6 новых сериалов августа

Шоураннер: Эндрю Содросски

В ролях: Пол Беттани, Джейн Линч, Сэм Уортингтон, Лорен Франдсен

Производство: Discovery

Полку кинематографических маньяков прибыло. Грег Яйтанс, постановщик великолепных сериалов «Баньши» и «Наемник Куорри», увековечил на экране очередного серийного душегуба – Теда Качински, ставшего печально знаменитым под кличкой Унабомбер.

Математик Теодор Качински, будучи университетским преподавателем и экологическим активистом, не видел иной возможности донести собственные идеи до людей, кроме как рассылать по почте бомбы, начиненные гвоздями и гайками. Адресатами становились университеты и офисы авиакомпаний, куда он отправил в период с 1978 по 1995 годы в общей сложности 16 смертоносных посылок, лишив жизни минимум троих ни в чем не повинных обывателей.

В сериале роль этого милого человека исполнил Пол Беттани, которому не впервой изображать психопатов: первой его заметной ролью стал жестокий отморозок в «Гангстере номер один». Агента ФБР, который изловил Унабомбера, сыграл Сэм Уортингтон («Аватар»). Будет много драмы, крови и саспенса.