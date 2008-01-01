6 новых сериалов февраля

По сложившейся традиции «Телекритика» анонсирует самые заметные премьеры сериального рынка
Режиссер: Майкл Патрик Джэнн
В ролях: Ванесса Энн Хадженс, Эйтлин Митчелл, Дэнни Пуди, Алан Тьюдик
Производство: NBC
Премьера: 2 февраля
Вслед за «Пипцом» и «Дэдпулом», создатели которых всласть посмеялись над супергеройской тематикой, эту благодатную ниву принялось вспахивать телевидение. «Бессильные», первый комедийный сериал от Вселенной DC, рассказывает о клерках страховой компании, которая занимается компенсацией ущерба простым американским гражданам, пострадавшим в результате разборок супергероев. Правда, создатели «Бессильных» лишили нас удовольствия полюбоваться на экране летающими персонажами из высшей супергеройской лиги (наверное, бюджет не позволил), но зато известно, что страховой конторой будет рулить кузен самого Бэтмена, Ван Уэйн в исполнении Алана Тьюдика. Насколько это будет смешно, вопрос открытый, но одно важное обстоятельство определенно внушает надежды: все эти четыре эпизода по тридцать минут поставил Майкл Патрик Джэнн, сорежиссер одного из лучших сериалов прошлого года «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли».
Режиссеры: Стив Эделсон, Мэтт Эрл Бисли, Дэнни Кэннон
В ролях: Джастин Корнуэлл, Билл Пэкстон, Катрина Лоу, Дрю Ван Эккер
Производство: CBS
Премьера: 2 февраля
Сериалы продолжают осваивать сюжеты полнометражных фильмов. Следом за прошлогодними «Изгоняющим дьявола», «Миром Дикого Запада» и «Стрелком» выходит «Тренировочный день», действие которого проходит спустя пятнадцать лет после событий одноименного боевика Антуана Фукуа с Дензелом Вашингтоном в главной роли. В целом сюжет сериала повторяет коллизию полнометражного фильма. Заметно постаревший Билл Пэкстон (последний раз он блеснул в «Стрингере» Дэна Гилроя) играет тертого копа с неясными моральными принципами: отпускает бандитов на свободу, берет взятки и прочее – в общем, типичный плохой лейтенант. Само собой, что молодой и горячий коп-идеалист в исполнении новичка Джастина Корнуэлла в корне не согласен с такими методами работы, коса находит на камень, и пресловутый тренировочный день начинается. Судя по трейлеру и первым отзывам в сети, нас ждет крепкое криминальное кино.
Режиссеры: Лен Уайзман, Эми Канаан Манн, Джеффри Дж. Хант
В ролях: Джастин Кёрк, Натали Мартинес, Кейтлин Стэйси, Тэйлор Хэндли
Производство: Fox
Премьера: 6 февраля
Сюжет сериала интригует: недовольный работой полиции гик-миллиардер просто-напросто выкупает один из участков города Чикаго, который особенно ему насолил (на их земле убили лучшего друга этого самого миллионера по имени Гидеон Ривз). И создает собственную частную полицию, чья задача – работать намного эффективнее, прозрачней и честнее, чем коррумпированные и ленивые копы из города-банкрота, погрязшего в насилии и взяточничестве. Если трейлер не врет, нас ожидает качественное криминальное кино в холодной цветовой гамме, присущей фильмам Майкла Манна: не зря одним из режиссеров сериала выступила его дочь Эми Канаан, которая уже успела себя зарекомендовать сценарной работой на «Полиции Нью-Йорка» и постановкой отдельных эпизодов «Черного списка». Ее коллега Лен Уайзман печально знаменит римейком «Вспомнить все», но четвертый «Крепкий орешек» и обе части «Другого мира», согласитесь, удались достойными всяческих похвал. Ну и, конечно же, 13-й участок, о котором идет речь в сериале, – это киноманский привет всем любителям криминальных фильмов: так назывался малобюджетный шедевр Джона Карпентера 1976 года. Надеемся, что сериал не разочарует.
