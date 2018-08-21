ТЕЛЕКРИТИКА

5 ребутов популярных сериалов: за что мы их заранее любим и ненавидим

«Зачарованные» разочаровывают, а маленькая ведьма Сабрина – наоборот

Культура

Вряд ли Иоанн Богослов, предсказывая, что однажды время перестанет существовать, имел в виду нынешнюю эпоху бесконечных франшиз и ребутов. Но 60-е, 70-е, 80-е и 90-е в массовой культуре слились в пестрый водоворот, за которым толком не понятно, что из себя представляет день сегодняшний, и похоже, что скоро мы будем ссылаться на разные периоды XX-XXI века по порядковому номеру очередного ремейка «Рождения звезды».


Телевидение тоже переживает ностальгический период: в ближайшее время ребуты могут появиться у «Офиса», «Полиции Майами» и даже у черно-белой «Семейки монстров». Но в случае с отобранной нами пятеркой планка особенно высока.

1

«Зачарованные»

октябрь 2018

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В 1998 году вышло два сериала, безусловно важных для репрезентации женщин на ТВ – «Секс в большом городе» и «Зачарованные». Прю, Пайпер и Фиби защищали мир от зловещих тварей задолго до того, как за это дело взялись братья Винчестеры на телеканале CW (по сетке которого мы проедемся ниже). Первоначально идея о том, что «Зачарованные» могут получить ребут в эру #MeToo, вызвала одно лишь одобрение – тем более, звезда оригинального сериала Роуз Макгоуэн разоткровенничалась о том, что на съемках женщины чувствовали себя гораздо беспомощнее, чем их героини. Казалось, новый проект станет самым своевременным феминистским шоу года.

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Не тут-то было. Звезды оригинала обиделись на то, что новые «Зачарованные» позиционируются как феминистский сериал – как будто старый был не таким! Фанаты, не дождавшиеся возвращения Макгоуэн, Алиссы Милано и Холли Мари Комбс, были тотально разочарованы кастингом и заподозрили, что изменения вроде этнически разнообразного состава и лесбийской сюжетной линии были внесены «для галочки». Под трейлером комментаторы в унисон твердят: «горшочек, не вари». Дело не только в самих «Зачарованных»: канал CW известен благодаря многочисленным подростковым сериалам о провинциальных вампирах да оборотнях, и ребут культового шоу уверенно встал на эти заезженные рельсы. Новый состав выглядит как наспех собранный герлз-бэнд, и – по крайней мере на данном этапе, – химии между его участницами не наблюдается.

2

«Частный детектив Магнум»

сентябрь 2018

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Следить за тем, чтобы создателей оригинального сериала не хватил инфаркт, будут шоураннеры Питер Ленков и Эрик Гуггенхайм. На их счету уже есть один успешный перезапуск – ремейк сериала 70-х «Гавайи 5.0», – так что дерзкий ребут «Магнума» обещает не обернуться пустышкой. Да и обманчиво молодо выглядящий Джей Эрнандез (которому на самом деле уже перевалило за 40) давно заслужил главную роль в проекте такого масштаба, пусть и вторичную. Первый сезон нового «Магнума» начали снимать только после традиционного гавайского благословения; будем надеяться, что оно подействует, и отсутствие у главного героя знаменитых усов его предшественника будет единственным недостатком шоу.

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Однако количество дизлайков к трейлеру нового «Магнума» на YouTube почти уравновешивает «лайки». И дело не только в том, что в ролике не просматривается стиль оригинального шоу и неподражаемая харизма блиставшего в нем Тома Селлека, который порой даже позволял себе подмигивать зрителю сквозь «четвертую стену». Исчезла и пронизывавшая сериал 80-х проблематика: война во Вьетнаме и Суэцкий кризис, которые были столь важны для героев оригинала, кажутся бесконечно далекими событиями.«В “Магнуме” 80-х главный герой был “морским котиком”. Сейчас такая характеристика указывает лишь на то, что персонаж владеет множеством впечатляющих умений. Крис Пратт – “морской котик” в “Мире Юрского периода”. Том Круз – бывший “морской котик” в ремейке “Мумии”. В телеадаптации “Смертельного оружия”, герой Мартина Риггса превращается из бывшего “зеленого берета” в бывшего “морского котика”», – пишет Digital Spy в статье «Почему ребут “Частного детектива Магнума” – ужасная идея». Так что будет грустно, если выяснится, что смена пола напарника Магнума (Джонатан Хиггинс превратился в Джульет) – это и вся дань нового шоу «социалке».

