5 сериалов этого лета, которые покажут изнанку наркобизнеса

Дата выхода 2 сезона: 10 июля

Именно эпизодом об Эль Чапо стартовал новый сезон документального сериала Netflix «Наркобароны». Если вы думали, что кроме него и не нуждающегося в представлении Эскобара не о ком снимать биографические триллеры на тему наркокартелей, то вот доказательство обратного. Вторая серия шоу посвящена опасной и бесцеремонной Джемекер Томсон, «королеве крэка» и одной из немногочисленных наркобаронесс, ставших на путь исправления. Еще один эпизод расскажет о жизни ямайского дельца с говорящим именем Кристофер Коук (coke – сокращенно «кокаин», но это его настоящее имя).

Наконец, для тех, кто недоумевает, где же криминальная элита старушки Европы – четвертая серия «Наркобаронов» о голландце Клаасе Бруинсма. Даже после своей смерти этот человек умудрился испортить жизнь нескольким людям: принц Фризо лишился права на престол, женившись на правозащитнице Мейбл Виссе-Смит, которая, по слухам, была близка с покойным бандитом.