5 причин посмотреть первый документальный фильм о Кузьме Скрябине

В утренних эфирах «Сніданку з 1+1» памятные даты часто становятся темами сюжетов. Но, как посчитали «Плюсы», личность Андрея Кузьменко слишком масштабна и слишком мало раскрыта для публики, чтобы уместить ее в короткое видео. Так и родилась идея создать целый документальный фильм, приуроченный к 50-летию музыканта, которое он мог бы отметить 17 августа.

Почему эта лента важна и достойна просмотра? «Телекритика» пообщалась с авторами идеи и членами съемочной группы и собрала для вас 5 весомых причин, почему нужно смотреть фильм «С днем рождения, Чувак».

1

Кузьма – легендарная личность

Директор департамента утреннего вещания «1+1» и инициатор фильма Юлия Жмакина: Андрей – сильная и свободная личность, но по-настоящему понятным для окружающих, к сожалению, он стал после смерти. Кузьма был человеком точных оценок, а они не всегда популярны. Он любил Украину и верил, что это страна, в которой он может быть свободен.

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Так что документальный фильм – не формальность к юбилею музыканта. Я уверена, так или иначе, он бы вышел все равно.

Съемочная группа ленты «С днем рождения, Чувак» Фото: «1+1»

Кузьма часто приходил к нам в студию и всегда был желанным гостем. Он просил, чтобы мы ставили эфир с ним в самом конце программы, потому что по утрам завозил свою дочку Басю в школу и уже после этого мчал к нам. Мы многое с ним не успели, и в голове осталась еще уйма нереализованных идей.

Кадр со съемок фильма «С днем рождения, Чувак» Фото: «1+1»

Фильм «С днем рождения, Чувак» очень тонко покажет личное отношение всей нашей команды к Андрею, к его родителям и близким. Мы хотели услышать не мнения, а душевные истории и детали, которые намного сильнее раскрывают личность Андрея. В нашей истории нет закадрового текста. Она сложена из воспоминаний близких людей, которые делают фильм очень искренним. Лента получилась грустной и смешной одновременно. Такой, каким и был Кузьма

2

Откровенные истории самых близких людей Кузьмы

Сценарист проекта Юлия Бабенкова: В фильме приняли участие те люди, которые на разных этапах жизни Кузьмы шли с ним бок о бок. Они не просто были знакомы и здоровались, а спали на одном диване в съемной квартире или отмечали праздники в узком семейном кругу. Своими воспоминаниями в фильме поделится близкий друг Кузьмы – музыкант Олег Турко (Лесик). Лесик – единственный друг, который прошел с Кузьмой через все этапы жизни, со школы до конца. И именно благодаря Лесику они создали первую группу с названием «Форте» (в школе Андрей был в ней вокалистом) и репетировали на базе его отца.

Музыкант Олег Турко _

Отец Андрея Виктор Кузьменко не давал интервью после гибели сына и впервые решился откровенно поговорить о нем с нашим Русланом Сеничкиным. Жена Кузьмы Светлана была далека от публичности и при жизни Андрея, но для «Сніданку з 1+1» сделала исключение. После смерти Кузьмы команда «Сніданку» очень сблизилась с его родными, у Руслана Сеничкина сложились доверительные отношения с его мамой – Ольгой Михайловной.

Руслан Сеничкин на съемках ленты «С днем рождения, Чувак» Фото: «1+1»

Мы также познакомим зрителя с ключевыми героями, которые повлияли на жизнь Андрея и на становление группы «Скрябин», таким был первый концертный директор Тарас Гавриляк. Нам удалось узнать, что благодаря ему Андрей сделал огромный шаг и переехал в Киев. И именно Тарас убедил его оставаться в Киеве, несмотря на сложности. Кстати, Тарас добился выпуска первой кассеты, а потом и диска «Скрябина».

Один из первый альбомов группы «Скрябин» за 1992 год

Также в развитии группы сыграл немаловажную роль и телепродюсер Игорь Кондратюк, коллега по сцене и друг Святослав Вакарчук, а также первый и второй составы группы.

Слава Вакарчук также появится в фильме о Кузьме Фото: «1+1»

И, конечно же, не могу не рассказать о Викторе Зубченко – фанат Кузьмы с 20-летним стажем (хотя ему сейчас всего 35 лет). У него есть все кассеты группы, он писал тексты песен для Андрея в надежде, что тот их когда-то увидит. Кстати, Виктор был и на последнем концерте в Кривом Роге.

3

Секреты «Скрябина»

Кузьма Скрябин Фото: УНИАН

Алена Квитка, сценарист : Этот фильм – не сухая биография. Он уютный, смешной, живой. Я думаю, что именно такое послевкусие у зрителей останется от просмотра. В проекте есть и история о Кузьме-стоматологе, который практиковался на своих коллегах, и о самой первой песне, спетой Андреем. Она, кстати, спустя много лет фактически стала пророческой.

Руслан Сеничкин говорит с мамой Кузьмы Кадр из фильма

Еще мы расскажем о том, чем еще кроме музыки он зарабатывал на жизнь в Киеве. Где ему приснилась песня «Мовчати» и кому она посвящалась. Как он называл свою жену, «экстремалил» с дочерью. Одним словом, зритель откроет для себя и другого Андрея Кузьменко – не музыканта. И от души посмакует песни Кузьмы, которые живут в нас до сих пор.

Слева направо: креативный продюсер проекта Ирина Никончук, сценаристы Алена Квитка, Юлия Бабенкова и режиссер Татьяна Алферова Фото: «1+1»

Нам хотелось воссоздать очень душевную атмосферу, будто зритель сам уселся на кухне с чашкой чая вместе с родителями и друзьями Кузьмы, где негромко играют песни «Скрябина». И вы слушаете их истории о крутом чуваке. (Смеется.) С деталями и шутками, которые знают только самые близкие, и рассказывают об этом впервые.

4

Новый взгляд на песни Кузьмы

Креативный продюсер проекта Ирина Никончук: Команда посчитала, что документальный фильм о музыканте не может быть без музыки. Так, в основу ленты «С днем рождения, Чувак» вошло 7 песен Кузьмы. Мы выбрали те композиции, которые стали поворотными моментами в его жизни. Например «Танець пінгвіна» – первый большой успех, или «Люди, як кораблі» – личный кризис Кузьмы после Оранжевой революции.

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Также в эту семерку попали песни, которые отражали исторический процесс в стране, – например «Чуєш біль».

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Нам хотелось показать, что песни Кузьмы продолжают жить и после его ухода, их перепевают молодые музыканты. Специально для фильма мы записали 4 кавера и сняли мини-клипы с начинающими артистами. Так, в фильме вы увидите каверы на песни: «Місця щасливих людей», «Спи собі сама», «Танець пінгвіна» і «Люди, як кораблі». Таким образом, наш документальный фильм стал еще и музыкальным.

5

Это первый документальный фильм «Сніданку з 1+1»

Кадр со съемок фильма Фото: «1+1»

Режиссер фильма Татьяна Алферова: Для команды «Сніданку» документальная лента о Кузьме – дебют в кинопроизводстве. Но уже по первым кадрам видно, что к его производству подошли со всей душой, стараясь в деталях передать атмосферу. Съемки ленты проходили во Львове, где живут родители Кузьмы, и в Киеве, например, в Театре на Подоле, а также в Ботаническом саду им. Гришко, где вечером для преданных фанатов устроили концерт «Скрябина» в формате «квартирника».

Руслан Сеничкин Фото: «1+1»