6 лучших фильмов Израиля, которые вы могли пропустить

На этой неделе все прогрессивное человечество отпраздновало Рош ха-Шана, и «Телекритика» решила поинтересоваться, что интересного происходит в израильском кино.
Режиссер: Рама Бурштейн
В ролях: Хадас Ярон, Иифтах Кляйн, Ирит Шелег, Шайим Шарир, Разия Израэли
Фильм «Заполнить пустоту» не только дает нам уникальную возможность проникнуть в закрытый мир ортодоксальных хасидов, это еще и сугубо женский взгляд на религиозное сообщество, которое продолжает жить по своим законам, несмотря на все социальные революции, сотрясавшие мир последние сто лет.
Разумеется, женщине здесь отведена особая, подчиненная роль, и об этой роли кинематографисты Израиля уже высказывались не раз и не два. Но фильм Рамы Бурштейн несколько о другом. «Заполнить пустоту» в первую очередь – пронзительная мелодрама о любви, которая разворачивается в самых, казалось бы, неблагоприятных для этого обстоятельствах. Тонкая постановка, тщательно продуманная в каждом слове и жесте (один только сценарий Рама Бурштейн писала порядка семи лет, не считая времени, потраченного на поиск финансирования) и удивительно красивое кино о долге и чувствах.
Исполнительница главной роли Хадас Харон получила за эту работу более чем заслуженный «Кубок Вольпи» в номинации «Лучшая женская роль».
Режиссер: Шмуэль Маоз
В ролях: Йоав Донат, Итай Тиран, Ошри Коэн, Майкл Мошонов
На последнем Венецианском МКФ «Фокстрот» Шмуэля Маоза получил «Серебряного Льва» – второй по значимости фестивальный приз. А в 2009 году его же «Ливан» стал первым фильмом в истории Израиля, получившим на Мостре главный приз, «Золотого Льва».
По-хорошему, «Ливан» стоило бы показывать детям в рамках школьной программы вместе с фильмами «Иди и смотри» и «Апокалипсис сегодня»: по уровню художественной мощи и зашкаливающего ужаса «Ливан» не уступает ни притче Копполы, ни шоковой тактике фильма Элема Климова.
Участник Ливанской войны 1982 года, бывший танкист Маоз снимает свой фильм полностью внутри танка, и это выглядит так, как будто герои «Ливана» попали в ад еще живыми. Запертый внутри экипаж видит мир вокруг, до предела наполненный болью и смертью, исключительно через прицел – сложно придумать более доходчивый образ нечеловеческой жестокости войны.
Однозначный шедевр, «Ливан», несмотря на жесткость (и даже жестокость) материала, смотрится на одном дыхании, не отвести глаз. Гиора Бейач вполне заслуженно получил премию European Film Awards за лучшую операторскую работу, не считая национального «Оскара» – премии «Офир».
Режиссеры: Скандер Копти, Ярон Шани
В ролях: Фуад Хабаш, Ибрагим Фреге, Скандар Копти, Шахир Кабаха, Эран Наим
Один из лучших криминальных фильмов Израиля последних лет со сложносочиненным сценарием, в котором ощутимо влияние драматургии Стивена Гаана («Трафик», «Сириана»). В Аджами, бедном пригороде Яффы, где бок о бок живут еврейские и арабские семьи, разворачивается пять историй, каждая из которых закончится плохо – а иначе и быть не может: сам воздух Аджами наполнен бедностью и отчаянием.
Эти пять историй о попытках переиграть предначертанную судьбу весьма правдоподобно разыграны непрофессиональными актерами. Живые типажи, как будто сошедшие на пленку прямо с кривых улочек Аджами, и почти документальная манера съемки в естественных локациях бедняцких окраин, так напоминающая ранние фильмы Пазолини, создают мощный эффект – даже не присутствия, а соучастия, как будто стоишь прямо за спиной персонажей.
Вполне ожидаемо фильм собрал небольшой урожай престижных кинематографических наград: только на родине «Аджами» был отмечен пятью премиями «Офир».
Режиссер: Эран Колирин
В ролях: Сасон Габай, Ронит Элькабец, Салех Бакри
В «Визите оркестра» герои фильмов Аки Каурисмяки встречаются в небольшом местечке, затерянном где-то в израильской глуши, с персонажами лент Джима Джармуша. Полицейский оркестр из Египта, который выглядит в своей щеголеватой голубой униформе не менее экзотично, чем участники рок-группы Leningrad Cowboys на бескрайних просторах Сибири, путает автобусные маршруты и оказывается там, где его совсем не ждали.
Режиссер: Эйтан Фокс
В ролях: Лиор Ашкенази, Кнут Бергер, Кэролайн Питерс, Гидеон Шемер
Фильмы Эйтана Фокса по сценариям его многолетнего партнера Галя Уховского широко известны в ЛГБТ-тусовке. И хотя этой истории киллера спецслужб, который после самоубийства жены переосмысливает свою жизнь, здорово досталось от критиков (якобы за слабый сценарий и чрезмерный мелодраматизм), именно «Прогулка по воде» кажется наиболее удачной работой тандема Уховский/Фокс.
«Прогулка по воде» – это и шпионский детектив, и роуд-муви, и бадди-муви, и гей-мелодрама, и семейная драма, но в то же время ни то ни се: фильм переменчивый и неуловимый, как сама жизнь. Но именно эта жанровая неуловимость и создает любопытную оптику, через которую зритель как будто подсматривает за чужой жизнью, совершенно уникальной в своей аутентичности. Чувство вкуса и меры подвело авторов только один раз, на подступах к финалу, когда плачущий убийца из МОССАДа раскаивается в своих грехах в объятиях внука нацистского преступника. Звучит чудовищно – как это, собственно, и выглядит на экране, но в остальном кино получилось более чем достойным. Призер Берлинале-2004.
Режиссер: Арик Каплун
В ролях: Эвелин Каплун, Нир Леви, Шмиль Бен Ари, Моско Алкалай
Оптимистическая трагикомедия о злоключениях молодой прекрасной репатриантки в первые годы жизни в Израиле – ее роль играет и в самом деле прекрасная Эвелин Каплун, эмигрировавшая из Ленинграда в 1990 году.
Пожалуй, «Друзья Яны» – самый «советский» фильм производства Израиля: не только Эвелин, но и режиссер фильма (и супруг по совместительству) Арик Каплун, много лет собиравший деньги для дебютной постановки, и сценарист Семен Винокур, еще до репатриации написавший перестроечную комедию «Бля, или Сэнит зон», как вы уже догадались, бывший наш народ. Это накладывает определенный отпечаток на стиль: больше всего «Друзья Яны» напоминают типичное постсоветское кино начала девяностых, но только разыгранное в экзотических локациях – вспомните тот же «Паспорт» Георгия Данелии.
Главный аттракцион фильма, любовные игры в противогазах во время воздушной тревоги, вносят лишний оттенок сюрреализма в эту в общем-то милую и добрую историю. Но сейчас «Друзья Яны» в большей степени – документ эпохи, непростой для всех: и для страны (Ирак бомбил Израиль, оттого и противогазы), и для молодых репатриантов, наших с вами бывших одноклассников и соседей, вынужденных заново строить свою жизнь в чужой стране.