Режиссер: Брук Кеннеди
В главных ролях: Кристин Барански, Роуз Лесли, Джастин Барта, Каш Джамбо
Производство: CBS
Премьера: 19 февраля
Спин-офф культового (не побоимся этого слова) сериала «Хорошая жена», который выходил на CBS долгих семь сезонов и стал настолько популярным, что в Южной Корее даже сняли собственную версию в шестнадцати эпизодах. «Хорошую жену» есть за что любить: не зря Джулиана Маргулис, исполняющая главную роль сильной женщины Алисии Флоррик, дважды и вполне заслуженно получала «Эмми». Действие «Хорошей борьбы» происходит год спустя после событий оригинального сериала, и на первый план здесь выходит героиня Кристин Барански, совладелица юридической компании, в которой Алисия боролась за свое место под солнцем. Само собой, фанаты негодуют, что в спин-оффе обойдется без Алисии, но тот факт, что главной героиней «Хорошей борьбы» стал персонаж Роуз Лесли, не может не радовать. Скажем прямо: этой замечательной шотландской актрисе и в «Аббатстве Даутон», и в «Игре престолов» досталось до обидного мало экранного времени. А «Хорошая борьба» обещает стать ее форменным бенефисом.
Режиссеры: Гас Ван Сент, Ди Риис, Дастин Лэнс Блек
В ролях: Гай Пирс, Вупи Голдберг, Майкл Кеннет Уильямс, Мэри-Луиз Паркер, Фиона Дуриф
Производство: ABC
Премьера: 27 февраля
«Оскароносный» режиссер Гас Ван Сент вернулся на телевидение, и это хорошие новости: его предыдущий опыт работы над сериалом, «Босс» 2011 года – история коррумпированного мэра, который постепенно сходит с ума, стал одним из самых мощных сериалов последнего времени. (Хотя и был закрыт после первого сезона.) Его новый мини-сериал из восьми эпизодов «Когда мы восстанем» – масштабная хроника многолетней борьбы американских геев за свои права с 1969 года и до наших дней. Гас Ван Сент возвращается к своему фильму девятилетней давности «Харви Милк», истории первого открытого гея-политика Америки: Дастин Лэнс Блек, получивший за «Харви Милка» сценарный «Оскар», в новом сериале выполняет функции продюсера, сценариста и одного из режиссеров. Но «Когда мы восстанем» будет интересен не только ЛГБТ-сообществу. Во-первых, актеры: исполнителю главной роли Гаю Пирсу достойную компанию составили Майкл Кеннет Уильямс («Мелок» из «Подпольной империи»), прекрасная Вупи Голдберг и Мэри-Луиз Паркер (подружка главного героя из «Пуль над Бродвеем» и звезда «Жареных зеленых помидоров»). Во-вторых, как отметил сам Гас Ван Сент по поводу «Харви Милка», – это история не столько о геях, сколько о свободе и о том, как за нее бороться.
Режиссеры: Алекс Грейвз, Кларк Джонсон, Ромео Тирон
В главной роли: Клайв Стенден
Производство: NBC
Премьера: 27 февраля
Каждая новая серия боевика «Заложница» с Лиамом Нисоном в главной роли была хуже предыдущей, но приносила стабильные деньги, а у Люка Бессона – талант превращать в деньги все, за что он берется. (Правда, этот мифический дар к искусству кино имеет довольно опосредованное отношение.) Так что запуск сериала по мотивам полнометражных фильмов был вопросом времени. Тем паче, что Бессон со своей «Никитой» стал одним из пионеров телевизионных адаптаций прокатных хитов. (Справедливости ради отметим, что первыми были «Чертова служба в госпитале MASH», «Горец» и «Робокоп».) Новый сериал является приквеллом к полнометражному фильму 2008 года и рассказывает о годах службы Брайана Миллса на ЦРУ – само собой, и трудной, и опасной. Впрочем, не все так плохо, как может показаться на первый взгляд: пилот поставил мастеровитый Алекс Грейвз, режиссер «Западного крыла» и шести эпизодов «Игры престолов», за спиной Ромео Тирона – сериальная глыба «Декстера» (постановка 9 эпизодов и операторская работа на пятидесяти), а Кларк Джонсон снимал «Родину» и «Черные паруса». Так что скучно в любом случае не будет.