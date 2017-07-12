ТЕЛЕКРИТИКА

6 новых сериалов августа

Супергерои, укурки, мелкие гангстеры в Голливуде и другие персонажи августовских премьер

Культура

По сложившейся традиции, «Телекритика» анонсирует самые интригующие премьеры сериалов.


В августе нас ждет очередная экранизация Стивена Кинга, сериал по мотивам книги любимого писателя Квентина Тарантино, документальная история поимки знаменитого маньяка и женская версия одного из лучших сериалов прошлого года «Однажды ночью».
1

августа

«Охота на Унабомбера» (Manhunt: Unabomber)

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Шоураннер: Эндрю Содросски

В ролях: Пол Беттани, Джейн Линч, Сэм Уортингтон, Лорен Франдсен

Производство: Discovery

Полку кинематографических маньяков прибыло. Грег Яйтанс, постановщик великолепных сериалов «Баньши» и «Наемник Куорри», увековечил на экране очередного серийного душегуба – Теда Качински, ставшего печально знаменитым под кличкой Унабомбер.

Математик Теодор Качински, будучи университетским преподавателем и экологическим активистом, не видел иной возможности донести собственные идеи до людей, кроме как рассылать по почте бомбы, начиненные гвоздями и гайками. Адресатами становились университеты и офисы авиакомпаний, куда он отправил в период с 1978 по 1995 годы в общей сложности 16 смертоносных посылок, лишив жизни минимум троих ни в чем не повинных обывателей.

В сериале роль этого милого человека исполнил Пол Беттани, которому не впервой изображать психопатов: первой его заметной ролью стал жестокий отморозок в «Гангстере номер один». Агента ФБР, который изловил Унабомбера, сыграл Сэм Уортингтон («Аватар»). Будет много драмы, крови и саспенса.

2

августа

«Грешница» (The Sinner)

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Шоураннер: Дерек Симмондс

В главных ролях: Джессика Бил и Билл Пуллман

Производство: USA Network

Дерек Симмондс, ранее заявивший о себе эпическим сериалом «Когда мы восстанем», посвященным борьбе американских ЛГБТ 70-х за свои права, и сопродюсеры Джессика Бил («Иллюзионист») и Билл Пуллман («День независимости: Возрождение», «Потерянное шоссе»), отрастивший хемингуэевскую бороду, явно вдохновились успехом сериала «Однажды ночью». По крайней мере, коллизия романа Петры Хаммесфар, в котором мать-одиночка то ли совершает преступление, то ли нет, а проницательный адвокат в исполнении Билла Пуллмана пытается докопаться до истины, идеально подходит для того, чтобы стать женским вариантом сериала Ричарда Прайса и Стивена Заилляна, ставшего громким событием даже в слишком щедром на громкие сериалы 2016-м. Получилось или нет – узнаете уже завтра.

9

августа

«Мистер Мерседес» (Mr. Mercedes)

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Шоураннер: Дэвид Келли

В ролях: Брендан Глисон, Гарри Тредвей, Жюстин Люпе, Мэри-Луиза Паркер

Производство: Audience

В этом году поклонников Стивена Кинга побаловали сразу двумя сериалами, причем подряд: в июне стартовала «Мгла» (он же «Туман»), в августе – премьера «Мистера Мерседеса». Запускает сериал маститый Дэвид Келли («Юристы Бостона», «Практика»), а главную роль, отставного полицейского, который охотится за убийцей-психопатом по прозвищу Мистер Мерседес, сыграл замечательный ирландский актер Брендан Глисон, которого все мы так любим за фильм «Залечь на дно в Брюгге».

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Собственно говоря, участие Глисона, в чьем послужном списке практически нет художественных провалов, само по себе показатель качества будущего сериала. Да и в целом кастинг под стать. Главного злодея играет Гарри Тредвей (Виктор Франкенштейн из «Страшных сказок» и барабанщик Joy Division в «Контроле»). Роль Дженни Паттерсон, помощницы детектива Ходжесса в его расследовании, досталась Мэри-Луизе Паркер («Пули над Бродвеем»), а мать маньяка сыграла Келли Линч – помните Вивьен Вуд из «Ангелов Чарли»? То-то же.
13

августа

«Достать коротышку» (Get Shorty)

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Шоураннеры: Адам Аркин и Дэйви Холмс

В ролях: Шон Бриджерс, Лидия Порто, Меган Стивенсон, Кэролин Додд, Гойя Роблес

Производство: Epix

Сериальная версия фильма 1995 года «Достать коротышку» Барри Зонненфельда может стать полным провалом, как сериальная адаптация «Большого куша», а может и не стать – в любом случае, тенденция воплощать в десятисерийных сезонах кинохиты прошлого по-прежнему налицо.

