5 причин посмотреть первый документальный фильм о Кузьме Скрябине

В утренних эфирах «Сніданку з 1+1» памятные даты часто становятся темами сюжетов. Но, как посчитали «Плюсы», личность Андрея Кузьменко слишком масштабна и слишком мало раскрыта для публики, чтобы уместить ее в короткое видео. Так и родилась идея создать целый документальный фильм, приуроченный к 50-летию музыканта, которое он мог бы отметить 17 августа.
Директор департамента утреннего вещания «1+1» и инициатор фильма Юлия Жмакина:
Андрей – сильная и свободная личность, но по-настоящему понятным для окружающих, к сожалению, он стал после смерти. Кузьма был человеком точных оценок, а они не всегда популярны. Он любил Украину и верил, что это страна, в которой он может быть свободен.
Так что документальный фильм – не формальность к юбилею музыканта. Я уверена, так или иначе, он бы вышел все равно.
Сценарист проекта Юлия Бабенкова:
В фильме приняли участие те люди, которые на разных этапах жизни Кузьмы шли с ним бок о бок. Они не просто были знакомы и здоровались, а спали на одном диване в съемной квартире или отмечали праздники в узком семейном кругу.
Своими воспоминаниями в фильме поделится близкий друг Кузьмы – музыкант Олег Турко (Лесик). Лесик – единственный друг, который прошел с Кузьмой через все этапы жизни, со школы до конца. И именно благодаря Лесику они создали первую группу с названием «Форте» (в школе Андрей был в ней вокалистом) и репетировали на базе его отца.
Также в развитии группы сыграл немаловажную роль и телепродюсер Игорь Кондратюк, коллега по сцене и друг Святослав Вакарчук, а также первый и второй составы группы.
Этот фильм – не сухая биография. Он уютный, смешной, живой. Я думаю, что именно такое послевкусие у зрителей останется от просмотра. В проекте есть и история о Кузьме-стоматологе, который практиковался на своих коллегах, и о самой первой песне, спетой Андреем. Она, кстати, спустя много лет фактически стала пророческой.
Команда посчитала, что документальный фильм о музыканте не может быть без музыки. Так, в основу ленты «С днем рождения, Чувак» вошло 7 песен Кузьмы. Мы выбрали те композиции, которые стали поворотными моментами в его жизни. Например «Танець пінгвіна» – первый большой успех, или «Люди, як кораблі» – личный кризис Кузьмы после Оранжевой революции.
Также в эту семерку попали песни, которые отражали исторический процесс в стране, – например «Чуєш біль».
Нам хотелось показать, что песни Кузьмы продолжают жить и после его ухода, их перепевают молодые музыканты. Специально для фильма мы записали 4 кавера и сняли мини-клипы с начинающими артистами. Так, в фильме вы увидите каверы на песни: «Місця щасливих людей», «Спи собі сама», «Танець пінгвіна» і «Люди, як кораблі». Таким образом, наш документальный фильм стал еще и музыкальным.
Режиссер фильма Татьяна Алферова:
Для команды «Сніданку» документальная лента о Кузьме – дебют в кинопроизводстве. Но уже по первым кадрам видно, что к его производству подошли со всей душой, стараясь в деталях передать атмосферу. Съемки ленты проходили во Львове, где живут родители Кузьмы, и в Киеве, например, в Театре на Подоле, а также в Ботаническом саду им. Гришко, где вечером для преданных фанатов устроили концерт «Скрябина» в формате «квартирника».
Для съемок картины команда также построила условное пространство – комнату воспоминаний, некую реальность, которая напрямую вызывала бы ассоциации с героем. Художник-постановщик Анастасия Сикачинская воссоздала атмосферу, которая будет переносить зрителя в конкретное время и место, вызывать эмоции радости или грусти. Эта комната наполнена архивными вещами Андрея: фотографиями, афишами, предметами, одеждой. В общем, надеюсь, вам понравится!
Напомним, ленту «С днем рождения, Чувак» можно посмотреть 17 августа в 8:10 утра в рамках проекта «Сніданок з 1+1».