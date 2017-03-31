7 главных сериалов о шоу-бизнесе

Стартовал новый сезон «Империи» – вот уже четвертый с тех пор, как сериал о виниловых джунглях хип-хопа и R’n’B впервые появился на телеэкранах.
Шоураннеры: Ли Дэниелс, Дэнни Стронг
Звезды: Теренс Ховард, Кортни Лав, Наоми Кэмпбелл, Кьюба Гудинг-мл, Снуп Догг
Создатели «Империи» вдохновлялись такими великими «мыльными операми» 70-80-х, как «Даллас» и «Династия», когда во время трансляции у телеэкранов собиралась половина Америки. Только вместо семейной хроники нефтяных магнатов Ли Дэниелс и Дэнни Стронг окунулись в жизнь владельцев крупной звукозаписывающей компании, «выпекающей» звезд коммерческого хип-хопа и R’n’B.
Как принято в этой среде, глава семейного бизнеса первые серьезные деньги заработал на улице, торгуя наркотиками, и теперь, когда его дни сочтены, за его «Империю» разворачивается нешуточная борьба, в которую вовлечены все люди из окружения магната.
Конечно же, этот сериал в первую очередь будет интересен поклонникам субкультуры хип-хопа, но к чести авторов нужно сказать, что «Империю» интересно смотреть даже тем, кто вслед за персонажем Брюса Уиллиса в «Последнем бойскауте» кричит от боли, когда ему включают рэп. Это высококлассная драматическая история с интересно прописанными характерами, множеством переплетенных сюжетных линий и прекрасными актерскими работами.
Шоураннеры: Ли Дэниелс, Том Донахи
Звезды: Куин Латифа, Наоми Кемпбелл, Ленни Кравитц
Сериал, который вырос в отдельный проект из побочной сюжетной линии «Империи». Благодаря оглушительному успеху первого сезона, который посмотрели 10 млн зрителей, шоураннер «Империи» Ли Дэниелс смог запустить историю трех молодых певиц, которые медленно, но уверенно карабкаются на песенный Олимп, в виде отдельного сериала.
Любопытно, что актрисы, исполняющие главные роли: Райан Дестини, Джуд Деморест и Бриттани О’Грейди – молодые и начинающие, так что «Звезда» стала для них первым крупным проектом.
Невероятно, но факт – Дэниелсу удалось, как говорится, дважды войти в одну реку, и «Звезда» прошла с не меньшим успехом, чем «Империя»: сразу же по завершению первого сезона канал Fox продлил сериал на второй сезон. Чтобы понять, насколько «Звезда» популярна у девушек-подростков, влюбленных в R’n’B, достаточно пролистать посвященные сериалу паблики Вконтакте. Старикам здесь не место: для них снимают сериалы наподобие «Винила».
Шоураннеры: Теренс Уинтер, Мартин Скорсезе, Мик Джаггер
Звезды: Бобби Каннавале, Оливия Уайлд
Сериал Мартина Скорсезе и Мика Джаггера разделил всех зрителей на два лагеря: тех, кому он категорически не понравился, и всех тех, которые наконец-то дождались достойной истории о «золотых» годах рок-музыки, да еще из первых рук, от свидетелей той эпохи.
Но когда «Винил» закрыли после первого сезона, и поклонники сериала, и его противники почувствовали себя одинаково обделенными. Несмотря на все огрехи, включая очень странную детективную линию, здесь чувствуется дух времени, передана та невероятная атмосфера, когда буквально на глазах, в соседнем подвале, делалась история великих рок-групп, ставших сегодня безусловным культурным достоянием. При этом авторы выбрали очень честный взгляд: с позиций лейблов, которые наваривали на своих подопечных огромные деньги, выжимая их досуха и физически, и морально.
Остается надеяться на то, что со временем боссы НВО передумают – и мы все же увидим второй сезон.
Шоураннер: Энн Бидерманн
Звезды: Лив Шрайбер, Джон Войт, Джеймс Вудс, Розанна Аркетт, Эллиот Гулд
Вот уже пятый сезон на телеэкранах держится эта история о частном детективе, который помогает своим клиентам из голливудских небожителей решать всякого рода деликатные дела – выражаясь языком самого персонажа, от эпизода к эпизоду Рэй Донован вытаскивает из дерьма разного рода знаменитостей. При этом еще и приходится отбиваться от собственного отца, которого сам же Донован упрятал за решетку. В общем, по сравнению с буднями этого парня работа Эдди Мэнникса в фильме братьев Коэнов «Славься, Цезарь» – не работа, а рай на земле.
