6 лучших фильмов Израиля, которые вы могли пропустить

Режиссер: Рама Бурштейн

В ролях: Хадас Ярон, Иифтах Кляйн, Ирит Шелег, Шайим Шарир, Разия Израэли

Фильм «Заполнить пустоту» не только дает нам уникальную возможность проникнуть в закрытый мир ортодоксальных хасидов, это еще и сугубо женский взгляд на религиозное сообщество, которое продолжает жить по своим законам, несмотря на все социальные революции, сотрясавшие мир последние сто лет.

Разумеется, женщине здесь отведена особая, подчиненная роль, и об этой роли кинематографисты Израиля уже высказывались не раз и не два. Но фильм Рамы Бурштейн несколько о другом. «Заполнить пустоту» в первую очередь – пронзительная мелодрама о любви, которая разворачивается в самых, казалось бы, неблагоприятных для этого обстоятельствах. Тонкая постановка, тщательно продуманная в каждом слове и жесте (один только сценарий Рама Бурштейн писала порядка семи лет, не считая времени, потраченного на поиск финансирования) и удивительно красивое кино о долге и чувствах.

Исполнительница главной роли Хадас Харон получила за эту работу более чем заслуженный «Кубок Вольпи» в номинации «Лучшая женская роль».