7 новых сериалов марта

В нашем сегодняшнем обзоре – супергеройский комикс, комедия о путешественниках во времени, новый сериал Райана Мэрфи со «звездами» первой величины, историческая драма с Самантой Мортон в главной роли и многое другое.
Режиссеры: Фред Бернер и Дональд Питри
В ролях: Карл Уэзерс, Филип Уинчестер, Джон Седа, Джоэл Картер
Производство: NBC
Премьера: 1 марта
Все, кому это было интересно, уже успели внимательно проследить за тем, как работают «Пожарные Чикаго», «Полиция Чикаго» и «Медики Чикаго». А теперь – новый сериал, в котором рассказывается о трудовых буднях чикагской прокуратуры.
Канал NBC показал пилотный эпизод «Правосудия Чикаго» еще в мае прошлого года, в рамках третьего сезона «Полиции Чикаго», как двадцать первый эпизод под названием «Правосудие». Определенно, в Америке новый сериал станет хитом. Как сказал шоу-раннер Дик Вульф, тридцать лет назад создавший полицейский сериал принципиально нового типа «Полиция Майами»: «Судебные махинации – это как гладиаторские бои, но только в костюмах. Как пор мне, это бесконечно захватывающее зрелище».
Насколько «Правосудие Чикаго» будет интересно украинским зрителям, покажет время.
В главных ролях: Адам Палли, Лейтон Мистер и Ясир Лестер
Производство: Fox
Премьера: 5 марта
Этот комедийный сериал обещает стать новым мемообразующим хитом: шутки, попавшие в трейлеры, более чем забавны. Да и сюжет под стать: одинокий гик, преподающий информатику в колледже, не в состоянии найти общий язык ни с учениками, но с другими преподавателями, ни с соседями – шибко умный. Чтобы найти новых друзей, он изобретает машину времени и начинает путешествие по другим эпохам, что приводит к веселой чехарде в прошлом и массе проблем в настоящем. (Хотя, казалось бы, Рэй Бредбери кое-кого предупреждал еще давным-давно.)
В режиссерской команде – постановщики таких сериалов, как «Сын Зорна» и «Последний человек на Земле», так что если вам близок юмор этих историй, то «воссоздавать историю» с героями нового сериала вам тоже понравится. А в одной из ролей снялся не так и часто появляющийся на экране Мэтт Сервитто – вы можете помнить его в образе помощника Шерифа из «Баньши» и как агента Харриса в «Клане Сопрано».
Режиссер: Райан Мерфи
В главных ролях: Сьюзан Сарандон и Джессика Лэнг
Производство: FX
Премьера: 5 марта
Повесть о том, как поссорились знаменитые Голливудские кинодивы сороковых-пятидесятых Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис. Произошло это на съемочной площадке культового психологического триллера Роберта Олдрича «Что случилось с Бэби Джейн?» в далеком 1962 году.
Казалось бы, кому могут быть интересны забытые «звезды» Голливуда? Между тем, как только появилась информация о том, что сериал запускается в производство, «Вражда» сразу же вошла во всевозможные рейтинги самых ожидаемых сериалов-2017. Несложно понять, почему. Во-первых, в главных ролях две кинодивы, олицетворяющие собой Голливуд семидесятых (Джессика Лэнг) и рубежа восьмидесятых-девяностых (Сьюзан Сарандон). Во-вторых, роскошный кастинг: помимо Лэнг и Сарандон на экране – не менее прекрасные Кэтрин Зета-Джонс, Альфред Молина и Стэнли Туччи. В-третьих, это только начало крупномасштабного проекта, посвященного историческим ссорам известных людей.
Режиссеры: Лоуренс Гоф, Николас Рентон и Джеффри Сакс
В главных ролях: Руперт Грин, Люсьен Лавиконт и Люк Паскуалино
Производство: Crackle
Премьера: 16 марта
В фильме Гая Риччи «Большой куш» 2000 года было столько героев, сюжетных линий, нелепых ситуаций и роковых совпадений, что хватило бы на два сериала. И вот, дождались: 16 марта состоится премьера десятисерийного сезона.
Правда, как и «Фарго», «Большой куш» представляет собой отдельную историю с хорошо узнаваемой атмосферой: из черной комедии Гая Риччи в сериал перекочевали только боксеры-ромы и сюжетная линия с нелегальными кулачными поединками. Но зато, как нас уверяют авторы, история с грузовиком золотых слитков, который случайно достался трем друзьям-недотепам, основана на реальных событиях.
