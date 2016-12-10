6 новых сериалов ноября

Шоураннер: Стив Лайтфут

В главной роли: Джон Бернтал

Производство: Netflix

Одна из давно ожидаемых премьер – старт сериала переносился несколько раз, пока не стала известна точная дата выпуска «Карателя» на телеэкраны. Это будет уже четвертая экранизация графических романов Джерри Конвэя о бывшем полицейском Фрэнке Касле, который под именем Карателя отважно сражается с мафией. Фильмы «Каратель» (2004) и «Каратель: Территория войны» (2008) были настолько чудовищными, что на их фоне самая первая экранизация 1989 года с Дольфом Лундгреном (только не смейтесь) смотрится более чем выигрышно.

Впрочем, история с «Карателем» 1989 года – тема для отдельного трактата (из-за краха компании New World Pictures фильм не получил проката в США и был признан стилеобразующим для эстетики кинокомикса уже задним числом, стараниями поклонников), вернемся к будущему сериалу.

Джон Бернтал («Город гангстеров», «Выстрел в пустоту») уже примерял на себя кожанку Карателя в первых двух сезонах «Сорвиголовы», и надо сказать, что он оказался не менее убедительным в этой роли, чем Дольф Лундгрен – помимо отличной физической подготовки и носа, переломанного не менее дюжины раз, у Бернтала за спиной крепкая драматическая школа. Создатель сериала Стив Лайтфут тоже не лыком шит: как сценарист и продюсер он известен сериалом «Ганнибал» и приложил руку ко второму сезону «Наркос». Индекс ожидания на сайте Rotten Tomatoes довольно высокий – 98%, и это не удивительно: похоже, нам предстоит увидеть один из лучших супергеройских сериалов нашего времени.