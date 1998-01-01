7 новых сериалов марта

Режиссеры: Фред Бернер и Дональд Питри

В ролях: Карл Уэзерс, Филип Уинчестер, Джон Седа, Джоэл Картер

Производство: NBC

Премьера: 1 марта

Все, кому это было интересно, уже успели внимательно проследить за тем, как работают «Пожарные Чикаго», «Полиция Чикаго» и «Медики Чикаго». А теперь – новый сериал, в котором рассказывается о трудовых буднях чикагской прокуратуры.

Канал NBC показал пилотный эпизод «Правосудия Чикаго» еще в мае прошлого года, в рамках третьего сезона «Полиции Чикаго», как двадцать первый эпизод под названием «Правосудие». Определенно, в Америке новый сериал станет хитом. Как сказал шоу-раннер Дик Вульф, тридцать лет назад создавший полицейский сериал принципиально нового типа «Полиция Майами»: «Судебные махинации – это как гладиаторские бои, но только в костюмах. Как пор мне, это бесконечно захватывающее зрелище».

Насколько «Правосудие Чикаго» будет интересно украинским зрителям, покажет время.