8 фактов о Кэрри Фишер – принцессе Лее из «Звездных войн»

Вчера мир облетела печальная новость: не стало Кэрри Фишер. Мало кому из киноактрис везло на роли, которые становились столь же узнаваемыми образами массовой культуры, как образ принцессы Лейи из «Звездных войн».

Она была одним из главных секс-символов нынешних сорокалетних, которые смотрели эпопею Лукаса в видеосалонах или застали «Новую надежду» в советском прокате. Кэрри Фишер искренне оплакивают в соцсетях все знаменитости из мира кино, кому повезло с ней работать или дружить. Ей признаются в любви, ее вспоминают – и «Телекритика» не исключение. В память о Кэрри Фишер мы собрали для вас подборку не самых очевидных фактов об этой замечательной актрисе и писательнице.

1

Писательница и сценаристка не доучилась в школе

Чтобы сняться в своем первом фильме – романтической комедии Хэла Эшби «Шампунь», где у Кэрри Фишер был крошечный эпизод, 18-летняя актриса бросила школу. (Ее не испугал даже записной голливудский Казанова Уоррен Битти, который заставил Кэрри перед съемками совместной сцены снять бюстгальтер.) Ради съемок в «Новой надежде» не доучилась в колледже, хотя первое прослушивание на роль проигнорировала именно потому, что учеба для нее была в приоритете. Впрочем, отсутствие образования не помешало Кэрри сочинить несколько автобиографических книг и стать успешным и востребованным «скрипт доктором» – писателем, который доводит до ума неудачные сценарии.

2

Сорок лет скрывала роман с Харрисоном Фордом

Два месяца назад пресса активно перемывала актрисе кости в связи с публикацией ее очередной книги «Дневники принцессы», в которой Кэрри Фишер рассказала о своем романе с Харрисоном Фордом. Сейчас сложно сказать, насколько она была искренна, когда уверяла репортеров, что опубликовала книгу не ради денег, а только потому, что случайно нашла свои дневники сорокалетней давности и была поражена собственной наивности, когда их перечитала. Кэрри утверждала, что Форд соблазнил ее на заднем сидении такси – таким образом, став вторым мужчиной в ее жизни. Выглядит все это не слишком красиво: Форд старше на 14 лет, у него жена и двое детей, он пользуется тем, что Кэрри вдрызг пьяна. (Ее напоили шутки ради на дне рождения Джорджа Лукаса гости.) Впрочем, по словам, летописателя «Звездных войн» Криса Тейлора, все произошло иначе: Харрисон Форд спрятался в шкафу гостиничного номера Кэрри Фишер, и выбрав подходящий момент, предстал во всей своей красе. Из одежды на Хане Соло был только галстук.

3

Не боялась выставлять напоказ неприглядные стороны своей жизни

Харрисон Форд не был первым близким человеком актрисы, кому досталось от Кэрри Фишер в ее книгах. «В открытках с края бездны» она откровенно описывает свои отношения с пьющей матерью – актрисой и певицей Дебби Рейнольдс, «звездой» знаменитого киномюзикла пятидесятых «Поющие под дождем». (Альтер-эго Фишер, актриса Сьюзен Вейл – одна из девятнадцати оскаровских номинаций Мэрил Стрип за лучшую женскую роль.) Дальше под раздачу попал бывший муж: первая же страница романа «Хуже не бывает» – единственной книги Керри Фишер, переведенной на русский , дословно открывается следующей фразой: «У Сьюзан Вейл возникла проблема, о которой совсем не хотелось думать: у нее ребенок от мужчины, который забыл сообщить, что он гей». Впрочем, к себе она относилась не менее беспощадно: честно писала о том, как безбожно пила, нюхала кокаин, лечилась от своих зависимостей и страдала биполярным расстройством.

