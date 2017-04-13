ТЕЛЕКРИТИКА

7 главных фильмов о вере и религии

Скорсезе, Бунюэль, Тарковский и другие режиссеры в поисках Бога

Культура

16 апреля христиане празднуют самый главный православный праздник – Пасху.


Так как всякий выходной – это прекрасный и удобный повод посмотреть кино, «Телекритика» предлагает вам пересмотреть (или увидеть впервые) самые главные фильмы на религиозную тематику, от классиков до современности.
1

«Дневник сельского священника» (Journal d’un curé de campagne) 1950

Наверное, один из самых главных фильмов в истории кино, посвященных не только вопросам веры и религии, но и шире – предназначения, служения, смысла жизни.

Как на вкус современного зрителя, вызывающе старомодный и обманчиво простой «Дневник сельского священника» не может похвастаться гениальными визуальными образами, как «Седьмая печать» Ингмара Бергмана, или постановочным размахом пополам с крикливым пафосом, как в фильмах наподобие «Ноя» Даррена Ароноффски. Это негромкая и неброская история молодого священника, который, несмотря на собственную неопытность, сомнения и немощь, а также интриги и равнодушие окружающих, изо дня в день просто делает свою работу. Какую работу? Ответ на этот вопрос каждый воспримет в меру своего цинизма: служить людям, заботиться об их душах, приводить их к Богу.

Робер Брессон: «Великие художники, музыканты, скульпторы, архитекторы сделали для церкви как минимум столько же, сколько и духовенство»

Режиссер фильма Робер Брессон, религиозный католик, был убежден, что искусство, как и религия, способно сделать человека лучше. "Я уверен, что великие художники, музыканты, скульпторы, архитекторы сделали для церкви как минимум столько же, сколько и духовенство. Думать, что можно затронуть сердца масс без искусства – это очень популярное заблуждение", – говорил режиссер в одном из интервью. С Брессоном трудно не согласиться: его черно-белый фильм, в котором как будто ничего не происходит, убеждает сильнее самой страстной проповеди.
2

«Молчание» (Silence) 2016

Впервые книга японского католического писателя Сюсаку Эндо о злоключениях португальских миссионеров-иезуитов в Японии XVII века попала в руки Мартина Скорсезе еще в 1989 году. Ее вручил режиссеру один из католических священников, которым он показывал свое «Последнее искушение Христа» – скандальный фильм 1986 года, в котором Иисус показан земным, сомневающимся человеком, мятущимся между своим высшим предназначением и жизнью обывателя.

Сюжет «Молчания» развивается на фоне самого трагического периода японского католичества, когда накануне эпохи изоляции христиане подвергались жестоким гонениям – так что натуралистическая жестокость многих сцен этого фильма (вполне, впрочем, типичных для Скорсезе) не является преувеличением. Но главное здесь, конечно же, тема молчания Бога перед лицом человеческих страданий: именно это молчание становится для главных героев фильма самым страшным испытанием веры. Пройдут они это испытание или дрогнут – вот главная интрига фильма, которую режиссер выдерживает до самого финала.

3

«Андрей Рублев» (1966)

Проблемы веры и поисков Бога свойственны в той или иной степени всем фильмам Андрея Тарковского, где бы не разворачивалось действие этих лент: на Земле, в космосе или далеком прошлом. Мало того, что «Андрей Рублев» стал первым советским фильмом, который вернул средневековой Руси православие, – это было сделано на недосягаемом творческом уровне. Конечно же, иконописец Андрей (канонизированный через двадцать лет после выхода фильма на экраны), в первую очередь – сам Тарковский, который размышляет в «Андрее Рублеве» о роли и месте художника в мире, о его миссии, в которой немало от подвижничества христианского святого.

«Даже спустя полвека кинематографический язык «Андрея Рублева» остается таким же новаторским и острым, разрезающим кадр буквально по живому»

Фильм мгновенно стал современной классикой, вошел во всевозможные рейтинги и был, кроме прочего, высоко оценен Ватиканом. Ничего удивительного: когда пересматриваешь этот фильм сегодня, нельзя не удивиться тому, что спустя полвека кинематографический язык «Андрея Рублева» остается таким же новаторским и острым, разрезающим кадр буквально по живому. Здесь еще нет ничего от формальных экспериментов будущих фильмов Тарковского: только правда жизни во всей ее средневековой жестокости и поэзия творчества – во всей ее мучительной красоте.
4

«Остров» (2006)

Российский православный блокбастер десять лет назад стал большим хитом в России благодаря ощутимому спросу на «духовность» в массовом искусстве. Однажды режиссер Павел Лунгин совместно с актером и музыкантом Петром Мамоновым уже выстрелили «дуплетом» с лентой «Такси-блюз», получившей приз за режиссуру в Каннах-1990 на излете моды на Советский союз. А еще говорят, что дважды в одну воду не входят.

