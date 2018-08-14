5 сериалов, отмененных в августе

Телеканал E! мог бы еще долго пририсовывать неприличные детали к этой карикатуре, но произошел скандал: шоураннер Марк Шван был обвинен в сексуальных домогательствах к актрисам из своих проектов, включая и «Членов королевской семьи». Вероятно, его увольнение стало последней каплей для шоу, рейтинги которого в последнем сезоне и так просели на 22%. Сейчас не исключено, что сериал все-таки выживет: он может переехать на канал Pop, главным шоу которого сейчас является комедия-долгожитель «Шиттс-Крик». Учитывая, что словосочетание Schitt's Creek намекает на английскую идиому, которую можно перевести не иначе как «без весла вверх по реке из дерьма», можно лишь порадоваться за подобающую компанию, в которой оказались «Члены королевской семьи».