7 криминальных сериалов ноября, которые нельзя пропустить

Ноябрь будет на редкость урожайным в плане триллеров, причем в нашу семерку не затесалась ни одна типичная полицейская драма: только свежие сюжеты, только оголенные нервы и звезды первой величины.
Не забудьте, что в следующем месяце выходят и другие жанровые новинки, включая «Начало» со звездой «Гарри Поттера» Томом Фелтоном и комедию «Метод Комински» от создателя «Теории Большого взрыва» Чака Лорри. Но сегодня под прицелом «Телекритики» – психологические триллеры, true crime и прочий остросюжетный контент.
ноября
Производство: Amazon
В ролях: Джулия Робертс, Стефан Джеймс, Бобби Каннавале, Алекс Карповски, Ши Уигхэм
HBO занял нишу нуарных триллеров хитовым сериалом «Острые предметы», но Amazon уже наступает на пятки конкурентам с «Возвращением домой». В новом шоу от создателя «Мистера Робота» Сэма Эсмейла Джулия Робертс играет сотрудницу тайного государственного учреждения, чья благая миссия – подготовка бывших солдат к мирной жизни, – оказывается мрачной аферой. Насмотревшись последних экспериментов Стивена Содерберга, шоураннер добавил в сериал свою визуальную фишку – чтобы отличить события настоящего времени от флэшбэков, используется вертикальная съемка. Если от нее вас не укачает, то коридоры и лестницы в духе Мориса Эшера довершат дело: не хочется сглазить, но по первым трейлерам сериал выглядит как «Заговор “Параллакс”» XXI века.
ноября
Производство: Amazon
В ролях: Анна Бедерке, Кристиан Беркель, Себастиан Дюнкельберг, Винсент Фрост
А этим сериалом можно будет пугать бабушек, боящихся превращения Киева в «Новый Берлин»: в первые несколько секунд трейлера новинки, повествующей о темной стороне немецкой техно-сцены, уместились кадры с таблетками и полуголыми рейвершами. Главный герой сериала по прозвищу Бит, промоутер популярного клуба и знатный тусовщик, оказывается завербован спецслужбами и обнаруживает у себя под носом – нет, не какой-то белый порошок, а целую преступную сеть, включая торговцев органами. Режиссер Марко Кройцпайнтнер десять лет назад уже зарекомендовал себя в качестве исследователя социального дна, сняв триллер о секс-траффикинге «Торговля». «Бит» маркирует его прорыв в «большое» телевидение, и, судя по увиденному в тизерах гран-гиньолю, это один из лучших европейских проектов осени.
ноября
Производство: TV2 (Дания)
В ролях: Дар Салим, Даница Чурчич, Ларс Ранте, Якоб Офтебро
На местном телевидении «Воин» со звездой датского «Моста» Даром Салимом стартовал еще в октябре, но благодаря кровожадному Netflix'у скоро подтянется на экраны по всему миру. Салим играет терзаемого чувством вины ветерана, чья последняя миссия пошла не по плану. Вместе с полицейской Луизой (Даница Чурчич из прошлогодней «Мглы») он пытается проникнуть в банду местных головорезов-байкеров. Параллельно наш герой вспоминает, что у него есть чувства; и учитывая, что Луиза – вдова его лучшего друга, можно предположить, что сценарий подсыплет ему еще порцию угрызений совести. Режиссер Кристоффер Боэ – видная фигура в жанре сканди-нуара: в этом году вышел его фильм Journal 64, произведенный скандальной компанией Ларса фон Триера Zentropa Entertainment. Так ли хорош Боэ в телевизионном формате – узнаем уже скоро.
