5 новых сериалов января

Режиссеры: Андерс Энгстрем, Кристоффер Нюхольм

В главных ролях: Том Харди, Уна Чаплин, Джонатан Прайс, Франка Потенте

Премьера: 7 января

Производство: BBC One, FX

Весьма честолюбивый проект Риддли Скотта, сценариста «Острых козырьков» Стивена Найта и Тома Харди, который явно вдохновлялся опытом Джейсона Момоа с его «Фронтиром». Даже сюжет сходный: авантюрист, сильная личность, ввязывается в противостояние с системой в лице колониальной администрации, которая хозяйничает в стране третьего мира. (В данном случае речь идет об Африке и Британской Ост-Индской компании.) К постановке привлекли двух датских режиссеров-тяжеловесов, снявших таких заметные сериалы, как «Тайна Сильверхейда» и «Убийство», и уже по пилотной серии заметно, что декорации, костюмы, мрачная атмосфера и множество натуралистических и очень подробных деталей быта первой половины XIX века довлеют как над сюжетом, так и над всеми потугами Тома Харди на убедительность. Если раньше неудачи Харди можно было списать на скверную режиссуру (равно как и удачи – на мастерство постановщика), то пилот «Табу» наглядно показал, что фотогенично хмурить бровки еще не значит быть хорошим актером. Впрочем, анонсы обещают нам в следующих сериях вторжение сверхъестественных сил, так что не будем списывать сериал в утиль. Хотя бы ради 70-летнего ветерана Джонатана Прайса, показавшего в прошлом сезоне «Игры престолов» мастер-класс бесподобной игры.