6 авторских фильмов, которые выйдут в прокат до конца года

Режиссер: Жак Одияр

В ролях: Джейк Джилленхол, Хоакин Феникс, Джон Си Райли, Рутгер Хауэр

Только в понедельник стало известно, что Жак Одияр получил за «Братьев Систерс» «Серебряного льва» как лучший постановщик – и вот уже через месяц мы увидим в нашем прокате новую работу двукратного победителя Канн. (Напомним, что «Дипан» три года назад удостоился «Золотой пальмовой ветви», а «Пророк» получил Гран-при в 2009 году.) Неудивительно, что французский режиссер поставил вестерн: Одияр давно был замечен в любви к американскому жанровому кино. Один из его лучших фильмов нулевых – «Мое сердце биться перестало» – ремейк «Пальцев» Джеймса Тобака, одного из классических фильмов Нового Голливуда, чье действие французский режиссер ожидаемо перенес в Париж. В «Братьях Систерс» Одияр отправляет своих героев на Дикий Запад и впервые снимает на английском языке.

Откровенно говоря, из трейлера очень сложно понять, что же такого разглядели в режиссерской манере Одияра уважаемые члены жюри Мостры-2018: на первый взгляд, «Братья Систерс» – комедийный вестерн, каких немало. Возможно, речь идет об ошибке, ведь от ошибок, как мы помним, не застрахованы даже ведущие оскаровских церемоний. И за режиссуру планировали наградить братьев Коэн за их «Балладу Бастера Скраггса», а Одияра – за лучший адаптированный сценарий: все же роман Патрика Де Витта вошел в свое время в шорт-лист Букеровской премии. Но если отбросить иронию, то новый фильм сына Мишеля Одияра в любом случае куда более душеспасительное зрелище, чем очередные ленты Антуана Фукуа или Илая Рота, которые выходят в прокат в этом месяце.