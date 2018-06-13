7 причин, не считая Скалли: за что мы любим Джиллиан Андерсон

На видео 17-летняя Джиллиан читает (голосом, который еще ни капли не напоминает сегодняшний) стихи своего бойфренда – по-видимому, того самого, который привел ее в панк-тусовку. Как можно догадаться, среди сверстников девушка выделялась не только благодаря смешной прическе: из-за ее бунтарского поведения в школе считали, что она – главный в классе кандидат на проблемы с полицией. И не ошиблись: в день выпуска Джиллиан была арестована за взлом школы.

К счастью, уже скоро девушка направила эту подрывную энергию в другое русло. (Хотя поклонники все равно продолжают ностальгировать по Джиллиан-бунтарке – на одном фанатском сайте можно проголосовать за то, стоит ли ей выбрить себе ирокез.) Но юношеский задор остался: кажется, именно он помог ей появиться в образе Дэвида Боуи в 1 сезоне «Американских богов» и вызвать не смешки, а очередной восхищенный шепот.