7 фактов о новом сезоне «Острых козырьков»

Помимо Киллиана Мерфи, в четвертом сезоне мы снова увидим его экранных братьев Пола Андерсона и Джо Коула – правда, пока еще непонятно, в суровой Бирмингемской тюрьме либо на воле, не менее суровой к плохим парням.

Судя по трейлеру, все закончится совсем плохо для тетушки Полли в исполнении Хелен Макрири: ее повесят. А вот у колоритного гангстера Альфи Соломонса дела идут просто отлично. По словам шоураннера Стивена Найта, Том Харди очень хотел вернуться в новом сезоне: «Как актер, он пользуется сейчас очень большим спросом, но при этом сделал все возможное, чтобы быть доступным во время съемок нового сезона «Острых козырьков».