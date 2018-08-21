5 ребутов популярных сериалов: за что мы их заранее любим и ненавидим

Вряд ли Иоанн Богослов, предсказывая, что однажды время перестанет существовать, имел в виду нынешнюю эпоху бесконечных франшиз и ребутов. Но 60-е, 70-е, 80-е и 90-е в массовой культуре слились в пестрый водоворот, за которым толком не понятно, что из себя представляет день сегодняшний, и похоже, что скоро мы будем ссылаться на разные периоды XX-XXI века по порядковому номеру очередного ремейка «Рождения звезды».
Телевидение тоже переживает ностальгический период: в ближайшее время ребуты могут появиться у «Офиса», «Полиции Майами» и даже у черно-белой «Семейки монстров». Но в случае с отобранной нами пятеркой планка особенно высока.
В 1998 году вышло два сериала, безусловно важных для репрезентации женщин на ТВ – «Секс в большом городе» и «Зачарованные». Прю, Пайпер и Фиби защищали мир от зловещих тварей задолго до того, как за это дело взялись братья Винчестеры на телеканале CW (по сетке которого мы проедемся ниже). Первоначально идея о том, что «Зачарованные» могут получить ребут в эру #MeToo, вызвала одно лишь одобрение – тем более, звезда оригинального сериала Роуз Макгоуэн разоткровенничалась о том, что на съемках женщины чувствовали себя гораздо беспомощнее, чем их героини. Казалось, новый проект станет самым своевременным феминистским шоу года.
Однако количество дизлайков к трейлеру нового «Магнума» на YouTube почти уравновешивает «лайки». И дело не только в том, что в ролике не просматривается стиль оригинального шоу и неподражаемая харизма блиставшего в нем Тома Селлека, который порой даже позволял себе подмигивать зрителю сквозь «четвертую стену». Исчезла и пронизывавшая сериал 80-х проблематика: война во Вьетнаме и Суэцкий кризис, которые были столь важны для героев оригинала, кажутся бесконечно далекими событиями.«В “Магнуме” 80-х главный герой был “морским котиком”. Сейчас такая характеристика указывает лишь на то, что персонаж владеет множеством впечатляющих умений. Крис Пратт – “морской котик” в “Мире Юрского периода”. Том Круз – бывший “морской котик” в ремейке “Мумии”. В телеадаптации “Смертельного оружия”, герой Мартина Риггса превращается из бывшего “зеленого берета” в бывшего “морского котика”», – пишет Digital Spy в статье «Почему ребут “Частного детектива Магнума” – ужасная идея». Так что будет грустно, если выяснится, что смена пола напарника Магнума (Джонатан Хиггинс превратился в Джульет) – это и вся дань нового шоу «социалке».
Пока известно лишь то, что над шоу (которое находится на самых ранних стадиях производства) трудятся сценаристы оригинала – Том Пэтчетт и Пол Фуско. В семейных ситкомах как таковых сейчас недостатка нет: только в сентябре выходят «Рел», «Навсегда» и «Одинокие родители». Но есть ли среди членов этих семей хотя бы один пушистый, наглый, поедающий котов пришелец с челочкой? То-то же.
С другой стороны, такие же теплые эмоции сопровождали возрождение «Розанны» (тоже с оригинальным сценаристом Нормом Макдональдом). Но за ярким стартом последовал крупный скандал и оперативная отмена сериала – виной тому были оскорбительные твиты главной актрисы, а не содержание самого шоу, но по зрительской ностальгии за передачами 80-х был нанесен мощный удар. Если даже милашка Розанна испортилась, то каким в наше жестокое время станет Альф, который никогда за словом в карман не лез? Кем он будет в новом сериале? Злобным альтрайтом в бейсболке MAGA? Или борцом за права инопланетян (прячьте ваших котиков)? В любом случае, предчувствия у нас сумрачные.
Ladies and gentlemen, meet #Greendale’s latest resident. All hail, Salem! #sabrina, #netflix pic.twitter.com/XZ1dNPgvja— RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) February 9, 2018
Но все мы знаем, каких чудовищ – в плохом смысле слова – рождают сценарии с пометкой «мрачнее оригинала». Именно такой акцент должен был стать центральным в ребутах старых голливудских фильмов под общим названием «Темная вселенная». И где они теперь, после мрачной до посинения «Мумии» с Томом Крузом? (Не говоря уже о попытках вернуть дух братьев Гримм в различные адаптации «Ганзеля и Гретель» и прочих «Проклятий спящей красавицы».) Так что ожидание обновленной «Сабрины» поистине леденит душу.
Более подходящего шоураннера для «Сумеречной зоны», чем режиссер Джордан Пил («Прочь»), нельзя и пожелать, хотя уже известно, что вести программу в стиле ее создателя Рода Серлинга он не намерен. (То есть никто не будет заботливо предупреждать перед очередным эпизодом: «Вам предстоит лицезреть кошмар!») Пил – стильно-модно-современный кинематографист с комедийным бэкграундом и уважением к классике кинематографа: как не заметить в «Прочь» отсылки к «Степфордским женам»? Это именно то, что нужно, чтобы модернизировать «Сумеречную зону», которую возрождали уже дважды – в 80-х и 2000-х, – но не убить в ней дух 60-х.
С другой стороны, модернизированная «Сумеречная зона» грозит обернуться близнецом «Черного зеркала» – сериала, который уже неоднократно делал ей откровенные реверансы. Верность духу старой школы тоже может сыграть с новинкой злую шутку: мы так ностальгируем по добродушной наивности сериалов 60-х – но готовы ли в 2019 году с невозмутимым лицом проглотить сюжет о самолетном гремлине на высоте 20 тысяч футов? Съемок с дронов и безупречного CGI будет явно недостаточно, чтобы внуки содрогнулись от дедовских кошмаров.