6 новых фильмов, которые выйдут в прокат в 2017 году

2017 год перевалил за вторую половину, и «Телекритика» снова решила заглянуть в завтрашний день – на этот раз, чтобы узнать, какие нам предстоят кинотеатральные премьеры.
августа
Режиссер: Николай Арсел
В ролях: Мэттью МакКонахи, Идрис Эльба, Эбби Ли
Никогда не страдавший творческим запором Стивен Кинг, и без того привечаемый Голливудом, в последнее время стал самым экранизируемым беллетристом: только стартовал сериал «Туман», как на подходе «Мистер Мерседес». А на большие экраны до конца этого года выйдут новая экранизация «Оно» и «Темная башня». Судя по жарким дискуссиям на фанатских пабликах, это один из самых ожидаемых поклонниками Кинга фильмов.
Странный микс из «долларовой трилогии» Серджио Леоне и не менее знаменитой эпопеи Джона Толкина (приправленной, как водится у Кинга, изрядной порцией хоррора), «Темная башня» вышла из печати в начале 80-х и с тех пор превратилась в массивный цикл из восьми довольно пухлых романов. Не стоит сомневаться, что отличий от оригинала будет много, но самое главное в том, что главный герой Стрелок, списанный Кингом с Клинта Иствуда («долларовая трилогия», «Гран Торино»), в экранизации стал чернокожим – похожий фокус мы наблюдали недавно в сериальной экранизации «Американских богов».
В остальном, судя по трейлерам, получилось зрелищное фэнтези с элементами фильма ужасов и с весьма колоритным антагонистом в исполнении Мэттью МакКонахи («Настоящий детектив»). И потом, так приятно посмотреть кино со спецэффектами, но без комиксовых супергероев.
августа
Режиссер: Стивен Содерберг
В ролях: Дэниел Крейг, Ченнинг Татум, Адам Драйвер, Хилари Суонк, Кэти Холмс
Стивен Содерберг уже не раз грозился уйти из кино и в последний раз был настроен вполне серьезно, перебравшись на телевидение, где снял «За канделябрами» – обласканную критиками биографию Либераче (это такой американский Боря Моисеев, только за фортепиано) и два сезона «Больницы Никербокер». Видимо, недовольный закрытием третьего сезона, Содерберг решил вернуться в большое кино.
«Счастливчики Логаны» – криминальная комедия, в которой два брата в исполнении Ченнинга Татума («Омерзительная восьмерка») и Адама Драйвера («Патерсон») готовят ограбление кассы на гоночном треке.
сентября
Режиссер: Мэттью Вон
В ролях: Тэрон Эджертон, Джефф Бриджес, Ченнинг Татум, Колин Фёрт, Джулианна Мур, Марк Стронг, Хэлли Берри, Элтон Джон, Педро Паскаль
Долгожданное продолжение совершенно анархической и очень смешной пародии на шпионские боевики от Мэттью Вона – режиссера не менее феерического «Пипца» и продюсера первых фильмов Гая Риччи.
В продолжении главные герои отправляются за океан, чтобы встретиться со своими американскими коллегами из тайной шпионской организации Statesman: агентами Виски, Текила и Шампанское, роли которых исполнили Ченнинг Татум («Да здравствует Цезарь!»), Педро Паскаль («Наркос», «Игра престолов») и ветеран Голливуда Джефф Бриджес, один из любимейших актеров братьев Коэнов.
Вообще, от обилия звезд разбегаются глаза. Непонятно только, что здесь делает Элтон Джон. Но если верить слухам, это будет его первая крупная роль в кино за почти пятидесятилетнюю карьеру в шоу-бизнесе. Вопрос, станет ли при этом шуток про анальный секс больше или от них откажутся вообще, остается открытым до премьеры.
сентября
Режиссер: Аки Каурисмяки
В ролях: Шерван Хаджи, Сакари Куосманен, Кати Оутинен, Кайя Пакаринен
Аки Каурисмяки – один из последних истинных поэтов кино. Осудзиро Одзу и Робер Брессон не только любимые режиссеры Каурисмяки, чьими фильмами он вдохновлялся в своей работе (за слово «карьера» этот внешне сдержанный и дружелюбный tovarisch вполне может засветить вам по лицу), это равновеликие с ним фигуры в пантеоне кинобогов. Звучит пафосно, особенно в контексте эстетики финнского гения, но по сути.
