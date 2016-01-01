7 самых красивых инстраграмов знаменитых кинооператоров

@wpfister

Фильм Кристофера Нолана «Начало» – историю о людях, которые создают новую реальность в многослойных сновидениях, невозможно забыть не только благодаря оригинальному сюжету. А также и потому, что авторам весьма впечатляюще удалось передать на экране зыбкий и странный мир снов. За что, собственно, Уолли Пфистер и номинировался на «Оскар» за операторскую работу. Иллюзорный мир на грани яви и сновидения Нолану и Пфистеру удалось создать и в других фильмах, над которыми они вместе работали. Например, в картинах о похождениях Человека-летучей мыши и в «Престиже», истории противоборства двух иллюзионистов.

Так что не удивляйтесь тому, что в фотографиях, которые Пфистер выкладывает в своем инстаграме, привычная реальность принимает совершенно фантастические очертания. Он знает секрет, как показать привычные вещи и знакомые пейзажи с новой, совершенно неожиданной стороны.