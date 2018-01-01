5 семейных сериалов октября

«Телекритика» продолжает каждый месяц писать о новинках телевизионного фронта: на этот раз в нашу подборку помимо прочих попали сериалы от Лены Данэм и создателя «Безумцев».
Ранее мы рассказывали о хэллоуинских и остросюжетных сериалах октября, а теперь пришел черед семейного телевидения.
октября
Производство: CBS
В ролях: Дэймон Уэйанс, Эмбер Стивен Уэст, Феликс Маллард, Крис Парнелл, Виктор Уильямс
Представьте, что вы со своим партнером живете тихой-мирной жизнью – но вдруг в вашу дверь стучится кто-то вроде Джастина Бибера. Правда, в новом сериале CBS его зовут Купер Джеймс (эта роль досталась красавчику Феликсу Малларду из долгоиграющей австралийской мыльной оперы «Соседи»): оказывается, что поп-звезда, воплощающая тинейджерскую мечту, больше всего жаждет семейного покоя и равновесия.
Исполнительным продюсером комедии выступил один из создателей The Late Show с Джеймсом Корденом Бен Уинстон – его вдохновил опыт проживания на одной жилплощади с британским поп-певцом Гарри Стайлзом. Как и ожидалось, канал запустил новинку прицепом к гораздо более ожидаемому ребуту «Мерфи Браун» (где уже даже засветилась Хиллари Клинтон). Зато «Счастливы вместе», в отличие от «Мерфи», обещает быть совершенно аполитичным ситкомом – большая редкость для нашего времени.
Производство: CBS
В ролях: Макс Гринфилд, Седрик «Развлекатель», Бет Берс, Тичина Арнольд
Как видите, горшочек CBS с ситкомами осенью начал варить с удвоенной силой. В «Соседях» речь пойдет о некоем папаше со Среднего Запада США, который решает перевезти свою семью поближе к Лос-Анджелесу – и узнает, что ей там не все рады. В легковесном жанре «Соседи» поднимают довольно непростую тему: как уживаются на одной территории белые и темнокожие американцы. То, как первые натравливают на последних полицию, давно породило такие выражения, как driving while black («вождение в черном виде») или shopping while black (когда белый продавец видит в темнокожем покупателе потенциального вора). В трейлере один из соседей шутит над новой семьей, к которой герой Седрика «Развлекателя» приходит знакомиться, вереща из-за угла: «Шаг назад! Я должен видеть твои руки!» В общем, хоть реалии «Соседей» и не очень актуальны в наших краях, дать шанс пилотному выпуску явно стоит.
октября
Производство: Amazon
В ролях: Изабель Юппер, Аарон Экхарт, Керри Бише, Рон Ливингстон, Клеа Дюваль
Под «семьей» может подразумеваться не только обычная ячейка общества, но и, к примеру, банда мафиози. Или королевский дом: создатель «Безумцев» и сценарист «Клана Сопрано» Мэттью Вайнер теперь может похвастаться всеми перечисленными «семьями» в своем портфолио, потому что его новый проект – сериал-антология о династии Романовых. Ну или не совсем: герои «Романовых» считают себя потомками царского рода, но не обязательно таковыми являются. (Впрочем, бюджет новинки таков, что на съемки можно было заманить и реальных принцесс – $70 млн!) Amazon анонсировала названия серий и их актерский состав, но сюжеты эпизодов хранит в секрете – здравое решение, но при отсутствии в октябре других добротных high-end dramas наше внимание и так целиком приковано к царственным самозванцам.
октября
Производство: HBO
В ролях: Дженнифер Гарнер, Дэвид Теннант, Артуро дель Пуэрто, Бретт Гелман, Джульетт Льюис
«Поход», не блещущий новизной в плане сюжета (очередные браки людей за 40 будут проходить испытание природой – такое мы совсем недавно видели в «Навсегда» от Amazon), умудрился удивить актерским составом. Помимо Дэвида Теннанта, который навечно в наших сердцах как Десятый Доктор, в сериале сыграли кабаре-провокаторша Бриджет Эверетт («Гнилые времена») и панк-икона Джульетт Льюис. Шоураннер – тоже далеко не пай-девочка Лена Данэм, так что от «Похода» можно ждать очередных откровений на тему женской дружбы и вражды. (Еще нам обещают медведей, но не уточняют, кому придется взять на себя роль Леонардо Ди Каприо.) Сериал создан по мотивам одноименного шестисерийного шоу 2016 года от Sky: мягко говоря, это не первоочередной проект, требовавший американского ремейка, но пока все указывает на то, что версия Данэм окажется нестыдной.
октября
Производство: ABC
В ролях: Майкл Кадлиц, Сэм Стрэйли, Мэри Маккормак, Калеб Мартин Фут
Обычная семья ирландцев – мама, папа и восемь сыновей – живет в пригороде Лос-Анджелеса в 1970-х. (Не переживайте, от современного юмора новинка не оторвана – в трейлере отец семейства, поддерживающий Никсона, обзывает Уотергейтский скандал phony news – по аналогии с нынешними заявлениями Трампа о fake news.) «Детки в порядке» – идеальный выбор для ностальгирующих зрителей: младший брат читает уже малость потрепанную «Дюну» Фрэнка Герберта, уморительные фасоны 70-х переданы с любовью, да и стесненные экономические обстоятельства – это явно не то, что часто можно увидеть в современных глянцевых сериалах. Конечно, не обошлось и без интриги: кого из своих отпрысков родители вынудят стать священником? («Если ты не согласишься, они точно загребут меня!» – волнуется один из старших братьев.)
«Детки» – один из самых ожидаемых ситкомов осени, и хотя зрители заранее сетуют на вторичность («"Голберги", скрещенные с "Малкольмом в центре внимания"», – гласит самый популярный комментарий под трейлером), у нас есть дополнительный аргумент «за»: шоураннер Тим Дойл на заре карьеры был сценаристом безумных «Динозавров» и сохранил здравый рассудок, так что на него можно положиться.