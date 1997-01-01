7 иностранных фильмов, которые снимались в Украине

В Украине все больше снимается фильмов в копродукции с другими странами, нередко с участием известных западных актеров.

Например, 23 марта на Волыни стартовали съемки чешско-украинского фильма «Раскрашенный птенец», в котором снимаются Стеллан Скарсгард («Пираты Карибского моря»), Харви Кейтель («Криминальное чтиво») и Удо Киер («Железное небо»). И это только начало: в тот же день Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3081-д о государственной поддержке кинематографа с правками, внесенными президентом. Принятие этого законопроекта – важный шаг навстречу зарубежным партнерам, готовым инвестировать в копродукцию с украинскими кинематографистами.В связи с этим «Телекритика» решила вспомнить, какие иностранные фильмы снимались на территории Украины за годы независимости.

1

«Перемирие» (La tregua) 1997

Последний фильм классика кино семидесятых Франческо Рози – история возвращения итальянского еврея (любимец братьев Коэнов Джон Туртурро) на родину из концлагеря, которое превратилось в путешествие через всю Украину, не зря получила Золотую пальмовую ветвь в Каннах. «Перемирие» снимала самая настоящая чемпионская сборная итальянского кино, начиная от Тонино Гуэрра – сценариста великих Феллини и Антониони, и заканчивая композитором Луисом Бакаловым. (Вы можете помнить его музыку к «Джанго освобожденному» Тарантино, у которого сегодня, кстати говоря, день рождения.) «Перемирие» снимали в Киеве, Львове и под Винницей и, по словам Джона Туртурро, украинская сторона была на высоте. Правда, сама украинская сторона при этом отметила, что итальянская съемочная группа, боясь украинской «радиоактивной» еды, питалась исключительно консервами, а тараканы и отсутствие горячей воды в гостиницах приводили иностранных гостей в ужас. Но, как мы уже знаем, эти страдания были не напрасными.

«Восток – Запад» (Est – Ouest) 1999

Один из наиболее именитых фильмов нашего списка, «Восток – Запад» Режиса Вернье номинировался на «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке, а также на премию «Сезар» за лучший фильм и режиссуру. Действие этой драмы о советских эмигрантах, которые возвращаются на родину в конце сороковых годов, разворачивается в Киеве – собственно говоря, главные герои в исполнении Олега Меньшикова и Сандрин Боннер живут в коммунальной квартире на Лютеранской улице, в знаменитом киевском дворике с фонтаном «Влюбленные пеликаны». Ну а герой Сергея Бодрова-младшего плавает, как вы уже все, наверное, догадались, в реке Днепр.

3

«Эвиленко» (Evilenko) 2004

Единственная причина смотреть этот достаточно нелепый фильм – потрясающая актерская работа Малькольма Макдауэлла («Калигула», «Заводной апельсин») в роли школьного учителя-маньяка, прообразом которого стал печально известный Андрей Романович Чикатило. А еще, конечно же, ради киевских видов, которые нечасто увидишь на экране: отдельные сцены «Эвиленко» снимались на свежеотремонтированном ж/д вокзале, на территории музея Великой Отечественной войны, в средней школе № 110 и Киевском военном лицее имени Ивана Богуна. Милиционера изображает бородатый Остап Ступка, что, конечно же, вопиюще противоречит уставным реалиям, но это не единственная оплошность авторов. Пресловутой «клюквы» в этом фильме настолько много, что вся кровь, которую вы видите в кадре, это не кровь на самом деле, а клюквенный сок.

«И все осветилось» (Everything Is Illuminated) 2005

Городок Трохимброд, который еще сто лет назад существовал под Луцком – трагическая точка на карте истории: в 1942 году эсесовцы уничтожили его вместе со всем населением. Много лет спустя в эти края отправляется молодой американец, чтобы разыскать женщину, которая спасла жизнь его деду во время этой бойни. Такова завязка бестселлера «И все осветилось» замечательного писателя Джонатана Сафрана Фоера. Любопытно, что дед Лива Шрайбера, режиссера экранизации, также родом из наших мест, так что фильм получился пускай и «клюквенный», но симпатичный. Одна беда – Украину снимали по большей части в Чехии, из настоящих украинских локаций в кадре только Одесский порт и Потемкинская лестница. Авторов можно понять и простить: в Чехии и улицы чище, и дороги ровнее, а на дорогах, опять же, присутствует разметка. Но вот с географией у них беда: по идее, американец должен был бы приземлиться в международном аэропорту Борисполь, а не выйти из поезда во Львове.

5

«Импорт – экспорт» (Import Export) 2007

У австрийского режиссера игрового и документального кино Ульриха Зайдля в той или иной степени все фильмы беспросветные, но особенно «чернушный» – «Импорт – экспорт», который частично снимался в Снежном, Зугресе, Алчевске и Енакиево, а также в Ужгороде, в гостинице «Закарпатье». По сюжету, молодая украинка из глубинки отправляется в поисках лучшей доли в Австрию, а австрийский юноша наоборот – прячется от кредиторов в Украине. И в благополучной, казалось бы, Австрии, и на депрессивном востоке Украины все одинаково ужасно, причем с ужасами украинской действительности съемочная группа столкнулась на собственной шкуре. Ассистент режиссера Клаус Придинг запечатлел в своем дневнике мучительные съемки на Донбассе, когда киношникам приходилось «разруливать» свои проблемы с помощью местных бандитов и отбиваться, с одной стороны, от хулиганья, а с другой – от милиции, которая откровенно вымогала у иностранцев деньги. Наверное, нужно сказать спасибо местному криминалитету и ушлым силовикам за то, что в итоге Украина выглядит на экране как натуральный ад на земле.

«Душка» (Duska) 2007

Фильм о загадочной славянской душе режиссера печальных комедий по-нидерландски Йоса Стеллинга снимался в Киеве – по словам постановщика, только здесь он смог найти нужные локации для того, чтобы показать во всей своей дикой красе второсортный кинофестиваль где-то в Восточной Европе. Торжественную часть открытия кинофеста снимали в Консерватории, фасадом кинотеатра, где проходят кинопоказы, стал седьмой павильон ВДНХ, а холл концертного зала «Украина» превратился в пафосную постсоветскую гостиницу. Правда, в отличие от самого фильма, история съемок «Душки» закончилась не очень хорошо – судебным иском против Минкульта, который не выполнил свои обязательства перед Стеллингом.

«Четвёртая власть» (Die vierte Macht) 2012