6 фактов о новом сезоне сериала «Наркос»

Кто бы мог подумать: со смертью Пабло Эскобара сериал «Наркос» не закончился. 1 сентября на канале Netflix стартует новый, третий сезон.
«Телекритика» решила разобраться, чего нам ждать от продолжения одного из самых крутых криминальных сериалов последних лет. Похоже на то, что новый сезон ничем не собирается уступать двум первым.
1
Сразу два новых сезона
Netflix анонсирует сразу два сезона, на протяжение которых бесстрашные агенты УБН, разделавшись с Пабло Эскобаром, теперь будут сражаться с наследником Медельинского картеля – картелем Кали. Новость одновременно и радостная, и удручающая: представьте, если бы вы узнали в 2011 году, приступая к пилотной серии «Игры престолов», что эта очаровательная бодяга растянется на восемь лет.
С другой стороны, теперь вы точно знаете, что будете делать в следующем сентябре.
2
Стив Мерфи: Гуд бай, Южная Америка
Из дуэта отважных УБНовцев Хавьера Пенья и Стива Мерфи в новом сезоне на страже мира в Южной Америке и трезвости в Северной останется только Педро Паскаль («Игра престолов», «Великая стена»). И дело не в актере Бойде Холбруке, а в правде жизни: после ликвидации Эскобара Мерфи отозвали назад в Америку, его миссия была выполнена. Или вы уже забыли о том, что «Наркос» основан на реальных событиях?
3
Враг станет еще коварнее
Очевидно, что кровавых перестрелок, мордобоя и прочего членовредительства в новых сезонах станет меньше – зато ожидается больше хитроумных интриг и драматизма. После того, как Дону Пабло наконец-то проделали дырочку в правом боку, картель Кали (помните, в последней серии второго сезона агенту Пенью задают вопрос, что он знает об этом картеле?) решил пойти другим путем, чем недальновидный и эгоцентричный Эскобар.
Крестные отцы нового типа, предпочитающие непубличность и компьютеры автоматам Калашникова, пережили Эскобара потому, что подкупали государственных чиновников и не убивали без крайней нужды. Что, конечно же, не делает их менее опасными врагами.
4
Новые плохие парни
Но кто же эти прекрасные люди? Итак – встречайте: братья Жильберто и Мигель Родригес. Их далеко не светлые образы воплотили Дамиан Альказар и Франсиско Денис, уже известные нам по двум первым сезонам. (Кроме того, вы можете помнить Альказара в фильме «Хроники Нарнии: принц Каспиан», где он сыграл Лорда Сопеспиана.) Жильберто – самый главный босс, а Мигель – его консильери, «мозги» картеля. Милейший Альберто Амман по-прежнему играет Пачо Херреру, главного палача, а вот руководитель отдела международных продаж Чепе Сантакрус Лондоно (Пепе Рапазоте) – новое лицо во вселенной «Наркос».
Шоураннер Эрик Ньюман: «Не секрет, что все они плохо кончат, но, как мы видим из второго сезона, это не помешало вам получить удовольствие от сериала»
"Не секрет, что все они плохо кончат, но, как мы видим из второго сезона, это не помешало вам получить удовольствие от сериала", – иронизирует шоураннер Эрик Ньюман. Ну да: братья Родригез сядут на 30 лет, Чепе застрелят в 1996 году, а Пачо – спустя два года, во время отсидки.
5
Основано на реальных событиях
Настоящие агенты Хавьер Пенья и Стив Мерфи снова консультировали создателей сериала и актеров, как и в первых двух сезонах сериала. "Думаю, вы увидите в третьем сезоне реального агента, который участвовал в ликвидации картеля Кали", – пообещал в одном из интервью отставной УБНовец Стив Мерфи, кстати говоря, и правда похожий на Бойда Холбрука в старости.
6
Новые хорошие парни
Мерфи имеет в виду агента УБН Криса Фейстла, чей образ воплотил Майкл Шталь-Дэвид (главная роль в «Монстро» затейника Мэтта Ривза.) Фейстл упоминается в таких документальных книгах, как «Пуля или взятка: как был свергнут Колумбийский наркокартель Кали» Рона Чепесюка и «За одним столом с дьяволом» Уильяма Ремпеля, где коллеги характеризуют его самым положительным образом: как очень крутого профессионала, на которого всецело можно положиться.
Роль его напарника, агента Дэйва Митчелла, досталась новозеландцу Мэтту Уэлану, который сыграл самого Хью Хефнера в документальном сериале «Американский плейбой». Именно Фейстлу и Митчеллу удалось заполучить одного из приближенных к верхушке картеля бандита по имени Хорхе Сальседо, который в обмен на участие в программе защиты свидетелей дал показания на братьев Родригес и его присных.