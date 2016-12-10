6 новых сериалов ноября

По сложившейся традиции «Телекритика» собрала для вас самые интригующие сериальные премьеры месяца.
ноября
Шоураннер: Сара Полли
В главной роли: Сара Гейдон
Прозводство: CBC Television/Netflix
Еще одна сериальная экранизация канадской писательницы Маргарет Этвуд – «Рассказ служанки», поставленный по ее роману, стал одним из лучших сериалов года. На этот раз история переносит нас не в будущее, а в прошлое, но магистральная тема все та же: как непросто выжить женщине в мире, которым правят мужчины.
В основу сюжета «Она же Грейс» положен реальный случай убийства богатого канадского фермера, совершенного прислугой. Но Маргарет Этвуд превращает расследование рядового, в общем-то, преступления в захватывающий психологический детектив, где сыщиком становится врач-психиатр, а сама то ли преступница, то ли жертва Грейс – несколько не той, кем кажется.
Судя по пилотной серии, которую можно увидеть на youtube (в Канаде мини-сериал стартовал еще в декабре, а теперь – мировая премьера), «Она же Грейс» вполне может стать событием сезона. Тому залогом крепкая постановка с тщательно воссозданной атмосферой середины XIX века и отличная актерская работа Сары Гейдон, которую вы можете помнить по прошлогоднему сериалу «11.22.63». Пожалуй, это одна из лучших ее ролей на данный момент.
А поклонникам фильмов Дэвида Кронненберга будет любопытно увидеть режиссера в образе священника: Кронненберг вот уже второй раз примеряет костюм служителя Бога после культовго фильма ужасов Клайва Баркера «Ночной народец» (1990).
ноября
Шоураннеры: Тони Тост и Дэвид Маккензи
В главных ролях: Киллиан Скотт и Логан Маршалл-Грин
Производство: USA
Айова, мифологические тридцатые ХХ века: бродячий проповедник (Киллиан Скотт, которого вы вряд ли помните по маленькой роли в «Голгофе» Джона Майкла Макдоны) бросает вызов местным властям и поднимает рабочих на масштабную забастовку. В свою очередь магнат, против которого баламутит воду проповедник, нанимает профессионального штрейкбрехера, роль которого исполнил Логан Маршалл-Грин, блеснувший в нео-вестерне «Наемник Куорри». Противостояние богатых и бедных превратится в войну двух братьев-авантюристов, ставших по разные стороны баррикад.
Сериал рекламируется как «эпическая сага о тайной истории американской глубинки» и может оказаться как полным отстоем, так и волнительной новинкой – трейлеры создаются для чего угодно, только не для зрителей, пытающихся понять: стоит ли смотреть очередную сериальную премьеру или нет.
Внушает большие надежды фамилия постановщика «Проклятия». Шотландец Дэвид Маккензи прославился «Молодым Адамом» с Юэном Макгрегором и Тильдой Суинтон в главных ролях, а его предпоследний фильм «Любой ценой» собрал форменный урожай наград, включая четыре номинации на «Оскар». В свою очередь сценарист Тони Тост тоже кое-что понимает в современных вестернах: сериал о престарелом шерифе «Лонгмайер» на данный момент выдержал уже шесть сезонов. Так что поживем – увидим.
ноября
Шоураннеры: Эван Голдберг и Сет Роген
В главной роли: Джош Хатчерсон
Производство: Hulu
Следом за экранизацией графического романа «Проповедник», наделавшей немало шума, Сет Роген и Эван Голдберг запустили новый сериал. В «Человеке из будущего» Джош Хатчерсон («Голодные игры») играет закомплексованного девственника-задрота, а по совместительству – очень крутого геймера, чемпиона игры в Cybergeddon. Можно не быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться о том, что однажды ботаник станет реальным героем виртуального мира.
Вопрос о том, что хорошего в продукции Рогена/Голдберга, скорее, философский: все-таки у фильмов и сериалов, к которым они приложили руку, серьезная фанатская база. Во-первых, это действительно смешно, пускай юмор и не отличается особой утонченностью. А во-вторых, нужно быть действительно очень талантливыми и целеустремленными людьми, чтобы превращать идиотские истории наподобие «СуперПерцев» или «Полного расколбаса» в кассовые хиты. А сюжет «Человека из будущего» звучит достаточно глупо для того, чтобы стать новым хитом от Рогена и Голдберга.
