7 причин, не считая Скалли: за что мы любим Джиллиан Андерсон

Комедия «Шпион, который меня кинул» вовсю идет в прокате, а сыгравшей в нем Джиллиан Андерсон сегодня стукнуло пятьдесят. Актрисе, исполнившей за последние годы массу нетривиальных ролей – от призрачной мисс Хэвишем в «Больших надеждах» до многоликой богини Медиа в «Американских богах», – давно не нужно доказывать, что агент Скалли – не предел ее возможностей.
Но мы в честь юбилея решили вспомнить не только актерские ипостаси Андерсон, а и ее образы в реальной жизни. Активистка, комик от природы и звезда без короны: это лишь часть характеристик, благодаря которым она заслужила всеобщую любовь.
На видео 17-летняя Джиллиан читает (голосом, который еще ни капли не напоминает сегодняшний) стихи своего бойфренда – по-видимому, того самого, который привел ее в панк-тусовку. Как можно догадаться, среди сверстников девушка выделялась не только благодаря смешной прическе: из-за ее бунтарского поведения в школе считали, что она – главный в классе кандидат на проблемы с полицией. И не ошиблись: в день выпуска Джиллиан была арестована за взлом школы.
К счастью, уже скоро девушка направила эту подрывную энергию в другое русло. (Хотя поклонники все равно продолжают ностальгировать по Джиллиан-бунтарке – на одном фанатском сайте можно проголосовать за то, стоит ли ей выбрить себе ирокез.) Но юношеский задор остался: кажется, именно он помог ей появиться в образе Дэвида Боуи в 1 сезоне «Американских богов» и вызвать не смешки, а очередной восхищенный шепот.
Раз уж зашла речь о Дэвиде Боуи, можно вспомнить его коллаборацию со Скарлетт Йоханссон, которая в 2008 году записала свой первый сольный альбом. Критики всласть поиздевались над записью, обозвав актрису «слегка готичной Мэрилин Монро, заблудившейся в звуковом тумане», а сама пластинка еще раз подтвердила известную максиму: не всех актеров, на которых приятно смотреть, можно слушать с равным удовольствием.
Джиллиан Андерсон не умеет петь, но она – исключение из ряда «неслушабельных». Хоть на Reddit и полно тем в духе «Почему Скалли так хрипит», а сама актриса признает, что ее немецкую дублершу с сексуальным низким голосом слушать гораздо приятнее, художественная декламация – конек Андерсон. Это доказал не только ее дуэт с электронными музыкантами Hal (см. видео), но и многочисленные аудиокниги, которые благодаря британскому акценту и неподражаемым интонациям актрисы превращаются в полноценные постановки. Порой ей доверяют озвучивать необычные тексты – например, предсмертное письмо Вирджинии Вулф для балета о жизни писательницы, – но пародиями на саму себя она тоже не гнушается, появляясь в комедийных мультсериалах в роли очередной «Сканы Далли».
Джиллиан Андерсон написала несколько книг – но вряд ли для того, чтобы потешить свое эго: на всех обложках честно указано соавторство. Похоже, она и правда хочет достучаться до женщин во всем мире, поэтому даже книжка в стиле «помоги себе сама» (WE: A Manifesto for Women Everywhere) не выглядит в ее случае набором клише о бизнесвумен и «осознанности», как вышло в случае Иванки Трамп или одной известной коллеги по актерскому ремеслу.
Она поддерживает – как спонсор и спикер – массу инициатив за права женщин. Себе 16-летней Джиллиан адресовала послание: «Следуй за своими мечтами, а не за своими парнями», – и хотя юная Андерсон, читающая наивные стихи своего бойфренда (см. наш первый пункт), была ужасно милой, этим словам все равно хочется аплодировать.
Тома Хэнкса называют самым славным парнем Голливуда; в таком случае Джиллиан Андерсон – самая славная барышня на телевидении. (50 лет? Какие 50 лет?) В своем Twitter, которому ниже посвящен отдельный пункт, она репостит фанатские мемы о Скалли и общается с армией поклонников, для многих из которых так и осталась этой героиней.
Активизм тоже не сделал ее серьезной и напыщенной (беда многих звезд, которую можно окрестить «эффектом Боно»). В 2010 году она снялась в ролике в поддержку защиты окружающей среды, который уместнее было бы показывать на фестивале фильмов ужасов: в нем люди, которые не поддерживают кампанию по уменьшению выбросов CO2 в атмосферу, просто-напросто взрываются.
Андерсон сыграла саму себя: в ролике она записывает озвучку в поддержку инициативы, но на вопрос режиссера, как именно она сама помогает предотвратить глобальное потепление, отвечает, что эта запись – и есть вся ее поддержка. (Можете догадаться, что случается потом.) Реклама вызвала волну возмущения и была снята с показа; большинство актрис на месте Андерсон начали бы приносить публичные извинения (не говоря уже о том, что большинство изначально не снялось бы в подобном), но только не наша героиня.
«Эффект Скалли» – влияние сильных женских персонажей на мотивацию зрительниц и их карьерный выбор – на полном серьезе заинтересовал ученых, занимающихся поведенческими моделями. Исследование 2018 года показало, что знакомство с «Секретными материалами» могло быть косвенным фактором, подтолкнувшим многих женщин к работе в STEM (сфере науки, технологий, инженерии и математики). Можно лишь догадываться, скольких вдохновила героиня из сериала «Крах» – полицейская, роль которой была написана специально для Андерсон: кому, как не ей, играть в «самом феминистском шоу на телевидении» (по определению The Atlantic).
Как вы уже поняли, самоиронии ей не занимать. Просто взгляните на эти твиты.
Who the f*** is this?? pic.twitter.com/u3E3ArHWxH— Gillian Anderson (@GillianA) June 10, 2018
Who wore it better?
@ninagarcia pic.twitter.com/9p63rjggpT— Gillian Anderson (@GillianA) March 6, 2018
«На ком выглядит лучше?»
Today of all days seems to be the time to say I'd still like to tattoo this onto my life. #HappyBirthdayScully #fbf pic.twitter.com/nXhUQNFYzT— Gillian Anderson (@GillianA) February 23, 2018
«Сегодня лучший день, чтобы сказать, что я по-прежнему хочу татуировку с этой надписью» (надпись на удостоверении: «Мне пофиг»)
Great red hair thinks alike. @rainnwilson
(cred @Ana_Souzah) pic.twitter.com/chfixWCJDE— Gillian Anderson (@GillianA) January 27, 2018
«Великие рыжие мыслят одинаково»
This was going to be MY video Joel Edward McHale!!!
But then...I pushed the wrong button. @joelmchale https://t.co/C0BkYyxCqq pic.twitter.com/VTS9DhudZt— Gillian Anderson (@GillianA) December 15, 2017
Кто это тут у нас не умеет пользоваться смартфоном?
Обычная промофотосессия для «Секретных материалов» из 90-х. Без комментариев.