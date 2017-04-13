7 главных фильмов о вере и религии

Российский православный блокбастер десять лет назад стал большим хитом в России благодаря ощутимому спросу на «духовность» в массовом искусстве. Однажды режиссер Павел Лунгин совместно с актером и музыкантом Петром Мамоновым уже выстрелили «дуплетом» с лентой «Такси-блюз», получившей приз за режиссуру в Каннах-1990 на излете моды на Советский союз. А еще говорят, что дважды в одну воду не входят.

Правда, для того чтобы воплотить на экране образ чудотворного старца в «Острове», Мамонову пришлось пройти все круги алкогольного ада и наконец-то найти внутреннюю гармонию в православии. Сбитый с нарочитой примитивностью, со сшитым на живую нитку сюжетом, «Остров» благополучно затонул бы в окияне фильмов про «скрепность» наподобие «Попа» или «Чуда», если бы не чудо Мамонова – он перетягивает на себя все внимание даже в крошечных ролях, а тут форменный бенефис.

Большой артист уникального жанра, Мамонов не был бы собой, кабы не посмеялся над своей ролью в «Острове» несколькими годами позднее в фильме «Шапито-шоу». Там его герой, актер и певец Петр Николаевич, собравшись помереть посреди крымских гор, передумал, помолился – и ему стало легче.