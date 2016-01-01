ТЕЛЕКРИТИКА

5 новых сериалов января

Недетская сказка, готический вестерн, биография музы и другие

Культура
По сложившейся доброй традиции «Телекритика» рекомендует самые интересные сериалы января. Однозначно – если год начинается такими мощными премьерами, скучать у экранов не придется как минимум до следующего Нового года.
1

«Изумрудный город» (Emerald City)

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Режиссер: Тарсем Сингх

В ролях: Адриа Архона, Оливер Джексон-Коэн, Винсент Д’Онофрио

Премьера: 6 января

Производство: NBC

Если вы знакомы с творчеством Тарсема Сингха, вы должны быть готовы к тому, что вас ждет монтаж фантастически красочных сцен, упоительных в своем дизайнерском великолепии, но при этом лишенных особого смысла в плане логики повествования и мотивации персонажей. Даже с детскими книжками Фрэнка Баума о волшебнике страны Оз он умудрился напортачить. Потуги канала NBC переплюнуть великих и ужасных НВО с их «Игрой престолов» видны невооруженным глазом, но в основу «Игры» все-таки легла очень мощная книга, с тщательно прописанными характерами и непредвиденными поворотами сюжета. Кроме того, сказка о новых приключениях в Изумрудном городе получилась не совсем детской – по крайней мере, вы своим детям вряд ли бы стали ее показывать, а взрослые зрители перерастают фильмы Тарсема Сингха где-то после четырнадцати. Так зачем тогда смотреть этот сериал? Хотя бы просто потому, что красиво! Несмотря на крайне пренебрежительное отношение к драматургии своих фильмов, все-таки Сингх – один из самых впечатляющих киновизионеров.

2

«Табу» (Taboo)

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Режиссеры: Андерс Энгстрем, Кристоффер Нюхольм

В главных ролях: Том Харди, Уна Чаплин, Джонатан Прайс, Франка Потенте

Премьера: 7 января

Производство: BBC One, FX

Весьма честолюбивый проект Риддли Скотта, сценариста «Острых козырьков» Стивена Найта и Тома Харди, который явно вдохновлялся опытом Джейсона Момоа с его «Фронтиром». Даже сюжет сходный: авантюрист, сильная личность, ввязывается в противостояние с системой в лице колониальной администрации, которая хозяйничает в стране третьего мира. (В данном случае речь идет об Африке и Британской Ост-Индской компании.) К постановке привлекли двух датских режиссеров-тяжеловесов, снявших таких заметные сериалы, как «Тайна Сильверхейда» и «Убийство», и уже по пилотной серии заметно, что декорации, костюмы, мрачная атмосфера и множество натуралистических и очень подробных деталей быта первой половины XIX века довлеют как над сюжетом, так и над всеми потугами Тома Харди на убедительность. Если раньше неудачи Харди можно было списать на скверную режиссуру (равно как и удачи – на мастерство постановщика), то пилот «Табу» наглядно показал, что фотогенично хмурить бровки еще не значит быть хорошим актером. Впрочем, анонсы обещают нам в следующих сериях вторжение сверхъестественных сил, так что не будем списывать сериал в утиль. Хотя бы ради 70-летнего ветерана Джонатана Прайса, показавшего в прошлом сезоне «Игры престолов» мастер-класс бесподобной игры.

3

«Подлый Пит» (Sneaky Pete)

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Режиссеры: Сет Гордон, Брайан Крэнстон

В ролях: Джованни Рабизи, Брайан Крэнстон, Марин Айрлэнд, Марго Мартиндейл

Премьера: 13 января

Производство: Amazon

Звезда «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон запустил собственный сериал, а с учетом того, что сценарий сочинил создатель «Доктора Хауса» Дэвид Шор, «Подлый Пит» может стать новым хитом в жанре криминальной драмы. Тем более, сюжет сериала довольно оригинальный: вышедший из тюрьмы мошенник, чтобы сбить со следа мафию, выдает себя за своего сокамерника и вливается в его семейный бизнес. (Дедушка и бабушка не видели непутевого внучка больше двадцати лет, так что не удивительно, что они забыли, как он выглядит.) Самое интересное, конечно же, начинается потом, когда мафиози выходят на его след, а сам герой встает перед множеством неразрешимых этических проблем. Кстати, сам Крэнстон сыграл в сериале одну из ролей – конечно же, криминального авторитета.

4

«Лемони Сникет: 33 несчастья» (Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events)

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Режиссеры: Барри Зонненфельд, Марк Палански, Бо Уэлш

В главных ролях: Нил Патрик Харрис, Усман Элли, Мэттью Кардаропле, Джон ДеСантис

Премьера: 13 января

Производство: Netflix

Не «Изумрудным городом» единым: послезавтра стартует сериальная версия «Лемони Сникета» из восьми эпизодов. К новой экранизации (в 2004 году выходил полнометражный фильм с Джимом Кэрри в роли графа Олафа) подошли более чем основательно. Например, автор оригинальных книг Дэниел Хендлер выступил не только продюсером, но еще и приложил руку к сценарию. А одним из режиссеров сериала стал не кто иной, как Барри Зонненфельд, создатель «Семейки Адамс» и «Людей в черном». Чего-чего, а денег менеджеры Netflix на свои постановки никогда особо не жалели (чего только стоят многомиллионные бюджеты «Короны» и последнего на данный момент сезона «Черного зеркала»), да и трейлер не даст соврать: сериал получился ярким, броским и красочным. Так что нет особых сомнений в том, что для ваших детей новый «Лемони Сникет» станет на ближайшее время настольным фильмом.

5

«З: начало всего» (Z: The Beginning of Everything)

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Режиссер: Тим Блейк Нельсон

В главных ролях: Кристина Риччи, Дэвид Хофлин

Премьера: 27 января

Производство: Amazon

Безбашенная и трагическая жизнь Зельды Фицджеральд переносилась на экран неоднократно, последний раз вы могли видеть эту чету, олицетворявшую «век джаза», в «Полночи в Париже» Вуди Аллена. А теперь – целый телесериал, который рассказывает историю взаимоотношений гениального писателя-выпивохи с его взбалмошной возлюбленной, от первой встречи в Алабаме в 1918 году, до трагической гибели в возрасте 48 лет во время пожара в Хайлендской психиатрической клинике, где Зельда провела последние годы жизни. Пилот «Начала всего» зрители увидели еще в ноябре 2015 года, а 27 января состоится премьера всех 10 серий первого сезона. Это обычная практика для Amazon: сезон снимается целиком только в том случае, если пилотный эпизод собирает достойную аудиторию. А если нет – остается в истории одиноким пилотом, как «Бунтари» Джереми Гарелика и Джона Уэйнбаша. И хотя критики пожурили Кристину Риччи за не особенную схожесть со своим историческим прототипом, «Телекритика» получила от пилота искреннее удовольствие и с нетерпением ожидает премьеры всего сезона.

«Мир Дикого Запада», «Куорри», «Корпорация», «Дик Джентли» и другие лучшие сериалы-2016

8 главных премьер прошлого года по версии «Телекритики»