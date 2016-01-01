ТЕЛЕКРИТИКА

7 самых красивых инстраграмов знаменитых кинооператоров

Оператор «Винила» снимает портреты, а любимые камерамэны Нолана и Скорсезе – фантастические пейзажи

Культура

Астрономическое начало весны – прекрасный повод полюбоваться красотами природы. Для этого «Телекритика» просмотрела инстаграмы знаменитых кинооператоров и подготовила для вас подборку самых эффектных фотографий.


Кинооператоры, как и все прочие граждане, пользуются соцсетями. Но в отличие от актеров и режиссеров, которые предпочитают Twitter или Facebook, главная соцсеть для кинооператора – конечно же, Instagram. От фоторабот Эмманюэля Любецки или Родриго Прието форменным образом захватывает дух.
1

Эмманюэль Любецки

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@chivexp

Любецки только 52 года, а он уже живой классик, получивший три «Оскара» подряд, – за «Гравитацию», «Бердмена» и «Выжившего». (Всего у этого оператора пять номинаций.) Если бы не зоркий глаз и не гений Любецки, вряд ли у Тима Бартона получилась бы его «Сонная лощина» в том виде, в котором мы ее знаем и любим, а у Терренса Малика – его спорные, но визуально прекрасные шедевры «Древо жизни» и «Рыцарь кубков». Вам достаточно один раз увидеть фотоработы Любецки, чтобы в следующий раз безошибочно узнать его броскую, фантастическую манеру.

2

Рид Морано

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@reedmorano

Так сложилось, что кинооператор – преимущественно профессия мужская. Что неудивительно: каких-то пятьдесят лет назад камера могла весить добрую сотню килограммов. Если за всю историю кино наберется двадцать женщин-кинооператоров, это уже неплохо. На сегодняшний день Рид Морано считается одной из самых востребованных в независимом американском кинематографе. Признание ей принесла работа над атмосферной криминальной драмой «Замерзшая река», получившей награду «Санденса» и несколько номинаций на «Оскар». С недавних пор Рид вполне успешно работает и на телевидении – в частности, она снимала сериал Мартина Скорсезе, Мика Джаггера и Терренса Уинтера «Винил».

«Высококлассный профессионал и отважная женщина, не побоявшаяся таскать на себе камеру Stedycam на последних месяцах беременности»

Рид Морано – высококлассный профессионал и отважная женщина, не побоявшаяся таскать на себе камеру Stedycam на последних месяцах беременности. Судя по ее инстаграму, лучше всего Рид удаются портретные фотографии в привычных интерьерах, которым этот фотограф, кинооператор и режиссер придает какое-то фантастическое, совершенно неземное измерение.
3

Уолли Пфистер

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@wpfister

Фильм Кристофера Нолана «Начало» – историю о людях, которые создают новую реальность в многослойных сновидениях, невозможно забыть не только благодаря оригинальному сюжету. А также и потому, что авторам весьма впечатляюще удалось передать на экране зыбкий и странный мир снов. За что, собственно, Уолли Пфистер и номинировался на «Оскар» за операторскую работу. Иллюзорный мир на грани яви и сновидения Нолану и Пфистеру удалось создать и в других фильмах, над которыми они вместе работали. Например, в картинах о похождениях Человека-летучей мыши и в «Престиже», истории противоборства двух иллюзионистов.

Так что не удивляйтесь тому, что в фотографиях, которые Пфистер выкладывает в своем инстаграме, привычная реальность принимает совершенно фантастические очертания. Он знает секрет, как показать привычные вещи и знакомые пейзажи с новой, совершенно неожиданной стороны.

4

Мэттью Либатик

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@libatique

В отличие от коллег, которые предпочитают снимать окружающее пространство и населяющих его людей, Мэттью Либатик очень любит постить в инстаграм фотографии своей персоны, часто довольно ироничные. Также встречаются репортажные снимки со съемочных площадок фильмов, над которыми он работает. Но главный конек Либатика как фотографа – городские зарисовки, мастерские портреты случайных прохожих в урбанистическом ландшафте.

8 фантастических фильмов режиссера «Жидкого неба»

Это, как минимум, интригует. Как оказалось, постоянному оператору Даррена Ароноффски, который снимал его «Фонтан» и другие фильмы, Мэттью Либатику удаются не только ослепительно красивые пейзажи. Фотографии из жизни улиц получаются у него не менее выразительные и «говорящие», чем некоторые документальные фильмы.
5

Бен Ричардсон

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@benrichardson

Бен Ричардсон пока еще не настолько именит, как его старшие коллеги – фильмы, на которых он работает оператором, пока становятся хитами на «Санденсе» и других независимых фестивалях. Но нет никаких сомнений в том, что Ричардсону рано или поздно достанется операторский «Оскар». Его пейзажи удивляют неожиданными ракурсами, а интригуют не меньше работ таких более именитых операторов, как Прието или Любецки. Кстати говоря, один из пейзажей Бена Ричардсона попал на обложку альбома популярной норвежской поп-группы A-Ha.

6

Родриго Прието

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@rpstam

На последней оскаровской церемонии Прието едва не получил статуэтку за лучшую операторскую работу в фильме Мартина Скорсезе «Молчание». И не зря. Бывший оператор Алехандро Гонсалеса Иньярриту, который работал со Скорсезе вот уже над третьим фильмом, сумел настолько осязаемо передать величественные картины японской природы, не менее жестокой, чем люди, что кажется, в кадре даже воздух наэлектризован злом. Предыдущую номинацию Прието заслужил работой над фильмом «Горбатая гора», в котором выразительные пейзажи также несли немаловажную смысловую нагрузку. При этом в инстаграме оператор показал себя гением урбанистического пейзажа, а не природных красот – мало кому удается передать красоту мегаполиса так, как это умеет Прието.

7

Денис Фирстов

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@firstov

Денис Фирстов снял одну из лучших российских кинокартин прошлого года – монофильм «Коллектор» Алексея Красовицкого с Константином Хабенским в главной и единственной роли. (За что заслуженно получил приз за операторское искусство на фестивале «Кинотавр».) Судя по фотографиям в его инстаграме, Денис умеет находить необычные ракурсы, любит путешествовать и своего тезку художника Дэнниса Хоппера. Фирстов не ограничивает себя одной-единственной платформой, так что его фотоработы вы без труда найдете на многих других площадках. Как можно понять из нашей подборки, они того стоят.



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