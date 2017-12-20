6 новых сериалов января

В ролях: Пенелопа Крус, Рики Мартин, Даррен Крисс, Аннали Эшфорд, Нико Эверс-Свинделл, Макс Гринфилд

Производство: FX

Первый сезон антологии, посвященный делу футболиста О. Джей Симпсона, обвиненного в двойном убийстве – жены и любовника, стал большим хитом и собрал урожай заслуженных наград. (Кто бы мог подумать, что обаятельный растяпа Нордберг из «Голого пистолета» способен на такое коварство?)

Героями второго сезона могли стать ураган Катрина и сладкая парочка любителей сделать это по-быстрому Билл Клинтон и Моника Левински, но в итоге продюсеры остановили свой выбор на событии, которое 20 лет назад взбудоражило весь мир. Фигуры такого масштаба, как Версаче нечасто умирают насильственной смертью, так что за развитием событий следило, без преувеличения, все просвещенное человечество. Сценарий мини-сериала основан на документальной книге Сорин Орт, которая вышла по горячим следам, еще в 1999 году, так что второй сезон «Американской истории преступлений» также обещает быть точным в деталях. Например, параллельно с полицейскими собственное расследование проводила сестра покойного Донателла, чей образ блестяще воплотила практически неузнаваемая в гриме Пенелопа Крус.

Впрочем, через полтора месяца после убийства Версаче в автокатастрофе погибнет принцесса Диана, и тогда станет понятно всем, что мир вокруг изменился окончательно и бесповоротно. Кстати говоря, смерть леди Ди – отличный сюжет для очередного сезона антологии.