7 фактов о новом сезоне «Острых козырьков»

Сегодня ровно в 21:00 на канале BBC Two стартует новый, вот уже четвертый сезон сериала «Острые козырьки».
Скажем честно: третий сезон стал самым слабым за всю историю «Острых козырьков», и шоу более-менее оживилось только под самый занавес. Как мы помним, в финальном эпизоде Майкл, Артур и Джон Шелби оказались в наручниках, тетушку Полли тоже замели, на свободе остался один лишь Томми. Спустя полгода после этого печального и поучительного события, в канун Рождества 1926 года, Томми получает анонимное письмо, из которого становится понятно, что братьев нужно срочно вызволять из тюрьмы. Так что герою Киллиана Мерфи приходится возвращаться из не до конца покоренного Лондона в родной Бирмингем – где, судя по фотографиям со съемочной площадки, Томми снова взялся за свое ружье.
Любопытно, что Бирмингем снимали этой весной в Ливерпуле, в районе Токстет, знаменитом тем, что здесь до сих пор стоит дом, в котором родился Ринго Старр. (Если вы, конечно же, знаете, кто это.) Пауис-стрит, застроенная однотипными зданиями в конце XIX века, стала убогим прибежищем для докеров-эмигрантов. Сегодня это улица-призрак: дома были выкуплены у жителей свыше десяти лет назад, и в ожидании реконструкции время здесь как будто остановилось – идеальная кинолокация. А для придания необходимой атмосферы красные фасады домов выкрасили в безнадежно-черный.
Помимо Киллиана Мерфи, в четвертом сезоне мы снова увидим его экранных братьев Пола Андерсона и Джо Коула – правда, пока еще непонятно, в суровой Бирмингемской тюрьме либо на воле, не менее суровой к плохим парням.
Судя по трейлеру, все закончится совсем плохо для тетушки Полли в исполнении Хелен Макрири: ее повесят. А вот у колоритного гангстера Альфи Соломонса дела идут просто отлично. По словам шоураннера Стивена Найта, Том Харди очень хотел вернуться в новом сезоне: «Как актер, он пользуется сейчас очень большим спросом, но при этом сделал все возможное, чтобы быть доступным во время съемок нового сезона «Острых козырьков».
Что касается новых лиц, то в четвертом сезоне Томми Шелби придется схлестнуться с героем Эдриана Броуди – итальянским мафиози из Нью-Йорка по имени Люка Чангретти. Семейству Шелби уже приходилось столкнуться с коза-нострой, причем с летальными последствиями для итальянцев. И вот теперь заокеанский гость приехал мстить – и мстя его, как и полагается, будет страшна.
Справиться с мафией Шелби помогут цыганские корни. В новом сезоне союзником Томми в войне против итальянцев станет авторитетный ром Аберама Голд – вот такой криминальный интернационал получается. В его роли снялся Айдан Гиллен, хорошо знакомый всем нам лорд Петир Бейлиш из «Игры престолов». Судя по фотографиям, которые можно найти в свободном доступе, и Гиллен, и Броуди выглядят вполне убедительными в своих негодяйских ипостасях.
Сериал «Острые козырьки» знаменит, кроме прочего, шикарным саундтреком: на звуковой дорожке звучат песни Ника Кейва, Radiohead, The White Stripes, Arctic Monkeys, Пи Джей Харви и других замечательных артистов. Теперь в этом списке – великий Дэвид Боуи.
После съемок первого сезона Киллиану Мерфи досталась кепка с лезвиями, которую носил в кадре его персонаж. Прослышав от общих знакомых, что сериал очень понравился Боуи, Мерфи подарил киношный сувенир одному из своих кумиров – просто послал по почте. А взамен получил фотографию Человека со звезды в бандитской кепочке. Стивен Найт, еще не зная о смертельной болезни артиста, получил права на использование трека Black Star буквально за пару дней до смерти Боуи. Теперь, почти два года спустя, песня прозвучит в кадре.