ноября
Производство: Showtime
В ролях: Бенисио дель Торо, Патрисия Аркетт, Пол Дано, Бонни Хант, Эрик Ланж
«Побег» основан на реальных событиях 2015 года, когда двое заключенных скрылись из тюрьмы максимально строгого режима в штате Нью-Йорк, заставив федералов потратить на поиски целых $23 млн. Каналу Showtime удалось собрать впечатляющий звездный состав – и речь не только о дель Торо («Сикарио») и Дано («Пленницы»), чье участие автоматически благословляет любой остросюжетный проект на успех. Режиссером 8-серийного проекта выступил – вдохните глубже – Бен Стиллер, для которого это дебют в жанре драмы. Ах да, не обойдется и без любовного четырехугольника: звезда линчевского «Шоссе в никуда» Патрисия Аркетт сыграла замужнюю сотрудницу тюрьмы, которая не может определиться, который из убийц – персонаж дель Торо или Дано, – милее ее сердцу. Кстати, журналисты постоянно сравнивали события, положенные в основу сериала, с фильмом «Побег из Шоушенка», так что «Побегу из тюрьмы Даннемора» предстоит взять довольно высокую планку.
ноября
Производство: BBC
В ролях: Флоренс Пью, Александр Скарсгард, Майкл Шэннон, Симона Браун
Мы уже писали о «Маленькой барабанщице» в материале о книгах, которые трудно экранизировать. Фильм 1984 года по одноименному роману Джона Ле Карре оказался неудачным – даже при том, что в распоряжении режиссера была оскароносная Дайан Китон и Клаус Кински, а на втором плане маячили неподражаемый Дэвид Суше и сам автор детектива. BBC смекнула, что без фактурного режиссера новую экранизацию тоже ждет провал, так что командовать парадом в сериал позвали автора «Трилогии о мести» Пак Чхан Ука. Звездами новинки стали Флоренс Пью (трагическая красотка в «Падении» и «Леди Макбет») и Александр «да, у меня всегда такое лицо» Скарсгард. Сюжет об актрисе, нанятой израильской разведкой для поимки палестинского шпиона, остался нетронутым. И, раз уж на то пошло, у BBC большой кредит доверия в плане экранизаций Ле Карре – не только благодаря доисторическим «Шпион, выйди вон» и «Команде Смайли», но и за счет недавнего «Ночного администратора» с Хью Лори и Томом Хиддлстоном.
ноября
Производство: Bravo
В ролях: Эрик Бана, Конни Бриттон, Джулия Гарнер, Джуно Темпл
Пока конкуренты рекрутируют звезд первого эшелона, в Bravo рассудили, что зрители еще помнят австралийского сердцееда 2000-х Эрика Банадиновича, и сделали его главным антагонистом первого сезона сериала-антологии «Грязный Джон». Новинка продолжает тренд на экранизации популярных подкастов: одноименное шоу-расследование The Los Angeles Times, рассказывавшее о подозрительном симпатяге Джоне Михэне, который втерся в доверие к одинокой бизнесвумен, прослушали миллионы людей. Намекнем, что реальную историю «Грязного Джона», помимо журналистов, расследовал убойный отдел калифорнийской полиции – так что одними психологическими манипуляциями, как можете догадаться, дело не ограничилось.
ноября
Производство: Netflix
В ролях: Элис Пагани, Эд Хендрик, Бенедетта Поркароли
Когда дело касается подростков, Netflix ходит по краю: «13 причин почему» до сих пор вызывает споры из-за графических сцен насилия, недавняя «Ненасытная» подверглась разгромной критике, а свежая «Элита» была полна откровенных сцен между школьниками. «Малышка» – второй итальянский проект Netflix, и посвящен он подростковой проституции; сериал вольно трактует события скандала 2014 года в Риме, в ходе которого были арестованы пятеро сутенеров, причем в двух случаях в качестве «мадам» выступали родные матери девушек. Удастся ли шоу стать громким заявлением об обществе потребления, где богатые меняют дорогие подарки на секс, и не спекулировать при этом на реальных трагедиях – пока не ясно. За это отвечает коллектив сценаристов, выступающих под псевдонимом GRAMS: на своем сайте они пишут, что «есть любители мороженого, и есть любители идей; мы любим и то, и другое». Что ж, будем надеяться, что новинка не окажется чересчур приторной.