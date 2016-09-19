6 фактов о новом сезоне сериала «Наркос»

Netflix анонсирует сразу два сезона, на протяжение которых бесстрашные агенты УБН, разделавшись с Пабло Эскобаром, теперь будут сражаться с наследником Медельинского картеля – картелем Кали. Новость одновременно и радостная, и удручающая: представьте, если бы вы узнали в 2011 году, приступая к пилотной серии «Игры престолов», что эта очаровательная бодяга растянется на восемь лет.

С другой стороны, теперь вы точно знаете, что будете делать в следующем сентябре.