4

Умудрилась не разбогатеть на «Звездных войнах»

Благодаря «Звездным войнам» озолотились все, кто приложил руку к созданию оригинальных фильмов – все, кроме актеров и создателей спецэффектов, которые работали за фиксированную плату. Например, Кэрри Фишер снималась за 1 000 долларов в неделю. Гонорар более опытного Харрисона Форда, который успел отметится в десятке картин, составил 35 тысяч. При этом актриса умудрилась отказаться от своих прав на продажу мерчендайза – как метко заметил один из журналистов, «отрезав себе руку, которая ее кормила», а ведь фигурки принцессы Лейи в бикини были весьма ходким товаром. На жизнь Кэрри Фишер зарабатывала сценарным трудом. Впрочем, за десятиминутное камео в «Пробуждении силы» она получила вполне достойный гонорар в полтора миллиона.

5

Любила дарить друзьям смешные и странные подарки

Все, кто знал Кэрри Фишер, отмечали ее остроумие. Читать ее интервью – одно удовольствие: актриса так и сыплет смешными и колкими остротами. Чувство юмора отражалось и на подарках, которыми, по словам Стивена Фрая, Кэрри Фишер обожала баловать своих друзей. «Она любила дарить очень странные и произвольно глупые подарки. Вот последние три вещи, которые она мне подарила», – пишет актер на своей страничке в твиттере. На фотографии, среди прочего, пластырь для людей, страдающих зависимостью от секса и магнитик с непечатной шуткой.

6

Отказалась от роли Сары Коннор

Было бы ошибкой считать, что роль принцессы Лейи была единственной удачей Кэрри Фишер в кино. В 1986 году она снялась в «Ханне и ее сестрах» Вуди Аллена, где вполне достойно смотрелась на фоне титулованных Майкла Кейна и Дайенн Уист. А одной из последних крупных ролей актрисы стал независимый байопик широко известного в узких кругах степ-танцора Джеско Уайта (его можно увидеть в клипе на песню Бэка Looser ) «Просветления Уайта», где Кэрри создала впечатляющий образ супруги Джеско. Впрочем, ей случалось и отказываться от хитовых ролей – вы только представьте Кэрри Фишер на месте Брук Шилдс в «Голубой лагуне», и вам станет жарко. (И это притом, что сама Шилдс получила за этот фильм «Золотую малину».) Но самый досадный прокол, конечно же, отказ от роли Сары Коннор в самом первом «Терминаторе».

7

Стала героиней фильма Дэвида Кроненберга

Два года назад на экраны вышел фильм заслуженного мастера причудливых триллеров Дэвида Кроненберга «Звездная карта» — злая и циничная сатира на голливудские нравы. Одним из персонажей этого фильма стала актриса Кэрри Фишер: именно она дает рекомендацию главной героине (Миа Васиковски), которая ищет работу на задворках Фабрики Грез. Журналисты совсем не удивились, ведь актриса прославилась не только ролью в «Звездных войнах», но и в качестве записной сплетницы, которая всегда была в курсе свежих новостей с Голливудских холмов задолго до того, как о них пронюхают таблоиды. Но на вопросы репортеров о том, как она получила роль в этом фильме, отвечала в своем стиле: «Честно? По знакомству! Ради того, чтобы получить эту роль, я пригласила сценариста Брюса Вагнера стать крестным отцом моей дочери».

8

Сделала «звездой» певца Джеймса Бланта

Сложно вспомнить столь же нелепый и навязчивый шлягер, как хит (кажется, единственный) Джеймса Бланта Beatiful. А уж как над певцом изгалялись репортеры, и представлять не нужно – достаточно нагуглить. Бланту доставалось в прессе не столько за гнусавый и занудный мотивчик, сколько за связь с Кэрри Фишер, которым репортеры приписывали роман. Таблоиды называли их «странной парочкой». «Мы просто друзья», – парировала актриса. Между тем, она и правда много сделала для карьеры Бланта: он поселился в ее доме, где провел полгода, сочиняя песни и показывая их всем друзьям Кэрри, которые приходили в гости. То ли роман, то ли дружба продолжалась до самого конца: на премьеру «Пробуждения силы» они пришли вместе.