6 новых сериалов августа

По сложившейся традиции, «Телекритика» анонсирует самые интригующие премьеры сериалов.
августа
Шоураннер: Эндрю Содросски
В ролях: Пол Беттани, Джейн Линч, Сэм Уортингтон, Лорен Франдсен
Производство: Discovery
Полку кинематографических маньяков прибыло. Грег Яйтанс, постановщик великолепных сериалов «Баньши» и «Наемник Куорри», увековечил на экране очередного серийного душегуба – Теда Качински, ставшего печально знаменитым под кличкой Унабомбер.
Математик Теодор Качински, будучи университетским преподавателем и экологическим активистом, не видел иной возможности донести собственные идеи до людей, кроме как рассылать по почте бомбы, начиненные гвоздями и гайками. Адресатами становились университеты и офисы авиакомпаний, куда он отправил в период с 1978 по 1995 годы в общей сложности 16 смертоносных посылок, лишив жизни минимум троих ни в чем не повинных обывателей.
В сериале роль этого милого человека исполнил Пол Беттани, которому не впервой изображать психопатов: первой его заметной ролью стал жестокий отморозок в «Гангстере номер один». Агента ФБР, который изловил Унабомбера, сыграл Сэм Уортингтон («Аватар»). Будет много драмы, крови и саспенса.
августа
Шоураннер: Дерек Симмондс
В главных ролях: Джессика Бил и Билл Пуллман
Производство: USA Network
Дерек Симмондс, ранее заявивший о себе эпическим сериалом «Когда мы восстанем», посвященным борьбе американских ЛГБТ 70-х за свои права, и сопродюсеры Джессика Бил («Иллюзионист») и Билл Пуллман («День независимости: Возрождение», «Потерянное шоссе»), отрастивший хемингуэевскую бороду, явно вдохновились успехом сериала «Однажды ночью». По крайней мере, коллизия романа Петры Хаммесфар, в котором мать-одиночка то ли совершает преступление, то ли нет, а проницательный адвокат в исполнении Билла Пуллмана пытается докопаться до истины, идеально подходит для того, чтобы стать женским вариантом сериала Ричарда Прайса и Стивена Заилляна, ставшего громким событием даже в слишком щедром на громкие сериалы 2016-м. Получилось или нет – узнаете уже завтра.
августа
Шоураннер: Дэвид Келли
В ролях: Брендан Глисон, Гарри Тредвей, Жюстин Люпе, Мэри-Луиза Паркер
Производство: Audience
В этом году поклонников Стивена Кинга побаловали сразу двумя сериалами, причем подряд: в июне стартовала «Мгла» (он же «Туман»), в августе – премьера «Мистера Мерседеса». Запускает сериал маститый Дэвид Келли («Юристы Бостона», «Практика»), а главную роль, отставного полицейского, который охотится за убийцей-психопатом по прозвищу Мистер Мерседес, сыграл замечательный ирландский актер Брендан Глисон, которого все мы так любим за фильм «Залечь на дно в Брюгге».
августа
Шоураннеры: Адам Аркин и Дэйви Холмс
В ролях: Шон Бриджерс, Лидия Порто, Меган Стивенсон, Кэролин Додд, Гойя Роблес
Производство: Epix
Сериальная версия фильма 1995 года «Достать коротышку» Барри Зонненфельда может стать полным провалом, как сериальная адаптация «Большого куша», а может и не стать – в любом случае, тенденция воплощать в десятисерийных сезонах кинохиты прошлого по-прежнему налицо.
Правда, авторы сериала режиссер Адам Аркин (второй сезон «Фарго», «Подлый Пит») и сценарист Дэйви Холмс настаивают на том, что «Достать коротышку» – не римейк сериала, а новая адаптация романа Элмора Леонарда, любимого писателя Квентина Тарантино. Мало того, чтобы не возникало ненужных ассоциаций, они даже нарекли главных героев новыми именами. Отдельно радует кастинг: в главных ролях – Шон Бриджерс (ранее снимался во второплановых ролях в «Трамбо» и «Специальном полночном выпуске») и Крис О’Дауд, которого вы можете помнить по «Дому странных детей мисс Перегрин», где он сыграл отца главного маленького героя, писателя-неудачника.
И да, если судить по роликам, то история о том, как мелкие гангстеры решили интегрироваться в кинобизнес, обещает быть не менее смешной, чем фильм 1995 года с Джином Хэкменом, Джоном Траволтой и Денни Де Вито.
августа
Шоураннеры: Джефф Лоэб и Дрю Годдард
В ролях: Чарли Кокс, Кристен Риттер, Майк Колтер, Финн Джонс, Сигурни Уивер, Росарио Доусон, Джон Бернтал
Производство: Netflix
Пока одни замечательные сериалы закрываются после первого же сезона (тот же «Наемник Куорри» или «Изумрудный город»), супергерои показывают свою супергеройскую непотопляемость даже в рейтингах. «Защитники» станут вот уже пятым подряд сериалом от Netflix, в котором орудуют персонажи вселенной Marvel. До этого были «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж» и «Железный кулак», выход которого мы анонсировали в марте.
Теперь к вящему восторгу поклонников вся эта великолепная четверка собирается вместе в «Защитниках». Также в кадре появится еще с десяток супергеройских персонажей, от Электры до Карателя Фрэнка Касла. Как говорил, пускай и по другому поводу, один суперзлодей из старого советского фильма: это просто праздник какой-то.
августа
Шоураннер: Чак Лорри
В главной роли: Кэти Бейтс
Производство: Netflix
Давно мы не шутили на тему наркотиков, а очень зря – есть повод: гуру «умных» ситкомов Чак Лорри («Теория большого взрыва») снял новый сериал, в котором рассказывается о буднях бывшего адвоката Рут Фельдман (собственно Кэти Бейтс из «Мизери» Роба Райнера и далее по Аллее славы, вплоть до недавней «Американской истории ужасов».) Раньше эта почтенная леди отмазывала от тюрьмы любителей покурить, а теперь заведует медицинским пунктом выдачи марихуаны – что сказать, жизнь у нее определенно удалась.
По слухам, сценарий «Раскосяченных» был очень высоко оценен в кругах профессионалов, которые сравнивали его с опус магнум Чака Лорри – «Теорией большого взрыва», только с оболтусами-укурками вместо молодых ученых. Остается надеяться на то, что чувство юмора Лорри, талант Кэти Бейтс и опыт постановщика Роба Шиллера (в частности, режиссер сериала «Управление гневом» с Чарли Шином) не позволят этой 20-серийной истории скатиться в очередную дурацкую комедию про укуренных.
Коллаж – Назар Шешуряк