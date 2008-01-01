6 новых сериалов февраля

Режиссеры: Алекс Грейвз, Кларк Джонсон, Ромео Тирон

В главной роли: Клайв Стенден

Производство: NBC

Премьера: 27 февраля

Каждая новая серия боевика «Заложница» с Лиамом Нисоном в главной роли была хуже предыдущей, но приносила стабильные деньги, а у Люка Бессона – талант превращать в деньги все, за что он берется. (Правда, этот мифический дар к искусству кино имеет довольно опосредованное отношение.) Так что запуск сериала по мотивам полнометражных фильмов был вопросом времени. Тем паче, что Бессон со своей «Никитой» стал одним из пионеров телевизионных адаптаций прокатных хитов. (Справедливости ради отметим, что первыми были «Чертова служба в госпитале MASH», «Горец» и «Робокоп».) Новый сериал является приквеллом к полнометражному фильму 2008 года и рассказывает о годах службы Брайана Миллса на ЦРУ – само собой, и трудной, и опасной. Впрочем, не все так плохо, как может показаться на первый взгляд: пилот поставил мастеровитый Алекс Грейвз, режиссер «Западного крыла» и шести эпизодов «Игры престолов», за спиной Ромео Тирона – сериальная глыба «Декстера» (постановка 9 эпизодов и операторская работа на пятидесяти), а Кларк Джонсон снимал «Родину» и «Черные паруса». Так что скучно в любом случае не будет.