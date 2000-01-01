5 великих фильмов с Жаном Рошфором

Позавчера стало известно о смерти Жана Рошфора – французского актера, который был одним из живых символов национального кинематографа. Мэтру было 78.
Режиссер: Бернар Бордери
Костюмированная историческая мелодрама, какие во Франции снимались в поистине промышленных масштабах (в стране действовали жесткие квоты на прокат иностранных фильмов), стала большим хитом в Советском союзе, где благодаря тем же прокатным квотам практически каждая новая импортная лента становилась хитом. В итоге народную любовь заслужили такие откровенно средние фильмы, как мексиканская мелодрама «Есения» и американский вестерн «Золото МакКены». Впрочем, по сравнению с римейком Ариэля Зейтуна 2013 года, оригинальная «Анжелика – маркиза ангелов» кажется шедевром. Нельзя сказать, что благородный адвокат Франсуа Дэгре со своей верной собакой Сорбонной стал для Жана Рошфора самой выдающейся ролью в его карьере, но это первый фильм с его участием, благодаря которому зрители в наших широтах узнали об этом замечательном актере.
Режиссер: Луис Бунюэль
Один из самых знаменитых – и лучших – фильмов Луиса Бунюэля, шедевр абсурдистского юмора «Призрак свободы». Предпоследний фильм великого сюрреалиста, в котором он напоследок повеселился всласть, высмеивая буржуазию и духовенство, ханжество и деспотизм. Впрочем, останавливаться подробнее на «Призраке свободы» нет особого смысла: об этом фильме написаны тонны книг, и если среди читателей «Телекритики» найдется хоть один, который по какой-то причине до сих пор не видел «Призрак свободы» – торренты в помощь.
Мсье Лежандр Жана Рошфора – персонаж одного из лучших эпизодов фильма. Он играет отца пропавшей девочки, которая мало того, что никуда не пропадала (хотя все ее активно ищут – и пожарные, и полиция), так еще и руководит в кадре собственными поисками. Сдержанная, почти бесстрастная игра Рошфора делает этот эпизод еще парадоксальнее и смешнее, да и сам режиссер считал этот фрагмент своего фильма в числе наиболее удачных.
Режиссер: Ив Робер
Однажды суховатый, сдержанный госслужащий, примерный семьянин и любящий отец, встретил очаровательную женщину в красном платье – и с тех пор пропал. Мужчина, никогда не изменявший своей жене, пустился во все тяжкие, несмотря на то, что герой-любовник, мягко говоря, явно не его амплуа. И даже если слоны бывают неверными, к скучным бюрократам, случается, тоже благоволит купидон. Правда, заканчивается все, как это бывает в хороших французских комедиях – весьма неожиданно.
Один из лучших фильмов Ива Робера, особенно известного в наших краях дилогией о приключениях одного высокого блондина в черном ботинке. «И слоны бывают неверными» хорош всем: начиная прекрасным ансамблем актеров и заканчивая тонким, остроумным сценарием. Но главное украшение – блестящая актерская работа Жана Рошфора: на первый взгляд, сдержанная (особенно на фоне Клода Брассера, Гая Бедо и Виктора Лану, которые играют его друзей куда более раскованно), однако очень тонкая в нюансах.
Безумно влюбленный чиновник в исполнении Рошфора не только смешон в своих аморальных похождениях, но еще и чисто по-человечески трогателен. Ведь, так или иначе, каждый влюбленный мужчина выглядит глуповато, кем бы он ни казался себе в собственных глазах, и Рошфор сыграл своего персонажа так, что к нему трудно не проникнуться сочувствием.
Режиссер: Пьер Шендерффер
История одиозного Пьера Гийома – военного офицера, чья жизнь похожа на приключенческий роман: боролся за независимость Алжира, за что отсидел вполне реальный срок, был пленником Сомалийских пиратов, в семидесятых устраивал перевороты на Коморских островах с легендарным наемником Бобом Денаром. Последние годы жизни прожил на корабле, дружил с Ле Пеном, писал мемуары – и тихо скончался 15 лет назад.
Гийом и в жизни вел себя как романтический герой. Например, в Алжире везде ходил с черным котом (говорил, что это его совесть). Из-за кота, кстати, был опознан и загремел в тюрьму.
Жан Рошфор играет его давнего друга, Капитана – когда-то он предал в Алжире Вильсдорфа (под этой фамилией Гийом выведен в фильме) и теперь, на пороге смерти, ищет старого друга, чтобы попросить прощения и проститься. Собственно, фильм построен на рассказах Капитана о приключениях Вильсдорфа, а встретиться им в финале, как вы уже догадались, не суждено.
Романтический фильм в духе романов Джозефа Конрада о сильных людях с прекрасной операторской работой: Рауль Кутар, снявший самые знаменитые фильмы Годара и Трюффо, свой единственный «Сезар» получил как раз за «Краба-барабанщика». И, конечно же, главная фигура здесь не Вильсдорф в исполнении красавчика Жака Перрена, а герой Жана Рошфора – фигура по-настоящему трагическая и куда более объемная, чем его знаменитый друг.
Режиссер: Терри Гиллиам
История кино знает немало великих фильмов, которые по тем или иным причинам так и остались на бумаге. Но самые драматические – истории незаконченных картин, начиная «Адом» Анри-Жоржа Клузо и заканчивая «Рекой» Алексея Балабанова. «Человек, который убил Дон Кихота» Терри Гиллиама занимает в этом ряду почетное место не только потому, что всякий незаконченный шедевр, на который было потрачено массу усилий и денег, – это всегда человеческие трагедии. Но еще и потому, что история съемок «Дон Кихота» до боли напоминает сюжеты фильмов самого Гиллиама, в которых высокая драма неизменно соседствует с абсурдистским юмором.
По сюжету, Марк Твен в этом фильме встречается с Сервантесом: наш современник, по профессии маркетолог, оказывается в прошлом, где становится оруженосцем хитроумного идальго из Ла-Манчи. Прохиндея-маркетолога Тони Гросини должен был играть Джонни Депп, на тот момент достигший пика своей карьеры, а Жан Рошфор – соответственно, Дон Кихота. Проблемы начались едва ли в первый же день: страстный любитель лошадей Рошфор серьезно потянул спину и не смог сниматься верхом. Потом внезапно оказалось, что над головой постоянно летают истребители НАТО с соседней военной базы, и писать на площадке звук невозможно. Аномальные ливни и град разрушили декорации и серьезно повредили оборудование. Наконец, как это не раз случалось с Гиллиамом, закончились деньги.
Режиссер все же доснял свой фильм-долгострой, и нет никаких сомнений в том, что из Майкла Пейлина, давнего соратника Гиллиама по «Монти Пайтон», получится прекрасный Дон Кихот. Но согласитесь: Жан Рошфор был рожден для этой роли.