5 великих фильмов с Жаном Рошфором

Режиссер: Ив Робер

Однажды суховатый, сдержанный госслужащий, примерный семьянин и любящий отец, встретил очаровательную женщину в красном платье – и с тех пор пропал. Мужчина, никогда не изменявший своей жене, пустился во все тяжкие, несмотря на то, что герой-любовник, мягко говоря, явно не его амплуа. И даже если слоны бывают неверными, к скучным бюрократам, случается, тоже благоволит купидон. Правда, заканчивается все, как это бывает в хороших французских комедиях – весьма неожиданно.

Один из лучших фильмов Ива Робера, особенно известного в наших краях дилогией о приключениях одного высокого блондина в черном ботинке. «И слоны бывают неверными» хорош всем: начиная прекрасным ансамблем актеров и заканчивая тонким, остроумным сценарием. Но главное украшение – блестящая актерская работа Жана Рошфора: на первый взгляд, сдержанная (особенно на фоне Клода Брассера, Гая Бедо и Виктора Лану, которые играют его друзей куда более раскованно), однако очень тонкая в нюансах.

Безумно влюбленный чиновник в исполнении Рошфора не только смешон в своих аморальных похождениях, но еще и чисто по-человечески трогателен. Ведь, так или иначе, каждый влюбленный мужчина выглядит глуповато, кем бы он ни казался себе в собственных глазах, и Рошфор сыграл своего персонажа так, что к нему трудно не проникнуться сочувствием.