Певец аутсайдеров, «финский Джармуш» продолжает «портовую трилогию», начатую в 2011 году фильмом «Гавр», который после холодно сконструированных, концептуальных «Огней городской окраины» смотрелся святочной сказкой. В новом фильме Каурисмяки опять рассказывает о беженцах, только теперь они ищут лучшей доли не в Гавре, а в столь же неприветливых Хельсинки и Гамбурге. В кадре снова прокуренные бары и тюремные камеры, снятые в холодной цветовой гамме, неудачники в поисках любви и последнего счастливого шанса, едва уловимый финский ситуативный юмор и финальный катарсис. А также любимые актеры Каурисмяки: Сакари Куосманен и Кати Оутинен, люди с печатью тяжелой судьбы на лице – как, собственно, у всех персонажей режиссера.
Если после просмотра «Обратной стороны надежды» вам не захочется скачать и пересмотреть всю фильмографию Каурисмяки, я распечатаю и съем этот анонс. Как говорится, запомните этот твит.
октября
Режиссер: Дени Вильнев
В ролях: Райан Гослинг, Харрисон Форд, Робин Райт, Джаред Лето
Давно известно (даже если кто-то слышит об этом впервые), что редкий сиквел фантастического фильма дотягивает до уровня классического оригинала. Кроме «Чужих» и второго «Терминатора» и вспомнить нечего, но чтобы прыгнуть выше головы, нужно быть Джеймсом Кэмероном. Так что, когда стали известны подробности съемок «Бегущего по лезвию-2049», напряглись как поклонники оригинальной картины, так и все, кому небезразлично хорошее фантастическое кино.
Впрочем, не все так плохо. Над сценарием новой ленты, которая разворачивается через 30 лет после событий оригинального фильма (прямо как в третьем сезоне «Твин Пикс»), корпел сам Майкл Грин, написавший сериальную версию «Американских богов» и «Логана». Если вам хотелось пустить слезу в финале «Логана», не стесняйтесь: выбор достойный.
И раз уж бог не послал нам Дэвида Кэмерона, персона Дени Вильнева – пожалуй, одна из самых уместных в режиссерском кресле сиквела. Он уже показал себя мастером «умной» фантастики прошлогодним «Прибытием», который номинировался на несколько оскаровских статуэток. Кроме того, Вильнев представляет собой тот счастливый пример режиссера Голливуда, который не только снимает дорогостоящее развлекательное кино, но еще и помнит, что кинематограф – это искусство.
декабря
Режиссер: Вуди Аллен
В ролях: Кейт Уинслет, Джуно Темпл, Джастин Тимберлейк, Джеймс Белуши
Как мы уже писали, новый, 53-й по счету фильм Вуди Аллена (и это не считая сериала «Кризис в шести сценах», который маэстро снял в прошлом году) выйдет в мировой прокат на день его рождения, 1 декабря. В украинских кинотеатрах лента стартует через неделю.
Как это часто бывает с новыми работами Вуди Аллена, сюжет и подробности будущего фильма держались в строжайшем секрете. Известно только, что действие происходит на острове Кони-Айленд, где, собственно, и установлено в парке аттракционов колесо обозрения, давшее название фильму. Исходя из того, что сюжет ленты разворачивается в пятидесятых, нас опять ждет ностальгическая картина: сам режиссер вырос в Бруклине и уже не раз селил своих героев на Кони-Айленд – как, например, в «Днях радио» (1987).Если вас это раздражает, давайте просто вспомним о том, что все люди делятся на две категории, причем одна из них любит фильмы Аллена.
Главную героиню, официантку по имени Джинни, играет Кейт Уинслетт («Титаник»), с которой режиссер хотел поработать еще со времен съемок фильма «Матч Пойнт» (2005), давшего новый старт его карьере. Роль романтического героя, спасателя на пляже, досталась Джастину Тимберлейку («Внутри Льюэна Дэйвиса»). Продюсеры фильма обещают нам «невероятных персонажей, любовников, неверность и гангстеров». Верим и ждем.