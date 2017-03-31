7 главных сериалов о шоу-бизнесе

Шоураннеры: Ли Дэниелс, Дэнни Стронг

Звезды: Теренс Ховард, Кортни Лав, Наоми Кэмпбелл, Кьюба Гудинг-мл, Снуп Догг

Создатели «Империи» вдохновлялись такими великими «мыльными операми» 70-80-х, как «Даллас» и «Династия», когда во время трансляции у телеэкранов собиралась половина Америки. Только вместо семейной хроники нефтяных магнатов Ли Дэниелс и Дэнни Стронг окунулись в жизнь владельцев крупной звукозаписывающей компании, «выпекающей» звезд коммерческого хип-хопа и R’N’B.

Как принято в этой среде, глава семейного бизнеса первые серьезные деньги заработал на улице, торгуя наркотиками, и теперь, когда его дни сочтены, за его «Империю» разворачивается нешуточная борьба, в которую вовлечены все люди из окружения магната.

Конечно же, этот сериал в первую очередь будет интересен поклонникам субкультуры хип-хопа, но к чести авторов нужно сказать, что «Империю» интересно смотреть даже тем, кто вслед за персонажем Брюса Уиллиса в «Последнем бойскауте» кричит от боли, когда ему включают рэп. Это высококлассная драматическая история с интересно прописанными характерами, множеством переплетенных сюжетных линий и прекрасными актерскими работами.