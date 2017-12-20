6 новых сериалов января

В наступившем году «Телекритика» продолжает пристально следить за многосерийными новинками.
января
В главных ролях: Агнесс Дэйн и Джим Стерджесс
Производство: BBC One/Hulu
За пять лет до конца света люди продолжают жить привычной жизнью, за одним только исключением – они точно знают, что скоро все это закончится. В полиции Лондона, который дышит предчувствием скорой катастрофы, трудятся два напарника: идеалистка в исполнении фантастической Агнесс Дэйн (эпизод в «Славься, Цезарь!») и классический коррумпированный коп, которого изображает Джим Стерджесс («Геошторм»). Выполняя изо дня в день привычную работу, рано или поздно каждый из них задаст себе простой вопрос: какой в этом смысл, когда будущего, как им пообещали еще сорок лет назад в известной песне, нет и не предвидится? Создатель «Лютера» и «Перекрещенных костей» Нил Кросс настаивает на том, что «Жестокое солнце» – ни в коем случае не фантастика, а классическая драма, в которой мотив ожидания апокалипсиса призван усилить драматический эффект. На американском ТВ сериал выйдет только в марте.
января
В ролях: Пенелопа Крус, Рики Мартин, Даррен Крисс, Аннали Эшфорд, Нико Эверс-Свинделл, Макс Гринфилд
Производство: FX
Первый сезон антологии, посвященный делу футболиста О. Джей Симпсона, обвиненного в двойном убийстве – жены и любовника, стал большим хитом и собрал урожай заслуженных наград. (Кто бы мог подумать, что обаятельный растяпа Нордберг из «Голого пистолета» способен на такое коварство?)
Героями второго сезона могли стать ураган Катрина и сладкая парочка любителей сделать это по-быстрому Билл Клинтон и Моника Левински, но в итоге продюсеры остановили свой выбор на событии, которое 20 лет назад взбудоражило весь мир. Фигуры такого масштаба, как Версаче нечасто умирают насильственной смертью, так что за развитием событий следило, без преувеличения, все просвещенное человечество. Сценарий мини-сериала основан на документальной книге Сорин Орт, которая вышла по горячим следам, еще в 1999 году, так что второй сезон «Американской истории преступлений» также обещает быть точным в деталях. Например, параллельно с полицейскими собственное расследование проводила сестра покойного Донателла, чей образ блестяще воплотила практически неузнаваемая в гриме Пенелопа Крус.
Впрочем, через полтора месяца после убийства Версаче в автокатастрофе погибнет принцесса Диана, и тогда станет понятно всем, что мир вокруг изменился окончательно и бесповоротно. Кстати говоря, смерть леди Ди – отличный сюжет для очередного сезона антологии.
января
В главных ролях: Дж. К. Симмонс, Стивен Ри и Ричард Шифф
Производство: Starz
Канал Starz продолжает осваивать жанр фантастики: следом за «Американскими богами» выходит не менее впечатляющая история о параллельных мирах – да, они существуют, но правительство США тщательно скрывает эту информацию от своих граждан.
В сериале солирует Дж. К. Симмонс («Одержимость», «Аудитор»), который играет сразу двоих персонажей. Ход, прямо скажем, ставший уже каким-то общим местом в кинематографическом пространстве ушедшего года: вспомните навскидку «Двойку» или третий сезон «Фарго». Но при всем уважении к Джеймсу Франко и Юэну Макгрегору, оскароносный Дж. К. Симмонс – актер по своей весовой категории стоящий ближе к Кейт Бланшетт («Манифесто»), так что его раздвоение обещает быть убедительным.
января
В ролях: Бо Бриджес, Майя Кэзан, Майкл Серверис, Дженнифер Феррин
Производство: HBO
Наконец-то выходит на телеэкраны одна из главных интриг прошлого года – «Мозаика» неутомимого Стивена Содерберга, которая позиционировалась как первый в истории интерактивный мини-сериал. Собственно говоря, на этом можно поставить точку: Содерберг как художник отличается минимальной непредсказуемостью, а его режиссерский стиль, почти лишенный индивидуального почерка, как нельзя лучше подходит для интерактивных экспериментов. (Не зря самый молодой обладатель «Золотой пальмовой ветви» обрел второе дыхание именно на ТВ.) Все остальное – частности: сериал рассказывает историю расследования убийства детской писательницы, а каждый зритель с помощью специального мобильного приложения, доступного только американским пользователям, может выбрать персонажа-рассказчика себе по вкусу и сам вести повествование. Ну а потом Содерберг покажет авторскую версию.
января
В ролях: Даниэль Брюль, Дакота Фэннинг, Роберт Уиздом, Даглас Смит
Производство: TNT
Когда мир захлестнула волна исторических детективов, роман Калеба Карра «Алиенист» (сына того самого Люсьена Карра, однокашника Джека Керуака и Уильяма Берроуза) не только оказался на самом гребне, но еще и задал определенный канон в беллетристике, в который легко укладываются сочинения того же Акунина. Но пока в России Эраст крепчал, Карр честно остановился на третьей книге – на которой, собственно, вдохновение и оставило писателя, военного историка по образованию.
Удивительно другое: почему «Алиениста» до сих пор не перенесли на экран. Само собой, здесь требуется большой бюджет, все же события романа происходят через полвека после истории, рассказанной в «Бандах Нью-Йорка» Мартина Скорсезе. Но мрачный уродливый мир, нарисованный в романе Карра, с трущобами, юными работниками секс-услуг и серийным маньяком, в трейлере сериала не выглядит таким уж отталкивающим. Дакота Фэннинг («Преисподняя») в кадре по-хорошему загадочна и прекрасна, а у Даниэля Брюля («Бесславные ублюдки»), который играет того самого алиениста – первого психиатра на службе полиции, вполне благостные щщи.
Изначально рулить этим шоу должен был создатель «Настоящего детектива» Кэри Фукунага, но в результате его вклад ограничился написанием одного эпизода. По два эпизода написали сам Калеб Карр и Хуссейн Амини («Драйв»), так что каков будет суммарный результат этого «письма из Простоквашино» – покажет время.
января
В ролях: Майкл Шэннон, Тейлор Китч, Андреа Райзборо, Джон Легуизамо
Производство: Paramount Network
Эта история давно просилась на экраны. Позорная бойня весной 1993 года на техасском ранчо «Маунт Кармел», когда бравые агенты ФБР 50 дней осаждали членов секты «Ветвь Давидова», пятикратно становилась объектом исследования кинодокументалистов, но только сейчас получила художественное воплощение.
«Маунт Кармел» стала несмываемым позорным пятном на репутации ФБР: в результате непрофессионализма федералов заживо сгорели 82 сектанта, включая два десятка детей. Справедливости ради отметим, что лидера типично тоталитарной секты Дэвида Корниша, склонного, кроме прочего, к педофилии, тоже особенно не за что похвалить. Впрочем, создатели «Трагедии в Уэйко» обещают факты и только факты.
Но главная причина посмотреть этот мини-сериал – участие в нем замечательных актеров: например, дважды номинировавшийся на «Оскар» Майкл Шэннон и Ши Уигем (оба прославились в сериале «Подпольная империя») играют федералов, ответственных за штурм. А прекрасная Андреа Райсборо, только на днях блеснувшая в третьем эпизоде нового сезона «Черного зеркала», появится в роли Джули Шнайдер, жены правой руки Корниша. Не кастинг, а команда мечты.