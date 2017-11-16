6 авторских фильмов, которые выйдут в прокат до конца года

Вторая половина этого года напоминает кинопрокатный рай для настоящих маньяков кино: что ни премьера – слюнки текут. Но если на байопик о Фредди Меркьюри, «Веном» с Томом Харди, ремейк «Хеллоуина» и новый фильм Дэмьена Шаззела зрители пойдут и так, мы решили собрать для вас менее очевидные премьеры, которые, между прочим, пропускать никак нельзя.
октября
Режиссер: Жак Одияр
В ролях: Джейк Джилленхол, Хоакин Феникс, Джон Си Райли, Рутгер Хауэр
Только в понедельник стало известно, что Жак Одияр получил за «Братьев Систерс» «Серебряного льва» как лучший постановщик – и вот уже через месяц мы увидим в нашем прокате новую работу двукратного победителя Канн. (Напомним, что «Дипан» три года назад удостоился «Золотой пальмовой ветви», а «Пророк» получил Гран-при в 2009 году.) Неудивительно, что французский режиссер поставил вестерн: Одияр давно был замечен в любви к американскому жанровому кино. Один из его лучших фильмов нулевых – «Мое сердце биться перестало» – ремейк «Пальцев» Джеймса Тобака, одного из классических фильмов Нового Голливуда, чье действие французский режиссер ожидаемо перенес в Париж. В «Братьях Систерс» Одияр отправляет своих героев на Дикий Запад и впервые снимает на английском языке.
Откровенно говоря, из трейлера очень сложно понять, что же такого разглядели в режиссерской манере Одияра уважаемые члены жюри Мостры-2018: на первый взгляд, «Братья Систерс» – комедийный вестерн, каких немало. Возможно, речь идет об ошибке, ведь от ошибок, как мы помним, не застрахованы даже ведущие оскаровских церемоний. И за режиссуру планировали наградить братьев Коэн за их «Балладу Бастера Скраггса», а Одияра – за лучший адаптированный сценарий: все же роман Патрика Де Витта вошел в свое время в шорт-лист Букеровской премии. Но если отбросить иронию, то новый фильм сына Мишеля Одияра в любом случае куда более душеспасительное зрелище, чем очередные ленты Антуана Фукуа или Илая Рота, которые выходят в прокат в этом месяце.
октября
Режиссер: Сергей Лозница
В ролях: Валериу Андриуцэ, Евгений Чистяков, Георгий Делиев
Одна из наиболее интригующих премьер второй половины года – новый фильм Сергея Лозницы, чьей работоспособности мог бы позавидовать сам Райнер Вернер Фассбиндер, снимавший по три ленты ежегодно. Один из немногих конкурентоспособных на мировом рынке украинских режиссеров, любимец международных фестивалей и либеральной российской кинопрессы Лозница снимает блестящее документальное кино и весьма спорные художественные фильмы. Новая работа режиссера – «Донбасс» – обещает быть его наиболее радикальным художественным экспериментом.
В «Донбассе» режиссер покадрово воспроизвел любительские ролики из YouTube, которые показывают военный и послевоенный быт обитателей непризнанных республик «ЛНР-ДНР». Не правда ли, любопытный поворот для кинодокументалиста – воссоздавать в игровом кино сцены из документальных съемок?
Трейлеры «Донбасса» производят откровенно странное впечатление. В кадре – ни одного нормального человеческого лица, вместо лиц – гротескные маски, отмеченные печатью вырождения. Воссоздавая хронику необъявленной войны, похоже на то, что Лознице удалось создать впечатляющее сюрреалистическое полотно, которое отражает бредовую реальность неподконтрольного Украине Донбасса. (Сам Лозница признавал, что вдохновлялся «Призраком свободы», более того – использовал структуру сюрреалистического шедевра Бунюэля.) Все это выглядит нелепо, смешно и одновременно жутко – как тот казачок Бабай, о котором все понимают, что это ряженый, но с настоящим автоматическим оружием в руках. Между тем, насколько удался новый киноэксперимент Лозницы, увидим уже через месяц в кинотеатрах.
ноября
Режиссер: Павел Павликовский
В ролях: Иоанна Кулиг, Томаш Кот, Борис Шиц
История любви пианиста и певицы в послевоенной Польше, которая разворачивается на протяжении десяти лет – сперва на родине героев, а затем в Париже, – это посвящение режиссера своим родителям-эмигрантам и прекрасный пример частной истории, за которой открывается масштабная панорама эпохи.
В некотором роде «Холодная война» продолжает «Иду», за которую Павел Паликовский справедливо получил три года назад иностранный «Оскар». Причем не только тематически – как фильм о любви, долге и человеческом достоинстве в тоталитарном государстве, – но и стилистически. Снова черно-белая камера Лукаша Зала, снова кажущаяся простота стилизации под «волновое» кино шестидесятых и, конечно же, удивительный минимализм новой манеры Павликовского, который способен проговорить все самое важное самыми скупыми средствами.