К сожалению, сериал стал последней работой для ветеранши кино и телевидения Гленн Хэдли, снявшейся в ряде замечательных фильмов и сериалов, от ставших уже классическими «Отпетых мошенников» (1988) со Стивом Мартином и Майклом Кейном до прошлогоднего нео-нура «Однажды ночью». И хотя актриса успела сняться всего лишь в пяти эпизодах из 13, из уважения к Хэдли сцены с ее участием решили не переснимать.
ноября
Шоураннер: Стив Лайтфут
В главной роли: Джон Бернтал
Производство: Netflix
Одна из давно ожидаемых премьер – старт сериала переносился несколько раз, пока не стала известна точная дата выпуска «Карателя» на телеэкраны. Это будет уже четвертая экранизация графических романов Джерри Конвэя о бывшем полицейском Фрэнке Касле, который под именем Карателя отважно сражается с мафией. Фильмы «Каратель» (2004) и «Каратель: Территория войны» (2008) были настолько чудовищными, что на их фоне самая первая экранизация 1989 года с Дольфом Лундгреном (только не смейтесь) смотрится более чем выигрышно.
Впрочем, история с «Карателем» 1989 года – тема для отдельного трактата (из-за краха компании New World Pictures фильм не получил проката в США и был признан стилеобразующим для эстетики кинокомикса уже задним числом, стараниями поклонников), вернемся к будущему сериалу.
Джон Бернтал («Город гангстеров», «Выстрел в пустоту») уже примерял на себя кожанку Карателя в первых двух сезонах «Сорвиголовы», и надо сказать, что он оказался не менее убедительным в этой роли, чем Дольф Лундгрен – помимо отличной физической подготовки и носа, переломанного не менее дюжины раз, у Бернтала за спиной крепкая драматическая школа. Создатель сериала Стив Лайтфут тоже не лыком шит: как сценарист и продюсер он известен сериалом «Ганнибал» и приложил руку ко второму сезону «Наркос». Индекс ожидания на сайте Rotten Tomatoes довольно высокий – 98%, и это не удивительно: похоже, нам предстоит увидеть один из лучших супергеройских сериалов нашего времени.
ноября
Шоураннеры: Скотт Фрэнк и Стивен Содерберг
В ролях: Джефф Дэниелс, Мишел Докери, Сэм Уотерстоун, Ким Коутс
Производство: Netflix
Ноябрь – месяц вестернов: следом за «Проклятием» стартует мини-сериал «Забытые богом». Весьма убедительный герой Джеффа Дэниелса («Ньюсрум», «Тупой и еще тупее») гоняется по всему Дикому Западу образца 1880-х годов за своим бывшим напарником, молодым и дерзким Роем Гудом в исполнении Джека О’Коннела (молодая надежда британского кино, блеснувший в «Несломленном» Анжелины Джоли и в «71»). Обокрав своего старшего товарища и наставника, герой О’Коннела прячется в шахтерском городке, почему-то населенном одними женщинами – где, собственно, и состоится финальная перестрелка с непременными джигитовками, упаданиями с крыш и стрельбой в стиле Билли Кида.
ноября
Шоураннер: Спайк Ли
В главной роли: ДиВанда Вайс
Производство: Netflix
Мы уже не раз писали о текущей тенденции в сериальном производстве – снимать многосерийные версии известных полнометражных фильмов. Классик социального кино Спайк Ли, положивший свою карьеру и отдавший все вдохновение теме расовых конфликтов в современной Америке, решил никому не доверять постановку римейка своего фильма «Ей это нужно позарез» и возглавил процесс самостоятельно.
Дебют Спайка Ли 1986 года оказался в тени его более знаменитых фильмов – таких как «Малькольм Икс» или «Делай, как надо». Но сегодня эта мелодраматическая комедия о молодой женщине, которая изменяет всем своим трем мужчинам (причем каждый из них, как в «Расемоне», знает только какую-то одну сторону личности Нолы Дарлинг), несмотря на кажущуюся безыскусность и простоту, смотрится свежо и талантливо. Как, собственно, и все молодое Нью-Йоркское инди-кино восьмидесятых, от Говарда Брукнера до Джима Джармуша – не в последнюю очередь, потому, что в этих фильмах законсервировано очень точное ощущение времени и места, даже если речь идет о ретро.
Конечно же, в римейке этого ощущения нет и не может быть. А что тогда есть? Крепко сделанный комедийный сериал из десяти получасовых эпизодов о женщине, которая параллельно спит с тремя мужчинами. В любом случае, когда режиссер большого кино снимает для ТВ – это всегда интересно смотреть. И, наверное, будет смешно.