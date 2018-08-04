5 остросюжетных сериалов октября

Производство: Netflix

В ролях: Данна Паола, Мигель Эрран, Мария Педраза, Эстер Эспозито, Альваро Рико

В портфолио Netflix, кажется, уже нашлось место всем жанрам и поджанрам – кроме сериала о пресловутых тайнах частной школы. Что ж, благодаря «Элите» и этот пробел будет восполнен: испанское шоу со звездами популярного «Бумажного дома» Мигелем Эрраном и Джейме Лоренте в традиционных для Netflix размытых терминах описано как «напряженное», и не верить этой характеристике нет оснований. По сюжету, в престижную испанскую школу поступают трое учеников из простых семей, и быстро назревшее классовое противостояние (в обоих значениях слова «класс») заканчивается убийством.

До сих пор испанская оригинальная продукция заходила у Netflix на ура (помимо «Бумажного дома», зрительскую симпатию завоевала историческая драма «Телефонистки» и ситком «Пакита Салас»), так что и от «Элиты» можно ожидать как минимум попытку замахнуться на «13 причин почему» – с убийцей и пролетарским самосознанием в довесок.