Особую смысловую нагрузку в «Холодной войне» несут музыкальные номера. Музыка объединяет людей и разъединяет два мира – просталинской Польши и свободного Запада, – а замолкает одновременно с тем, как иссякают судьбы героев: Виктор не может больше играть (актера Томаша Кота вы можете помнить по недавнему фильму Агнешки Холланд «След зверя»), а последний в кадре музыкальный номер Зулы поразительно пошлый. Исход истории очевиден, но даже в финальной безысходности героев такой скупой на диалоги Павликовский находит слова мощной витальной силы. Однозначный шедевр, который войдет во все учебники кино.
ноября
Режиссер: Али Аббаси
В ролях: Ева Меландер, Ээро Милонофф, Виктор Акерблом-Нильссон
Иранец Али Аббаси, приехавший в Швецию изучать архитектуру, но нашедший себя в кино, изрядно всех удивил еще первым полнометражным фильмом «Шелли» 2016 года. Вроде бы ничего особенного: очередная вариация «Ребенка Розмари» на лоне нордической природы, но гнетущая атмосфера и мастерски нагнетаемый саспенс создавали такое напряжение (причем минимальными средствами), что временами хотелось спрятаться под диван.
Определенно Али Аббаси родился, как это говорится, с камерой в глазу, а то, что его новый фильм поставлен по крепкой литературной основе – рассказу Юна Айвиде Линдквиста (автор романа и сценария фильма «Впусти меня»), – вселяет особые надежды. Ну и приз в секции «Особый взгляд» в Каннах – тоже не самая последняя рекомендация. Эта история о троллях, которые вынуждены выживать в современном мире, по меткому определению кинокритика Антона Долина – одновременно и социальная сатира, и «лав-стори», и мрачная сказка, и комедия абсурда, но в то же время и жуткий триллер. А еще и одна из наиболее ожидаемых премьер года наряду с «Донбассом» и «Холодной войной».
ноября
Режиссер: Ларс фон Триер
В главной роли: Мэтт Диллон
Ларс фон Триер позиционирует свой фильм как психологический триллер о серийном убийце. Главную роль – того самого маньяка, который трактует убийство как высокое искусство – исполнил Мэтт Диллон (Wayward Pines). Также в фильме снялись не менее именитые Ума Турман («Криминальное чтиво») и Бруно Ганц («Небо над Берлином»).
Триер, который и раньше играл на поле условно жанрового кино (в его активе есть комедия «Самый лучший босс», а дебютный полный метр был выдержан в эстетике постапокалиптического нуара), вполне ожидаемо ироничен. В трейлере нового фильма маньяк-Диллон убивает под Fame («Слава») – знаменитый хит Дэвида Боуи 1975 года, монтажные решения под стать. Так, готовый нанести удар Джек монтируется с крупным планом облизывающегося тигра, а его жертва – с мультяшной овечкой.
На показе в Каннах зрители плевались и уходили из зала, что давно уже стало доброй традицией. Но проницательные кинокритики быстро раскусили, что плохой архитектор и искусный душегуб Джек – конечно же, окарикатуренное альтер эго Ларса фон Триера, который вот уже три с половиной десятилетия дурачит доверчивых зрителей лютым формализмом, по ходу дела время от времени действительно снимая истинные шедевры.
ноября
Режиссер: Лука Гуаданьино
В ролях: Дакота Джонсон, Хлоя Грейс Морец, Тильда Суинтон, Миа Гот
В 60–70-х три итальянских кинематографиста – Дарио Ардженто (первый не хронологически, но как самый даровитый), Марио Бава и Лючио Фульчи – навсегда изменили лицо фильма ужасов. Поставив во главу угла зрелищность, они снимали вызывающе эстетские «слешеры» в тщательно продуманной цветовой гамме, с необычно поставленным светом и с невиданных ранее ракурсов. Несмотря на то, что эти фильмы не могли похвалиться сюжетной логикой либо выдающейся игрой актеров, они прочно вошли в золотой фонд киноклассики.
А что касается истинных ценителей «ужасного» жанра, то оригинальная «Суспирия» Дарио Ардженто 1977 года – и вовсе священная корова. Тем любопытнее, что с ней сделал Лука Гуаданьино («Зови меня своим именем»), у которого в активе уже есть весьма любопытный ремейк «Бассейна» Франсуа Озона.
Известные опасения, конечно же, имеются: все как один ремейки классических фильмов ужасов оказывались чудовищными. Даже если впрягались такие признанные мастера, как Гас Ван Сент, чей новый фильм «Не бойся, он далеко не уйдет» как раз вышел на прошлой неделе в украинский прокат. Наверное, потому что в одном и том же аттракционе ужасов можно по-настоящему испугаться только один раз, и как не перестраивай само здание аттракциона, главный фокус все равно давно уже всем известен. А что касается мнения критиков относительно ремейка Луки Гуаданьино, то они, как водится, разошлись. Но те, кому картина понравилась, отмечают: это не ремейк, а переосмысление знаменитого фильма Ардженто, полное оригинальных находок. Даже если это и не совсем так, нам остается не менее потешный аттракцион, чем шабаш ведьм на фоне городской партизанщины RAF – Тильда Суинтон в роли старичка-психоаналитика.
Для коллажа были использованы кадры:
https://www.youtube.com/watch?v=BY6QKRl56Ok
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https://www.youtube.com/watch?v=3OwvqKwTKmE
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https://www.youtube.com/watch?v=ndKO_2tPfLI