6 фактов о новом сезоне «Черного зеркала»

Как и в предыдущем, третьем сезоне «Черного зеркала», мы снова увидим шесть часовых эпизодов вместо привычных трех – Netflix, куда антология переехала после первых двух сезонов на британском Channel 4, куёт железо, пока оно горячо. Известны названия эпизодов: «Архангел», USS Callister, «Крокодил», «Повесить ди-джея», Metalhead и «Черный музей».

Если ранее главными звездами сериала были Фэй Марси и Джером Флинн из «Игры престолов», Келли Макдональд («Трейнспоттинг», «Подпольная империя»), Уна Чаплин («Табу») и полузабытый Руперт Эверетт, то в новом сезоне занято куда больше известных актеров, преимущественно молодых. В режиссерском кресле – сериальные постановщики экстра-класса. Теперь главное, чтобы не подкачал идеолог и бессменный сценарист антологии Чарли Брукнер.