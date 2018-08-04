5 остросюжетных сериалов октября

Октябрь – это не только месяц художественной резки по тыквам, но и продолжение бодрого осеннего телесезона, где нашлось место как для сериалов о сверхъестественном, так и для более традиционных триллеров с боевиками.
октября
Производство: Netflix
В ролях: Данна Паола, Мигель Эрран, Мария Педраза, Эстер Эспозито, Альваро Рико
В портфолио Netflix, кажется, уже нашлось место всем жанрам и поджанрам – кроме сериала о пресловутых тайнах частной школы. Что ж, благодаря «Элите» и этот пробел будет восполнен: испанское шоу со звездами популярного «Бумажного дома» Мигелем Эрраном и Джейме Лоренте в традиционных для Netflix размытых терминах описано как «напряженное», и не верить этой характеристике нет оснований. По сюжету, в престижную испанскую школу поступают трое учеников из простых семей, и быстро назревшее классовое противостояние (в обоих значениях слова «класс») заканчивается убийством.
До сих пор испанская оригинальная продукция заходила у Netflix на ура (помимо «Бумажного дома», зрительскую симпатию завоевала историческая драма «Телефонистки» и ситком «Пакита Салас»), так что и от «Элиты» можно ожидать как минимум попытку замахнуться на «13 причин почему» – с убийцей и пролетарским самосознанием в довесок.
октября
Производство: DC Universe
В ролях: Брэндон Туэйтес, Анна Диоп, Тиган Крофт, Райан Поттер, Алан Ричсон, Минка Келли
Все верно: 15 сентября у DC Entertainment появился свой собственный стриминговый сервис, где можно будет не только смотреть бесконечные игровые и анимированные сиквелы/вбоквелы к историям Бэтмена, Харли Квин и Болотной твари, но и читать комиксы. «Титаны» – это первое оригинальное шоу сервиса, если не считать новостной программы для гиков DC Daily; посвящено оно команде молодых супергероев, предводитель которых Дик Грэйсон – это персонаж, который впоследствии станет известен как Робин.
С точки зрения фэндома, дела у нового сериала плохи: на YouTube-канале One Media трейлер «Титанов» набрал 13 тысяч дизлайков против 11 тысяч лайков, а на популярном канале TV Guide это соотношение и вовсе составило 8:24. Зрителям не понравилась ни темная гамма роликов, ни их качество («Отличное фанатское видео!.. Постойте, что здесь делает лого DC?» – гласит один из самых популярных комментариев), ни юношеский максимализм титанов. Стоит признаться, что пока сериал и правда выглядит как привет из фантастических боевиков начала 2000-х – но, если зрители приняли и полюбили «Киллджоев», которые специально делают ставку на такую сомнительную ностальгию, то, быть может, и перед «Титанами» их сердце оттает.
октября
Производство: ABC
В ролях: Натан Филлион, Эрик Винтер, Мелисса О’Нил, Ричард Т. Джонс, Алисса Диас
Отстрелявшись после девяти сезонов в популярном сериале «Касл», актер Натан Филлион обнаружил себя в незавидной роли: теперь он – самый старший новобранец Департамента полиции Лос-Анджелеса. Быть может, сорокалетний салага – это и не так забавно, как сорокалетний девственник, но шоураннеры все равно обещают добавить в сериал элемент комедии.
Сами они, к слову, далеко не новички: исполнительный продюсер Алекси Хоули работал над упомянутым «Каслом», режиссер пилотной серии Лиз Фридлендер известна по фильму «Держи ритм» с Антонио Бандерасом, ну а ABC и подавно знает толк в желторотых копах («Копы-новобранцы» шли там на протяжении шести сезонов). С одной стороны, новинка должна хорошо вписаться в программную сетку канала, где в последнее время обосновалось множество драмеди о тяготах взрослой жизни, а с другой – малость накалить атмосферу: в конце концов, это не только процедуральный сериал, но и сериал, основанный на реальных событиях.
октября
Производство: Netflix
В ролях: Хуан Пабло Раба, Кристина Уманья, Камила Соди, Каролина Ачеведо, Алина Лозано
Хуан Пабло Раба, сыгравший кузена Пабло Эскобара в Netflix'овском хите «Нарко», возвращается в экранный мир колумбийского криминального подполья. Его герой – партизан, которому предстоит вернуться к гражданской жизни после подписания в стране мира между правительством и бойцами ФАРК. Естественно, на пути мужчины тут же встанут коррумпированные местные политики, криминальные авторитеты и прочие городские антигерои.
В то время как протагонист нового сериала бежит от своего прошлого, колумбийские сценаристы его приемлют – со всеми кровавыми разборками и нарковойнами – и, видимо, именно поэтому могут похвастаться таким качеством контента. Компания Dynamo, занимавшаяся продакшеном «Дикого района», также ответственна за «Эль Чапо» и «Нарко», так что на дерзком быте местных подпольщиков у авторов новинки рука явно набита.
октября
Производство: CBS
В ролях: Билли Магнуссен, Ким Кэттролл, Даниэлла Кэмпбелл, Пол Уэсли, Джеймс Уок, Дания Рамирес
Без психологического триллера подобная подборка просто не могла обойтись. Но «Расскажи мне сказку» – не простой представитель жанра: это ремейк мексиканского сериала Érase una vez, который пересказывает известные сюжеты вроде «Белоснежки» и «Кота в сапогах» на современный лад, да к тому же с социальным подтекстом. Судя по всему, новой версии сериала суждено быть сестрой-дурнушкой последних сезонов «Американской истории ужасов». Но с другой стороны, кому не хочется увидеть, как «"Три поросенка", "Красная шапочка" и "Ганзель и Гретель" сплетутся в эпическую и подрывную историю о любви, потерях, жадности, возмездии и убийстве»? Для CBS подобный проект необычен: посмотрим, удастся ли каналу заход на территорию триллеров-антологий, где за последний год прочно обосновался Hulu.
В прошлой подборке мы обозревали 5 хэллоуинских сериалов октября, а в следующей перечислим 5 новых семейных сериалов, которые следует ждать.