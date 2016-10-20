6 фактов о новом сезоне «Черного зеркала»

В сети появился первый тизер четвертого сезона сериала «Черное зеркало» – кривого зеркала современного общества, в котором люди становятся все более зависимыми от компьютерных технологий.
Как и в предыдущем, третьем сезоне «Черного зеркала», мы снова увидим шесть часовых эпизодов вместо привычных трех – Netflix, куда антология переехала после первых двух сезонов на британском Channel 4, куёт железо, пока оно горячо. Известны названия эпизодов: «Архангел», USS Callister, «Крокодил», «Повесить ди-джея», Metalhead и «Черный музей».
Если ранее главными звездами сериала были Фэй Марси и Джером Флинн из «Игры престолов», Келли Макдональд («Трейнспоттинг», «Подпольная империя»), Уна Чаплин («Табу») и полузабытый Руперт Эверетт, то в новом сезоне занято куда больше известных актеров, преимущественно молодых. В режиссерском кресле – сериальные постановщики экстра-класса. Теперь главное, чтобы не подкачал идеолог и бессменный сценарист антологии Чарли Брукнер.
Первый эпизод нового сезона, который получил название «Архангел», поставила Джоди Фостер. Легендарной актрисе, сыгравшей агента Клариссу Старлинг, не впервой сидеть в режиссерском кресле. Только в прошлом году на экраны вышел ее последний на данный момент полнометражный фильм «Финансовый монстр».
В сериалах Джоди тоже не новичок: в ее резюме – постановка двух эпизодов «Оранжевого – хита сезона» и одной серии «Карточного домика» («Глава 22»).
В «Архангеле» рассказывается о взаимоотношениях молодой женщины и ее дочери, которые превращает в ад некий электронный дивайс. Помните дебютный фильм Джоди Фостер «Маленький человек Тейт» 1991 года? Он также был посвящен отношениям матери, которую сыграла сама Фостер, с непростым сыном: ее героиня считала мальчика вундеркиндом.
Отличная новость! К активной творческой деятельности вернулся актер, постановщик и продюсер Тим Ван Паттен – один их тех людей, которые создали феномен современного телесериала, превратив «мыльную оперу» для домохозяек в высокохудожественное развлечение с первоклассными актерами. (Кроме прочего, поставил 20 эпизодов «Клана Сопрано» из 86.)
После окончания работы над «Подпольной империей» Ван Паттен взял небольшой тайм-аут и вернулся к работе только в прошлом году. В январе 2016 года режиссер приступил к съемкам «Большого мертвого места» – проекта Джеймса Гандольфини, который заморозили после смерти актера четыре года назад. Гандольфини должен был сыграть в сериале главную роль полярного исследователя Николаса Джонсона.
Параллельно с работой над будущим мини-сериалом «Черные флаги», в котором будет рассказана история возникновения ИГИЛ, Ван Паттен поставил эпизод «Черного зеркала» «Повесить ди-джея». Дэниел Крепс из Rolling Stone, не поскупившийся в своем обзоре на спойлеры, поведал, что в этой серии молодая пара, привыкшая вносить разнообразие в свою интимную жизнь всякими сексуальными игрушками, тестирует весьма реалистичных секс-роботов.
Как мы уже говорили, над новым сезоном трудились именитые режиссеры. Эпизод «Черный музей» поставил Кольм МакКарти, снявший для ВВС первый – и самый лучший сезон «Острых козырьков». Большой друг Ника Кейва австралиец Джон Хиллкоут, прославившийся бескомпромиссной антиутопией «Дорога» по Кормаку МакКарти и неонуаром «Три девятки», поставил первый эпизод «Крокодил» – параноидальную историю о слежке.
Что касается Дэвида Слейда (на фото), который срежиссировал для антологии очень стильно снятый в ч/б эпизод Metalhead, в который раз эксплуатирующий тему бунта роботов, то поклонницы Роберта Паттисона знают его в качестве режиссера третьей части «Сумерек». Меломаны – как создателя очень изысканных и зрелищных видеоклипов. А все, кто следит за сериалами, наверняка видели «Ганнибала» и «Американских богов», к которым Слейд приложил руку как продюсер и режиссер.
Актерский кастинг под стать. В новых эпизодах мы увидим Джорджа Бладгена – Этельстана из «Викингов», и Джо Коула, которого вы можете помнить по роли самого младшего братца Шелби в сериале «Острые козырьки». В новом сезоне антологии оба актера встречаются в эпизоде Тима Ван Паттена «Повесить ди-джея».
Джесси Племонс, который специализируется по ролям простаков, попавших в криминальный замес (Тодд из сериала «Во все тяжкие» и мясник Эд Блюмквист во втором сезоне «Фарго»), сыграл в эпизоде USS Callister, который позиционируется как дань уважения «Стар треку».
Андреа Райзборо доставались второстепенные роли в таких заметных фильмах, как «Бердмен» и «Под покровом ночи», а в сатирическом комиксе «Смерть Сталина» она примерила маску Светланы Аллилуевой. В «Черном зеркале» Райзборо снялась в эпизоде Джона Хиллкоута «Крокодил».
Кроме того, в четвертом сезоне наконец-то получила главную роль великолепная Розмари Деуитт –актриса, только ради которой имеет смысл тратить время на новую экранизацию «Последнего магната». (Справедливости ради отметим, что есть и вторая причина – это Келси Граммер в роли ее отца, киномагната Пэта Брейди.) А еще Деуитт незабываема в «Ла-ла лэнде».
А напоследок – невиданный ранее случай: впервые одна и та же актриса появляется в двух разных эпизодах антологии. Микаэла Коэль, которая мелькнула в эпизодической роли сотрудницы аэропорта в первом эпизоде третьего сезона «Нырок», сыграла одну из главных ролей в эпизоде USS Callister.
Теперь главное – дожить до декабря, когда запланирована премьера. Точная дата пока еще уточняется.