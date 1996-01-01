7 криминальных сериалов ноября, которые нельзя пропустить

Производство: BBC

В ролях: Флоренс Пью, Александр Скарсгард, Майкл Шэннон, Симона Браун

Мы уже писали о «Маленькой барабанщице» в материале о книгах, которые трудно экранизировать. Фильм 1984 года по одноименному роману Джона Ле Карре оказался неудачным – даже при том, что в распоряжении режиссера была оскароносная Дайан Китон и Клаус Кински, а на втором плане маячили неподражаемый Дэвид Суше и сам автор детектива. BBC смекнула, что без фактурного режиссера новую экранизацию тоже ждет провал, так что командовать парадом в сериал позвали автора «Трилогии о мести» Пак Чхан Ука. Звездами новинки стали Флоренс Пью (трагическая красотка в «Падении» и «Леди Макбет») и Александр «да, у меня всегда такое лицо» Скарсгард. Сюжет об актрисе, нанятой израильской разведкой для поимки палестинского шпиона, остался нетронутым. И, раз уж на то пошло, у BBC большой кредит доверия в плане экранизаций Ле Карре – не только благодаря доисторическим «Шпион, выйди вон» и «Команде Смайли», но и за счет недавнего «Ночного администратора» с Хью Лори и Томом Хиддлстоном.