6 главных сериалов апреля

В главных ролях: Пирс Броснан, Джейкоб Лофленд, Карлос Бардем

Производство: AMC

Масштабная семейная сага в стиле вестерн, которая разворачивается на фоне истории Техаса и охватывает период в полтора века. В центре истории – семья Маккалохов.

Сперва мы прослеживаем путь главы семейства Илая Маккалоха к богатству: потерявший в детстве семью и выросший среди команчей, Илай со временем становится состоятельным нефтяником, человеком циничным и жестоким, который шагает к личному успеху и процветанию семьи буквально по головам. Династию продолжает младшая дочь Джинни, которая повторит путь Майкла Корлеоне, превратившись в железного и безжалостного руководителя семейной компании.

Разумеется, члены семьи при этом прячут немало скелетов в шкафу – начиная гомосексуальностью старшего сына Финеаса Маккалоха (за что в Техасе столетней давности могли запросто повесить) и заканчивая сомнительным прошлым Марии, старшей дочери Илая.

Экранизация бестселлера Филиппа Майера, номинированного на Пулитцеровскую премию.