«Сериал обещает быть не менее смешным, чем фильм 1995 года с Хэкменом и Траволтой в главных ролях»

Правда, авторы сериала режиссер Адам Аркин (второй сезон «Фарго», «Подлый Пит») и сценарист Дэйви Холмс настаивают на том, что «Достать коротышку» – не римейк сериала, а новая адаптация романа Элмора Леонарда, любимого писателя Квентина Тарантино. Мало того, чтобы не возникало ненужных ассоциаций, они даже нарекли главных героев новыми именами. Отдельно радует кастинг: в главных ролях – Шон Бриджерс (ранее снимался во второплановых ролях в «Трамбо» и «Специальном полночном выпуске») и Крис О’Дауд, которого вы можете помнить по «Дому странных детей мисс Перегрин», где он сыграл отца главного маленького героя, писателя-неудачника.

И да, если судить по роликам, то история о том, как мелкие гангстеры решили интегрироваться в кинобизнес, обещает быть не менее смешной, чем фильм 1995 года с Джином Хэкменом, Джоном Траволтой и Денни Де Вито.

18

августа

«Защитники» (The Defenders)

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Шоураннеры: Джефф Лоэб и Дрю Годдард

В ролях: Чарли Кокс, Кристен Риттер, Майк Колтер, Финн Джонс, Сигурни Уивер, Росарио Доусон, Джон Бернтал

Производство: Netflix

Пока одни замечательные сериалы закрываются после первого же сезона (тот же «Наемник Куорри» или «Изумрудный город»), супергерои показывают свою супергеройскую непотопляемость даже в рейтингах. «Защитники» станут вот уже пятым подряд сериалом от Netflix, в котором орудуют персонажи вселенной Marvel. До этого были «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж» и «Железный кулак», выход которого мы анонсировали в марте.

Теперь к вящему восторгу поклонников вся эта великолепная четверка собирается вместе в «Защитниках». Также в кадре появится еще с десяток супергеройских персонажей, от Электры до Карателя Фрэнка Касла. Как говорил, пускай и по другому поводу, один суперзлодей из старого советского фильма: это просто праздник какой-то.

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Что можно найти хорошего в этом мини-сериале, если вы не являетесь поклонником вселенной Marvel? Прекрасные актеры в кадре. Например, главную антагонистку играет великая Сигурни Уивер, которой на экране много не бывает (несмотря на то, что актриса снимается в среднем в двух-трех проектах в год). «Сорвиголову» Чарли Кокса вы можете помнить по роли отважного бойца ИРА в «Подпольной империи», а Кэри Энн Мосс – по фильму «Матрица», где она играла Тринити. Если, конечно же, вы еще помните такой фильм, как «Матрица».
25

августа

«Раскосяченные» (Disjointed)

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Шоураннер: Чак Лорри

В главной роли: Кэти Бейтс

Производство: Netflix

Давно мы не шутили на тему наркотиков, а очень зря – есть повод: гуру «умных» ситкомов Чак Лорри («Теория большого взрыва») снял новый сериал, в котором рассказывается о буднях бывшего адвоката Рут Фельдман (собственно Кэти Бейтс из «Мизери» Роба Райнера и далее по Аллее славы, вплоть до недавней «Американской истории ужасов».) Раньше эта почтенная леди отмазывала от тюрьмы любителей покурить, а теперь заведует медицинским пунктом выдачи марихуаны – что сказать, жизнь у нее определенно удалась.

По слухам, сценарий «Раскосяченных» был очень высоко оценен в кругах профессионалов, которые сравнивали его с опус магнум Чака Лорри – «Теорией большого взрыва», только с оболтусами-укурками вместо молодых ученых. Остается надеяться на то, что чувство юмора Лорри, талант Кэти Бейтс и опыт постановщика Роба Шиллера (в частности, режиссер сериала «Управление гневом» с Чарли Шином) не позволят этой 20-серийной истории скатиться в очередную дурацкую комедию про укуренных.

Коллаж – Назар Шешуряк

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