Правда, для того чтобы воплотить на экране образ чудотворного старца в «Острове», Мамонову пришлось пройти все круги алкогольного ада и наконец-то найти внутреннюю гармонию в православии. Сбитый с нарочитой примитивностью, со сшитым на живую нитку сюжетом, «Остров» благополучно затонул бы в окияне фильмов про «скрепность» наподобие «Попа» или «Чуда», если бы не чудо Мамонова – он перетягивает на себя все внимание даже в крошечных ролях, а тут форменный бенефис.

Большой артист уникального жанра, Мамонов не был бы собой, кабы не посмеялся над своей ролью в «Острове» несколькими годами позднее в фильме «Шапито-шоу». Там его герой, актер и певец Петр Николаевич, собравшись помереть посреди крымских гор, передумал, помолился – и ему стало легче.

5

«Симеон-столпник» (Simón del desierto) 1965

Все, кто хоть немного интересовался вопросом, в курсе: великий сюрреалист Луис Бунюэль знаменит своим, мягко говоря, антеклерикализмом. Всю жизнь он от души высмеивал католичество: зло, изобретательно и, в самом деле, очень смешно, а однажды снял очень оригинальный и поэтический своего рода путеводитель по христианским ересям – фильм «Млечный путь». Тем удивительнее существование в фильмографии Бунюэля «Симеона-столпника»: ленты, в которой великий насмешник относится к христианскому подвижнику с нескрываемой симпатией, воздавая должное его подвигу самопожертвования.

Режиссеры и их аватарки: от дель Торо до Черкасского

По Бунюэлю, в современном мире (который за полвека после выхода фильма стал еще более консьюмеристским) противиться очарованию зла гораздо труднее, чем посреди сирийской пустыни на столбе – то есть практически невозможно. Но чем бесполезнее кажется духовный подвиг Симеона, тем величественнее и в то же время чисто по-человечески понятнее сам герой. Похоже, что в «Симеоне-столпнике» Бунюэль-атеист переиграл сам себя.
6

«Франциск» (Francesco) 1989

Неоднозначная с точки зрения трактовки образа кинобиография Святого Франциска, поставленная Лилианой Кавани – режиссером, от которой меньше всего ожидаешь житийного фильма. Между тем, к истории одного из популярнейших в католическом мире святых Кавани, которая сделала себе имя на оперных постановках и фильме о сексопатологической природе фашизма «Ночной портье», обращалась дважды – в 1966 и 1989 годах.

Медитативная трехчасовая версия 1989 года осталась в тени более знаменитых фильмов скандального режиссера, и получила широкое хождение разве что среди поклонников актерского таланта Микки Рурка. Между тем, актер, пребывающий в зените славы и на пике формы, не выглядит в роли Франциска ряженым голливудским красавчиком, отлично справляясь с драматическими сценами – Рурк умело проводит своего Франциска по тонкой грани между святостью и безумием. А 23-летняя Хелен Бонэм Картер в роли святой Клары восхитительна в каждом нюансе своей игры – впрочем, как всегда, в любом другом своем киновоплощении.

7

«Страсти Христовы» (The Passion of the Christ) 2004

Откровенно говоря, смысл этой постановки непросто объяснить до сих пор: видимо, для католика Мэла Гибсона, с завидной регулярностью одолеваемого собственными демонами, съемки «Страстей Христовых» были каким-то личным терапевтическим опытом. Сам режиссер говорил о том, что посреди всего того безумия, в котором пребывает современный мир, самое время вспомнить о том, что Иисус страдал за всех нас.

Вот чего-чего, а страданий в этом фильме в избытке, так что мощный травматический заряд, заложенный Гибсоном в «Страстях Христовых», отлично действует и на атеистов. Натуралистическая жестокость фильма временами наводит на мысль о том, что ты смотришь репортаж – тем более, что, несмотря на все технократические и гуманитарные достижения нашей цивилизации, наличие смарфтона в кармане совершенно не мешает получению удовольствия от процесса забивания камнями ближнего своего.

В любом случае, после «Страстей Христовых» пасхальные поделки наподобие «Иисуса из Назарета» Франко Дзифирелли по качестве и количеству заложенных в них смыслов окончательно остались в прошлом.