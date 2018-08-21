5 ребутов популярных сериалов: за что мы их заранее любим и ненавидим

Пока известно лишь то, что над шоу (которое находится на самых ранних стадиях производства) трудятся сценаристы оригинала – Том Пэтчетт и Пол Фуско. В семейных ситкомах как таковых сейчас недостатка нет: только в сентябре выходят «Рел», «Навсегда» и «Одинокие родители». Но есть ли среди членов этих семей хотя бы один пушистый, наглый, поедающий котов пришелец с челочкой? То-то же.

С другой стороны, такие же теплые эмоции сопровождали возрождение «Розанны» (тоже с оригинальным сценаристом Нормом Макдональдом). Но за ярким стартом последовал крупный скандал и оперативная отмена сериала – виной тому были оскорбительные твиты главной актрисы, а не содержание самого шоу, но по зрительской ностальгии за передачами 80-х был нанесен мощный удар. Если даже милашка Розанна испортилась, то каким в наше жестокое время станет Альф, который никогда за словом в карман не лез? Кем он будет в новом сериале? Злобным альтрайтом в бейсболке MAGA? Или борцом за права инопланетян (прячьте ваших котиков)? В любом случае, предчувствия у нас сумрачные.