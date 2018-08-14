5 сериалов, отмененных в августе

«Телекритика» каждый месяц держит вас в курсе того, какие сериалы не вернутся на экраны после очередного сезона.
Карикатура на Виндзоров, неоправданно дорогая вариация «Бесконечной истории» от Amazon и сериал о похождениях ветерана Вьетнама прощаются со зрителями, но некоторые из них обещают вернуться.
Производство: E!
Прожил: 4 сезона
Общеизвестно, что многие американцы одержимы британской королевской семьей. Настолько, что выдержали 4 сезона мыльной оперы о быте ее вымышленных членов. The Royals был не просто «мылом» – а, согласно хору критических голосов с обеих сторон Атлантики, унылым, трэшевым, беззубым «мылом». Некоторые издания без обиняков назвали «Членов королевской семьи» худшим сериалом в истории телевидения. И не зря: представьте себе шоу, в котором все представители британской аристократии застряли на уровне развития принца Гарри, щеголяющего в костюме нацистского офицера.
Телеканал E! мог бы еще долго пририсовывать неприличные детали к этой карикатуре, но произошел скандал: шоураннер Марк Шван был обвинен в сексуальных домогательствах к актрисам из своих проектов, включая и «Членов королевской семьи». Вероятно, его увольнение стало последней каплей для шоу, рейтинги которого в последнем сезоне и так просели на 22%. Сейчас не исключено, что сериал все-таки выживет: он может переехать на канал Pop, главным шоу которого сейчас является комедия-долгожитель «Шиттс-Крик». Учитывая, что словосочетание Schitt's Creek намекает на английскую идиому, которую можно перевести не иначе как «без весла вверх по реке из дерьма», можно лишь порадоваться за подобающую компанию, в которой оказались «Члены королевской семьи».
Производство: USA Network
Прожил: 3 сезона
«Стрелок», который после отмены «Колонии» был самым низкорейтинговым сериалом USA Network среди аудитории 18-49 лет, тоже не справился с сопровождавшими его скандалами. Правда, обошлось без похотливых сценаристов: дурную репутацию «Стрелку» создали реальные расстрелы в США, после одного из которых, закончившегося гибелью трех полицейских, сериал убрали из летней сетки вещания. Финальный эпизод выйдет в эфир 13 сентября, и пока нет вестей о том, что Paramount удалось продать проблемный продукт другому каналу.
Желающих вряд ли будет много: среди многосерийных триллеров «Стрелок» всегда был аутсайдером с устаревшей концепцией: в центре сюжета – одинокий волк-снайпер, который вынес из Вьетнама не только посттравматический синдром, но и желание причинять добро и наносить пользу любимым Соединенным Штатам. (Естественно, циничные члены правительства при первом удобном случае сделают из него козла отпущения и заставят Жаждать Мести.) Экранизация тестостеронового конспирологического триллера 1993 года – явно не то, что нужно зрителям в 2018 году, так что отсутствие 5 сезона вряд ли многих опечалит.
Производство: Amazon Video
Прожил: 1 сезон
Не подумайте, что название сериала намекает на какую-нибудь «Поваренную книгу анархиста» или Коран в руках юного рекрута «Исламского государства». «Опасная книга для мальчиков» – это сочинение, которое покойный отец-изобретатель оставил в наследство главному герою сериала, маленькому Уайетту Маккенне. Компания Amazon, которая в последнее время всячески ловит тренды сериального производства, в данном случае выбрала неудачную нишу – для подростков «Опасная книга» чересчур сентиментальна, а люди постарше если и смотрят шоу о детях, то уж скорее выбирают мрачные экземпляры вроде «Очень странных дел». Нет ничего удивительного в том, что, по выражению новой главы Amazon Studios Дженнифер Салке, «математика не сложилась». По сюжету сериала, Уайетт путешествует по выдуманным мирам вроде собственной версии Дикого Запада и миссии на Луну, и перенос этих сюжетов на экран – хоть в CGI, хоть в павильонах, – попросту не окупается.
Производство: CBS
Прожил: 11 сезонов (и впереди еще один)
В одной стране никак не могут закопать мумию бывшего коммунистического вождя, а в другой на протяжении многих лет отказываются избавиться от трупа сериала, который по всем признакам скончался уже довольно давно. С момента выхода первого сезона «Теории большого взрыва» прошло 11 лет и успело смениться целое поколение ситкомов. Если раньше сериал о похождениях Шелдона Купера сотоварищи расходился на цитаты, то в последние годы стал использоваться как (преимущественно негативный) пример тропов телевидения 2000-х: ролики, в которых разбирается мизогинный юмор и «токсичная маскулинность» шоу, набирают в YouTube больше просмотров, чем подборки лучших моментов сериала.
Поэтому грядущий 12 сезон станет для «Теории большого взрыва» последним. Но смирившись с тем, что актеры не могут и дальше прилюдно стареть и одновременно изображать из себя задорных ботанов, шоураннеры Чак Лорре и Билл Прэди сделали ход конем, дав миру приквел – «Детство Шелдона», 2 сезон которого стартует 24 сентября. Остается надеяться, что не по годам смышленый исполнитель главной роли Иэн Армитейдж (в 10 лет он уже зарекомендовал себя как театральный критик) быстро смекнет, что «Детство Шелдона» – путь в никуда, потому что ждать такого откровения от авторов сериала явно не приходится.
Производство: Netflix
Прожил: 1 сезон
Обычно мы не обозреваем в этой рубрике разнообразные variety-шоу, потому что хорошие примеры таких программ не сходят с экранов (вы можете себе представить, чтоб NBC отменил Saturday Night Live?), а единственный некролог, который хочется адресовать плохим – «туда вам и дорога» (серьезно, кто будет скорбеть о новом шоу Саши Барона Коэна после провала его финального эпизода с О. Джеем Симпсоном?) Но «Перерыв с Мишель Вульф» – это исключение: авторское комик-шоу стэндаперши, которая резко заявила о себе на очередном званом обеде для прессы в Белом доме, оказалось чересчур эпатажным для публики.
Но это не значит, что оно было несмешным: за одну лишь пародию на знаменитый документальный сериал «Лестница» («Это сделал муж») Вульф следовало бы ввести в зал славы комиков. Однако за короткое время своего существования «Перерыв с Мишель Вульф» умудрился настроить против себя не только сторонников Дональда Трампа, но и участниц движения #MeToo, а количество дизлайков к ее роликам на YouTube оказалось зашкаливающим при столь низком числе просмотров. Высокий голос Мишель тоже не поспособствовал популярности шоу («ее писк убивает мою душу», – пишет один из комментаторов). Что ж, зрители нынче пошли ранимые, так что не стоит удивляться живучести заветренных ситкомов вроде вышеупомянутой «Теории»: похоже, к новому юмору мы попросту морально не готовы.