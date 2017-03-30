6 главных сериалов апреля

По сложившейся традиции, «Телекритика» собрала для вас самые интригующие сериальные премьеры будущего месяца.
апреля
В главных ролях: Пирс Броснан, Джейкоб Лофленд, Карлос Бардем
Производство: AMC
Масштабная семейная сага в стиле вестерн, которая разворачивается на фоне истории Техаса и охватывает период в полтора века. В центре истории – семья Маккалохов.
Сперва мы прослеживаем путь главы семейства Илая Маккалоха к богатству: потерявший в детстве семью и выросший среди команчей, Илай со временем становится состоятельным нефтяником, человеком циничным и жестоким, который шагает к личному успеху и процветанию семьи буквально по головам. Династию продолжает младшая дочь Джинни, которая повторит путь Майкла Корлеоне, превратившись в железного и безжалостного руководителя семейной компании.
Разумеется, члены семьи при этом прячут немало скелетов в шкафу – начиная гомосексуальностью старшего сына Финеаса Маккалоха (за что в Техасе столетней давности могли запросто повесить) и заканчивая сомнительным прошлым Марии, старшей дочери Илая.
Экранизация бестселлера Филиппа Майера, номинированного на Пулитцеровскую премию.
апреля
В главных ролях: Джоди Комер, Джейкоб Коллинз-Леви, Эсси Дэвис, Мишель Фэйрли
Производство: Starz
Подарок всем любителям мини-сериала «Белая королева» 2013 года с Максом Айронсом («ГІрки жнива») и Фэй Марси («Игра престолов», «С любовью, Нина») в главных ролях.
«Белая принцесса», как и «Белая королева» – экранизация бестселлера Филиппы Грегори, популярной авторессы исторических романов. На данный момент на русский язык переведены 17 романов из 31, написанных Грегори, включая «Белую королеву» и «Белую розу Тюдоров», который лег в основу сериала «Белая принцесса».
События нового мини-сериала продолжаются спустя три дня после окончания междоусобной войны между Йорками и Ланкастерами, закончившейся браком принцессы Елизаветы Йоркской, наследницы короля из дома Йорков, и короля Генриха VII, наследника дома Ланкастеров.
Как и в «Белой королеве», это взгляд на историю Британии глазами женщин, красивая костюмированная драма о любви, предательстве и дворцовых интригах.
апреля
В главной роли: Бритт Робертсон
Производство: Netflix
Комедийная биография Софии Амарузо – бизнес-вундеркинда, в 22 года создавшего магазин модной одежды Nasty Gal, начав с торговли на eBay подержанными шмотками, которые будущая Girlboss прихватывала везде, где плохо лежали. Дальнейшее уже история: через пять лет Business Insider называет Амарузо самым сексуальным топ-менеджером, через восемь – она становится одной из самых богатых женщин мира по версии Forbes.
Автобиография Амарузо, по которой, собственно, и снят этот сериал, пестрит уникальными жемчужинами бизнес-мудрости. Например, «если ты веришь в то, что делаешь, это даст положительный результат, даже если сразу это не будет очевидно» или «начни совмещать усердную работу, креативность и веру в себя, и твоя жизнь наполнится событиями». В общем, лучшего руководства для стартапа и не придумать.
Шоураннером «Начальницы» выступила трехкратный номинант на премию «Эмми» Кэн Кеннон, создатель популярного ситкома из жизни условного телеканала «Студия 30», а продюсером – Шарлиз Терон, так что можно сказать, что сериальный апрель выдался удачным месяцем для женской аудитории.
апреля
В главной роли: Джеффри Раш
Производство: National Geographic
В сериальную гонку включился образовательный канал National Geographic. Нельзя не согласиться с тем, что выбор темы для дебютного художественного сериала – биография величайшего физика XX века Альберта Эйнштейна – выше всяких похвал.
Известно, что пилотный эпизод поставил Рон Ховард, съевший собаку на биографических лентах («Игры разума», «Фрост против Никсона»). Исполнителю главной роли Джеффри Рашу также не впервой изображать исторические личности: в его активе – писатель де Сад, актер Питер Селлерс и многие другие реальные персонажи. Достойную пару австралийскому актеру составляет Эмили Уотсон («Рассекая волны», «Теория всего»), которая играет его многострадальную супругу Эльзу. (Забавно: вот уже второй раз после «Жизни и смерти Питера Селлерса» Раш и Уотсон играют супружескую пару.)
Десятисерийный сериал прослеживает жизнь ученого с юных лет и до самой смерти в 1955 году: как ему приходилось выбирать между научной карьерой и семейной жизнью, чего Эйнштейну стоила мировая известность, о его борьбе с коммунизмом, антисемитизмом и косностью научного сообщества своего времени и многое другое.
апреля
В главных ролях: Элизабет Мосс, Джозеф Файнс, Макс Мингелла
Производство: Hulu
Это уже вторая экранизация романа-антиутопии канадской писательницы Маргарет Этвуд «История служанки»: полнометражный фильм Фолькера Шлендорфа с Фэй Данауэй («Бонни и Клайд») и Робертом Дювалем («Крестный отец», «Джек Ричер») вышел еще в 1989 году.
История бывшей библиотекарши, которая пытается сбежать из тоталитарного государства Галаады, в которое превратилась Америка, окончательно утвердившаяся в роли мирового жандарма. Но в результате главная героиня оказывается в концлагере для женщин репродуктивного возраста, которых называют «служанками»: они вынуждены вынашивать потомство для элиты Галаад, вымирающих не только от жестокой политики властей, но еще и от эпидемии бесплодия.
Судя по трейлеру, нас ожидает зрелище, наполненное жестокостью, паранойей, странными и величественными ритуалами мира Галаад, а также философскими размышлениями о роли женщины в мире.
В главной роли – фактурная Элизабет Мосс, которую вы можете помнить по прошлогодней «Высотке» Бена Уитли.
апреля
В главной ролях: Рики Уиттл
Производство: Starz
Экранизация одной из величайших (само собой, после «Песни Льда и Пламени») фэнтези-эпопей нашего времени задумывалась еще пять лет назад. Вряд ли найдется читатель, который ничего не слышал о цикле романов Нила Геймана «Американские боги», в котором мифология древнего мира, когда пугающе, а когда и смешно переплетается с мифами современного мира Запада, где царят богиня Медиа и бог Интернет.
Однозначно, это один из наиболее ожидаемых сериалов этого года, наравне с третьим сезоном «Твин Пикса». Известно, что еще в то время, когда сериал планировали запустить под крылом HBO, было задумано шесть сезонов. Причем, если первые два являются прямой экранизацией книги, то остальные – самостоятельным продолжением истории.
А еще, судя по трейлеру, главного героя, мистера Тень, в угоду политкорректности сделали чернокожим. Во всем остальном сериал обещает быть на высоте, от спецэффектов до прекрасного кастинга: Чернобога играет Питер Стормаре («Фарго», «Джон Уик 2»), а Медиа – агент Скалли Джиллиан Андерсон.