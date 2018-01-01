5 семейных сериалов октября

Производство: CBS

В ролях: Дэймон Уэйанс, Эмбер Стивен Уэст, Феликс Маллард, Крис Парнелл, Виктор Уильямс

Представьте, что вы со своим партнером живете тихой-мирной жизнью – но вдруг в вашу дверь стучится кто-то вроде Джастина Бибера. Правда, в новом сериале CBS его зовут Купер Джеймс (эта роль досталась красавчику Феликсу Малларду из долгоиграющей австралийской мыльной оперы «Соседи»): оказывается, что поп-звезда, воплощающая тинейджерскую мечту, больше всего жаждет семейного покоя и равновесия.

Исполнительным продюсером комедии выступил один из создателей The Late Show с Джеймсом Корденом Бен Уинстон – его вдохновил опыт проживания на одной жилплощади с британским поп-певцом Гарри Стайлзом. Как и ожидалось, канал запустил новинку прицепом к гораздо более ожидаемому ребуту «Мерфи Браун» (где уже даже засветилась Хиллари Клинтон). Зато «Счастливы вместе», в отличие от «Мерфи», обещает быть совершенно аполитичным ситкомом – большая редкость для нашего времени.