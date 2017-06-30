6 новых фильмов, которые выйдут в прокат в 2017 году

Режиссер: Николай Арсел

В ролях: Мэттью МакКонахи, Идрис Эльба, Эбби Ли

Никогда не страдавший творческим запором Стивен Кинг, и без того привечаемый Голливудом, в последнее время стал самым экранизируемым беллетристом: только стартовал сериал «Туман», как на подходе «Мистер Мерседес». А на большие экраны до конца этого года выйдут новая экранизация «Оно» и «Темная башня». Судя по жарким дискуссиям на фанатских пабликах, это один из самых ожидаемых поклонниками Кинга фильмов.

Странный микс из «долларовой трилогии» Серджио Леоне и не менее знаменитой эпопеи Джона Толкина (приправленной, как водится у Кинга, изрядной порцией хоррора), «Темная башня» вышла из печати в начале 80-х и с тех пор превратилась в массивный цикл из восьми довольно пухлых романов. Не стоит сомневаться, что отличий от оригинала будет много, но самое главное в том, что главный герой Стрелок, списанный Кингом с Клинта Иствуда («долларовая трилогия», «Гран Торино»), в экранизации стал чернокожим – похожий фокус мы наблюдали недавно в сериальной экранизации «Американских богов».

В остальном, судя по трейлерам, получилось зрелищное фэнтези с элементами фильма ужасов и с весьма колоритным антагонистом в исполнении Мэттью МакКонахи («Настоящий детектив»). И потом, так приятно посмотреть кино со спецэффектами, но без комиксовых супергероев.