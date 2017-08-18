5 новых сериалов сентября

Шоураннер: Роуэн Жоффе

В главных ролях: Тим Рот, Кристина Хендрикс

Производство: Sky Atlantic

Британский сериал, снятый в Канаде и рассказывающий о событиях, которые происходят в небольшом городке, затерянном в Роки Маунтин, Колорадо, США – такова непростая география «Жестяной звезды» от Роуэна Жоффе, сына оскароносного режиссера Ролана Жоффе («Миссия», «Ватель»).

В этом сериале постаревший, но по-прежнему опасный Тим Рот («Омерзительная восьмерка») раздваивается: на шерифа маленького шахтерского городка, который испытывает все проблемы быстрого роста, от потока нелегалов до растущего наркотрафика, – и на его злобное и агрессивное альтер эго. Понятное дело, что трогать нервного шерифа с лицом Тима Рота нельзя, а тем более, его семью.

Достойную пару Тиму Роту составила Кристина Хендрикс («Драйв»), которая играет директора нефтедобывающей компании – градообразующего предприятия, из-за которого в городке и начались все безобразия. Будет много крови, нуара и отличных диалогов.