«Рэй Донован» – мрачный нео-нуар, показывающий неприглядную и опасную изнанку жизни большого шоу-бизнеса, где психические и сексуальные отклонения, наркотики, предательство, шантаж и прочее в порядке вещей, всего лишь обратная сторона медали. Но главное украшение сериала – голливудский ветеран Джон Войт («Схватка», «Миссия невыполнима»), к сожалению, появляющийся на экране гораздо реже, чем он этого заслуживает.
Шоураннеры: Тина Фэй, Кэй Кэннон
Звезды: Алек Болдуин, Сельма Хайек, Мэтт Деймон, Тина Фэй
Веселая анархическая комедия о вымышленной телестудии, в которой угадывается канал NBC (собственно и запустивший сериал), выдержала ни много ни мало семь сезонов.
Для тех, кто в курсе американской телевизионной кухни, объект пародии вполне очевиден – это популярнейшая программа Saturday Night Live, которая держится в эфире вот уже сорок третий год. Поработав сценаристом на Saturday Night Live, Тина Фэй («Сестры») сделала смешную и едкую пародию на закулисье телевизионного мира, которым правит герой Алека Болдуина («Отступники»): ему по плечу образы начальников с придурью – достаточно вспомнить его уморительные пародии на Дональда Трампа.
Наверное, именно по этой причине сериал мало знаком зрителям в наших широтах, а зря. Но помимо внутрицехового юмора, в фильме множество смешных и запоминающихся диалогов, трогательная романтическая линия и невероятное количество камео разного рода селебритис, от политиков до кинозвезд.
Кстати, если вы уже успели влюбиться в «Студию 30» и без нашей помощи, не пропустите «Начальницу» Кэй Кеннон, которая стартует 21 апреля.
Шоураннеры: Джеймс Стивен Сэдвидж, Патрик Шин Дункан
Звезды: Джонатан Рис-Майерс, Рэнди Куэйд, Роберт Патрик, Роуз Макговерн
Мини-сериал, который легко посмотреть за один присест за каких-то три часа, рассказывает историю успеха Элвиса Пресли – от скромного водителя фуры, мурлыкавшего песенки под аккомпанемент радио, чтобы скоротать время за баранкой, до Короля рок-н-ролла, как его называют поклонники.
Биография Элвиса воссоздана авторами сериала с большим тщанием и искренней любовью, что заметно уже по кастингу. Джонатан Рис-Майерс («Матч-поинт», «Бархатная золотая жила») не только внешне похож на своего героя, но еще и правдоподобно изобразил его пластику – если вы не в курсе, на заре карьеры Элвиса национальное телевидение показывало Короля исключительно выше пояса, чтобы не развращать целомудренную американскую молодежь лихими вихляниями бедер.
Шоураннеры: Рики Джирвейс, Стивен Мерчант
Звезды: Бен Стиллер, Кейт Уинслет, Сэмюэль Л. Джексон, Орландо Блум, Дэвид Боуи, Дэниел Рэдклифф, Иэн Маккеллен, Роберт Де Ниро и многие другие
Британский ситком – это всегда особенное удовольствие, и «Массовка» здесь не является исключением. Бенефис Рики Джирвейса («Офис», «Ночь в музее 1-3»), который не только выступил соавтором сценария и снялся в главной роли, но еще и поставил все эпизоды мини-сериала как режиссер.
Троица неудачников: клерк, бросивший стабильную работу ради актерского поприща, его подружка и агент, вполне соответствующий своему бездарному клиенту, кочуют с одного прослушивания на другое, снимаясь преимущественно в массовках. Собственно, «Массовка» – это британский вариант «Студии 30», только об изнанке кинобизнеса и с шутками в стиле «Монти Пайтон». И, конечно же, с огромным количеством камео, неожиданных и очень смешных: тягаться с ВВС на этом поле просто бессмысленно.
И хотя во второй половине второго сезона сериал заметно выдыхается, первый сезон выше всяких похвал, современная телеклассика. Всего-то два сезона по шесть серий, плюс традиционный рождественский выпуск – как раз посмотреть за выходные с перерывами на пиво.