3

«Альф»

дата выхода неизвестна

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Пока известно лишь то, что над шоу (которое находится на самых ранних стадиях производства) трудятся сценаристы оригинала – Том Пэтчетт и Пол Фуско. В семейных ситкомах как таковых сейчас недостатка нет: только в сентябре выходят «Рел», «Навсегда» и «Одинокие родители». Но есть ли среди членов этих семей хотя бы один пушистый, наглый, поедающий котов пришелец с челочкой? То-то же.

С другой стороны, такие же теплые эмоции сопровождали возрождение «Розанны» (тоже с оригинальным сценаристом Нормом Макдональдом). Но за ярким стартом последовал крупный скандал и оперативная отмена сериала – виной тому были оскорбительные твиты главной актрисы, а не содержание самого шоу, но по зрительской ностальгии за передачами 80-х был нанесен мощный удар. Если даже милашка Розанна испортилась, то каким в наше жестокое время станет Альф, который никогда за словом в карман не лез? Кем он будет в новом сериале? Злобным альтрайтом в бейсболке MAGA? Или борцом за права инопланетян (прячьте ваших котиков)? В любом случае, предчувствия у нас сумрачные.

4

«Леденящие душу приключения Сабрины»

октябрь 2018

Netflix

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Когда-то казалось, что Кирнан Шипка останется Эммой Уотсон для тех, кто победнее и помладше, или в лучшем случае – очередной носительницей чрезвычайно киногеничных бровей. Но сейчас уже ясно, что 18-летнюю актрису ждет большое будущее в жанровом кино. За ее плечами – экранизация триллера «Цветы на чердаке» и сатанинский хоррор «Февраль», а в перспективе – еще и страшилка «Тишина» (выход запланирован на декабрь этого года). Лучшей кандидатуры на роль маленькой ведьмы Сабрины – в более мрачных тонах по сравнению с оригинальным комиксом и сериалом, – нельзя было и пожелать. Ах да, Салема теперь будет изображать настоящий кот, а не аниматронный:

Но все мы знаем, каких чудовищ – в плохом смысле слова – рождают сценарии с пометкой «мрачнее оригинала». Именно такой акцент должен был стать центральным в ребутах старых голливудских фильмов под общим названием «Темная вселенная». И где они теперь, после мрачной до посинения «Мумии» с Томом Крузом? (Не говоря уже о попытках вернуть дух братьев Гримм в различные адаптации «Ганзеля и Гретель» и прочих «Проклятий спящей красавицы».) Так что ожидание обновленной «Сабрины» поистине леденит душу.

5

«Сумеречная зона»

2019 год

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Более подходящего шоураннера для «Сумеречной зоны», чем режиссер Джордан Пил («Прочь»), нельзя и пожелать, хотя уже известно, что вести программу в стиле ее создателя Рода Серлинга он не намерен. (То есть никто не будет заботливо предупреждать перед очередным эпизодом: «Вам предстоит лицезреть кошмар!») Пил – стильно-модно-современный кинематографист с комедийным бэкграундом и уважением к классике кинематографа: как не заметить в «Прочь» отсылки к «Степфордским женам»? Это именно то, что нужно, чтобы модернизировать «Сумеречную зону», которую возрождали уже дважды – в 80-х и 2000-х, – но не убить в ней дух 60-х.

С другой стороны, модернизированная «Сумеречная зона» грозит обернуться близнецом «Черного зеркала» – сериала, который уже неоднократно делал ей откровенные реверансы. Верность духу старой школы тоже может сыграть с новинкой злую шутку: мы так ностальгируем по добродушной наивности сериалов 60-х – но готовы ли в 2019 году с невозмутимым лицом проглотить сюжет о самолетном гремлине на высоте 20 тысяч футов? Съемок с дронов и безупречного CGI будет явно недостаточно, чтобы внуки содрогнулись от дедовских кошмаров.

﻿Для коллажа были использованы кадры: https://www.youtube.com/watch?v=RulrPIl_9cg © 2018 CBS Interactive. All rights reserved. https://www.youtube.com/watch?v=AGH6IUUlUb8 2015, StarLightMedia https://www.imdb.com/title/tt7569592/mediaviewer/rm2445900544 © Netflix https://www.youtube.com/watch?v=MaydcVBdesU © MCMXC ALIEN PRODUCTIONS. ALL RIGHTS RESERVED

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