии пилота (на данный момент в открытом доступе можно найти все шесть эпизодов). Здесь есть и крепкая постановка актрисы Сары Полли, которая продолжает делать уверенную карьеру режиссера («Любит-не любит»), и тщательно воссозданная атмосфера середины XIX века, пускай и не без анахронизмов во благо увлекательности сюжета, и отличная актерская работа Сары Гейдон – наверняка вы помните ее по прошлогоднему сериалу «11.22.63». Пожалуй, это одна из лучших ролей Сары Гейдон на данный момент.