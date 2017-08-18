5 новых сериалов сентября

По сложившейся традиции, «Телекритика» анонсирует сериальные премьеры первого месяца осени.
сентября
Шоураннер: Роуэн Жоффе
В главных ролях: Тим Рот, Кристина Хендрикс
Производство: Sky Atlantic
Британский сериал, снятый в Канаде и рассказывающий о событиях, которые происходят в небольшом городке, затерянном в Роки Маунтин, Колорадо, США – такова непростая география «Жестяной звезды» от Роуэна Жоффе, сына оскароносного режиссера Ролана Жоффе («Миссия», «Ватель»).
В этом сериале постаревший, но по-прежнему опасный Тим Рот («Омерзительная восьмерка») раздваивается: на шерифа маленького шахтерского городка, который испытывает все проблемы быстрого роста, от потока нелегалов до растущего наркотрафика, – и на его злобное и агрессивное альтер эго. Понятное дело, что трогать нервного шерифа с лицом Тима Рота нельзя, а тем более, его семью.
Достойную пару Тиму Роту составила Кристина Хендрикс («Драйв»), которая играет директора нефтедобывающей компании – градообразующего предприятия, из-за которого в городке и начались все безобразия. Будет много крови, нуара и отличных диалогов.
сентября
Шоураннер: Сет Макфарлейн
В главных ролях: Сет Макфарлейн, Адриан Палики
Производство: FOX
Фан-клуб «Стар трека» настолько велик и могуч, что мы дождались от канала FOX очередной пародии на легендарный сериал, взрастивший в Америке не одно поколение креативных детишек. Среди них – мультипликатор Сет Макфарлейн («Гриффины»), который оказался настолько пламенным фанатом «Стар трека», что не только снялся в одном из продолжений, сериале «Энтерпрайз», но еще и запустил пародию на «Стар трек», сериал «Орвилл», в котором сыграл одну из ведущих ролей. В «Орвилле» Макфарлейн повысил себя от бортинженера до капитана космического корабля, который вот уже 400 лет бороздит, так сказать, просторы Вселенной. На корабле – смешанный экипаж из людей и гуманоидов, а место за штурвалом занимает бывшая жена капитана Мерцера, так что, помимо космических приключений, ожидается немало шуток юмора в стиле ситкомов.
сентября
Шоураннеры: Дэвид Саймон, Джордж Пелеканос
В ролях: Джеймс Франко, Мэгги Джилленхол, Гари Карр, Маргарита Левиева, Ларри Джиллиард мл., Доминик Фишбэк, Эмили Миде
Производство: HBO
Дату премьеры этого сериала все ждали еще с начала года. Еще бы: историю о том, как начинался большой бизнес порноиндустрии в Нью-Йорке семидесятых, разыгрывают Джеймс Франко (который играет здесь братьев-близнецов, какое неловкое получилось совпадение с третьим сезоном «Фарго») и Мэгги Джилленхол. Сочинили все это великолепие создатели «Прослушки» Дэвид Саймон и Джордж Пелеканос. А постановщиком пилота выступила Мишель Макларен, в чьем послужном списке работа на таких самых громких сериалах нашего времени, как «Во все тяжкие», «Мир Дикого Запада», «Игра престолов», «Ходячие мертвецы» и так далее.
сентября
Шоураннер: Дэвид Шор
В ролях: Фредди Хаймор, Николас Гонзалес, Антония Томас, Ричард Шифф, Бо Гарретт
Производство: ABC
Говорят, нельзя войти дважды в одну и ту же реку, но Дэвид Шор, создатель образа доктора Хауса – Шерлока Холмса от диагностики, решился на адаптацию корейского сериала о гениальном хирурге-аутисте. В его роли снялся большой друг минипутов Фредди Хаймор, сыгравший также Нормана Бейтса в сериале, кто бы сомневался, «Мотель Бейтса». А в роли его наставника и старшего товарища доктора Глассмана, который отбивает все атаки недоброжелателей, – Ричард Шифф («Холистическое детективное агентство Дирка Джентли», «Мыслить, как преступник»).
Вопрос о том, удастся ли «Хорошему доктору» повторить успех «Доктора Хауса», остается открытым до самой премьеры: все же Фредди Хаймору сложно тягаться с харизматичным Хью Лори. Но любители медицинских сериалов должны быть довольны: чего-чего, а историй о гениальном хирурге с сознанием десятилетнего ребенка мы еще не видели.
сентября
Шоураннеры: Чак Лорри, Стивен Моларо
В главной роли: Иен Армитейдж
Производство: CBS
Кто бы мог подумать: Шелдон Купер из «Теории большого взрыва», оказывается, когда-то тоже был маленьким и даже посещал среднюю школу. Из этого нечеловеческого допущения вырос приквелл о девятилетнем гении, его отношениях с родителями, сестрой и окружающим миром.
Малыш Иен Армитейдж, который уже успел сыграть в одном из лучших мини-сериалов этого года «Маленькая большая ложь», в кадре очень органичный и по-настоящему забавный – вообще-то, «Молодой Шелдон» это ситком, и даже, если судить по трейлеру, довольно смешной. Поклонники «Теории большого взрыва» должны быть в восторге, насчет остальных зрителей ручаться нельзя.
Кстати, забавный факт: маму Шелдона играет Зои Перри, которая за кадром является дочерью Лори Меткалф, экранной мамы взрослого Шелдона в «Теории большого взрыва». Вот такая сериальная Санта-Барбара.