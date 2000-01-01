5 сериалов этого лета, которые покажут изнанку наркобизнеса

Следом за выходом романтического байопика о жизни одного из самых известных наркобаронов в истории («Эскобар») на экраны – теперь телевизионные – один за другим выходят истории из жизни менее известных, а то и вовсе выдуманных криминальных воротил.
Сегодня Netflix выпустит новый сериал о наркотрафике в Испании, и завязывать (с темой, а вы с чем подумали?) сервис вовсе не планирует. Более того, если судить по премьерам стримингового сервиса, такие сюжеты даже более востребованы, чем его многочисленные варианты апокалипсисов. «Телекритика» собрала самые яркие и противоречивые сериалы о криминальном подполье, которые выйдут или уже вышли этим летом.
Дата выхода 3 сезона: 9 июля
У Хоакина Гузмана было много имен – помимо самого известного прозвища, Эль Чапо («Коротышка»), он был известен как Проворный Хоакин и Последний крестный отец. (Хотя среди стражей закона его скорее знают как «Врага общества номер один».) Дней рождения у него тоже было много – и мы сейчас не о том, что никто доподлинно не знает, в каком году появился на свет будущий бандит, 1954-м или 1957-м, а о том, что его жизнь много раз висела на волоске.
В настоящий момент Коротышка коротает свои дни в американской тюрьме, но его процесс далек от завершения – адвокаты столь известной персоны пытаются доказать, что Эль Чапо был в иерархии мексиканского наркобизнеса лишь адъютантом более влиятельных парней. Ну, знаете, как это бывает – попал в плохую компанию... О том, что общество думает об этой теории, свидетельствует именной сериал, который с 2017 года пережил уже 3 сезона. В продолжении «Эль Чапо» речь идет о строительстве Гузманом крупнейшей в мире лаборатории по синтезу наркотиков (представьте себе «Во все тяжкие», но с плохими парнями. Нет, с реально плохими.) А еще в нем Эль Чапо задумывается о бессмертии и просит снять о себе биографический фильм. Настоящему Коротышке благодаря Netflix об этом нечего беспокоиться: 4 сезон еще не анонсирован, но это лишь вопрос времени.
Дата выхода 2 сезона: 10 июля
Именно эпизодом об Эль Чапо стартовал новый сезон документального сериала Netflix «Наркобароны». Если вы думали, что кроме него и не нуждающегося в представлении Эскобара не о ком снимать биографические триллеры на тему наркокартелей, то вот доказательство обратного. Вторая серия шоу посвящена опасной и бесцеремонной Джемекер Томсон, «королеве крэка» и одной из немногочисленных наркобаронесс, ставших на путь исправления. Еще один эпизод расскажет о жизни ямайского дельца с говорящим именем Кристофер Коук (coke – сокращенно «кокаин», но это его настоящее имя).
Наконец, для тех, кто недоумевает, где же криминальная элита старушки Европы – четвертая серия «Наркобаронов» о голландце Клаасе Бруинсма. Даже после своей смерти этот человек умудрился испортить жизнь нескольким людям: принц Фризо лишился права на престол, женившись на правозащитнице Мейбл Виссе-Смит, которая, по слухам, была близка с покойным бандитом.
Дата выхода 2 сезона: 19 июля
«Низовой» уровень наркобизнеса показан в «Сноуфолле» – неожиданном продукте от канала FX, обычно специализирующегося на гламурных субкультурах. Сериал рассказывает о «крэк-эпидемии» в Лос-Анджелесе 80-х: то же время действия, что и в свежей «Позе», и несмотря на то, что героев этих двух сериалов разделял целый континент, много реальных прототипов танцовщиц «Позы» не дожили до 2000-х именно благодаря реальным прототипам героев «Сноуфолла». Первый сезон шоу закончился для главного героя Франклина Сэйнта почиванием на лаврах в своей растущей не по дням, а по часам империи, но вскоре все может измениться. Пока успели выйти лишь три эпизода сериала, и последний из них написан именитым мастером хардбойлд-детектива Уолтером Мозли; так что прыгайте в уходящий поезд, чтобы потом не смотреть запоем все 10 серий – оно того стоит.
Международная премьера: 3 августа
Этот сериал тоже перенесет нас в 80-е, но на этот раз в Галисию, где молодой рыбак спасается от нищеты, став контрабандистом, – своего рода «испанским связным» для латиноамериканских баронов. В оригинале сериал иронично назывался «Мука» (Fariña); его локальная премьера на Antena 3 вызвала немалый ажиотаж. Исполнитель главной роли Хавьер Рей хорошо известен на родине благодаря историческому сериалу «Конец пути» о возведении Собора святого Иакова в XII веке, Тристан Ульоа больше всего запомнился зрителям как недалекий легионер Клавдий Ляпсус в комедии «Астерикс и Обеликс в Британии», а Антонио Дюран Моррис – звезда испанской телевизионной долгоиграйки «Падре Касарес» о перипетиях церковной жизни. Кстати, «Кокаиновый берег» – тоже не плод воображения сценаристов: он основан на книге журналиста Начо Карретеро, выход которой в 2015 году подпортил репутацию не одному местному политику.
Дата выхода 2 сезона: 31 августа
Первый взгляд на продолжение жестокой истории на фоне пейзажей Озарка – региона США, не менее печально известного, чем Аппалачи, – показывает, что тусклая палитра сериала не изменилась: единственное яркое пятно трейлера – это кремационная камера, вид изнутри. После первого сезона критики поспешили сравнить сюжетную линию Марти Бирда (бухгалтера, ввязавшегося в финансовые схемы местного наркокартеля) с путем главного героя сериала «Во все тяжкие», но не торопились дать «Озарку» такой же кредит доверия – хотя актерские способности Джейсона Бейтмана покорили почти всех. Что ж, второй сезон как раз и должен стать тем тиглем, в котором знакомый сюжет закалится и предстанет чем-то совершенно уникальным; но в любом случае, в преддверии осенней волны беспощадных ребутов без обманчиво медитативного «Озарка» нам никак не обойтись.