В главной роли – многолетний лучший друг Гарри Поттера Руперт Грин, который в «Большом куше» играет отпрыска богатой лондонской семьи, вынужденного ради друзей влезть в смертельно опасную криминальную авантюру. А в одной из второплановых ролей снялся актер Тамер Хассан – вы можете помнить его в роли демонического красного комиссара по имени Sergei в канадском фильме про Голодомор «Гіркі жнива», который вышел в прокат на прошлой неделе.
Режиссер:Джон Дал
В ролях: Финн Джонс, Джессика Хенвик, Дэвид Уэнэм, Том Пельфри
Производство: Netflix
Премьера: 17 марта
Вот и пришел праздник на улицу всех поклонников супергеройских сериалов: стартует первый сезон «Железного кулака». Он завершает цикл из четырех сериалов — «Сорвиголова», «Джессика Джонс» и «Люк Кейдж», которые объединятся в кроссоверный мини-сериал «Защитники». Мастера боевых единоборств, который наводит закон и порядок в криминальных трущобах Нью-Йорка, сыграл Финни Джонс, хорошо знакомый поклонникам «Игры престолов» по роли Лореса Тиррела, а в роли его адвоката снялась прекрасная Кэрри Энн Мосс, «Тринити» из «Матрицы».
Постановка сериала в кулаке режиссера Джона Дала – не менее железном, чем у главного героя Дэнни Рэнда. Дал известен как режиссер неплохого «покерного» триллера «Шулера» 1998 года с Мэттом Дэймоном в главной роли, а также в качестве одного из постановщиков «Калифорникейшн» и «Во все тяжкие», так что скучно не будет в любом случае.
17 марта все 13 эпизодов «Железного кулака» появятся в свободном доступе.
Режиссер: Шон Леви
В ролях: Дженна Эльфман, Рэйчел Дрэч, Стивен Шнайдер, Эрика Тремблэй, Матрея Скаррвинер
Производство: ABC
Премьера: 29 марта
Девятисерийная комедия с Дженной Эльфман в главной роли рассказывает историю Элис, преуспевающей специалистки по связям с общественностью, которая стремительно приближается к бальзаковскому возрасту – и тут как раз встречает мужчину своей мечты. Все бы ничего, но у мужчины мечты трое маленьких детей, с которыми Элис теперь предстоит научиться справляться.
И вот тут Элис пригодилась воображаемая подружка из детства по имени Мэри, которая возвращается в ее взрослую жизнь, чтобы помочь находить общий язык с приемными детьми и справиться с тяготами брака. «Воображаемая Мэри» не только станет подарком фанаткам Эльфман – «звезды» популярного в нулевых сериала «Дарма и Грэг», но и всем поклонницам семейных комедий.
Режиссеры: Коки Гидройч, Чина Му-Ен, Джилл Робертсон
В ролях: Саманта Мортон, Лесли Мэнвилл, Джессика Браун Финдли, Алекса Дейвис, Ричард МакКейб, Джордан А. Нэш
Производство: Hulu
Премьера: 29 марта
Куда же без исторического сериала? Да еще и на столь пикантную тему. Как утверждают создатели, он основан на реальной истории, которая разворачивалась в Лондоне XVIII века, при короле Георге. Главная героиня Маргарет Уэллс в исполнении великолепной Саманты Мортон («Контроль», «Сладкий и гадкий», «Космополис») не только содержит бордель, чтобы прокормить и выгодно выдать замуж двух дочерей – но еще и вынуждена вступить в конкурентную схватку с хозяйкой подобного заведения по соседству.
Любопытно, что «Куртизанки» – исключительно женский проект: продюсеры Дебра Хейуорд и Элисон Оуэн приглашала работать исключительно женщин-режиссеров и женщин-сценаристов. (Чина Му-Ен ставила такие сериалы, как «Тринадцать» и «Люди», а Мойра Буффини написала сценарий «Джейн Эйр» для версии 2011 года.)
Это не только женский взгляд на проблему проституции в историческом контексте, но еще и почти документальная история: создатели «Куртизанок» уверяют, что у всех персонажей есть реальные исторические прототипы.