5 новых сериалов октября

По сложившейся традиции «Телекритика» собрала для вас самые интригующие сериальные премьеры месяца.
октября
В ролях: Наталия Тена, Джереми Пивен, Ричард Т. Джонс, Алекс Данкан
Производство: CBS
Тед Хамфри – сценарист и сопродюсер «Кодекса вора», «Правильной жены» и «Корпорации», объединил усилия с режиссером Адамом Дэвидсоном («Анатомия Грей», «Дэдвуд») ради истории о компьютерном гении. Его роль исполняет Джереми Пивен, известный по фильмам «Королевство», «Козырные тузы» и «Грань будущего». Надо отметить, что этот герой боевиков весьма гармонично вписался в образ гика.
После гибели дочери Джеффри Таннер создает особую компьютерную сеть, в которой любой пользователь может принять участие в расследовании преступления – изобретатель уверен, что за убийство его ребенка покаран «стрелочник», и не жалеет денег и сил для того, чтобы докопаться до правды. Попутно передовая технология, созданная Таннером, делает переворот в нелегком деле борьбы с преступностью в отдельно взятом городе, где происходят события «Коллективного разума», – Сан-Франциско.
Это адаптация сериала, созданного израильской Keshet Studios для американской публики. Любопытно, что это уже второй сериал Keshet, который переносится на американскую телевизионную почву: NBC как раз запускает пилот адаптации сериала «За Бога и Родину».
октября
В ролях: Джеми Чон, Эми Экер, Стивен Мойер, Блэр Рэдфорд, Елена Сатин
Производство: Marvel Television/20th Century Fox Television
Несмотря на то, что «Людей Икс: Апокалипсис» критика разнесла в пух и прах, а зрители очень вяло проголосовали за фильм кровным долларом, Брайана Сингера пригласили поставить пилотный эпизод «Одаренных» – нового сериала из марвеловской эпопеи о «Людях Икс».
Это история рядовой американской семьи Стракеров: папа-адвокат, мама – домохозяйка. Но однажды семейство вынуждено бросить дом и все имущество, нажитое непосильным трудом мистера Стракера, и бежать – агенты правительства охотятся на их детишек-мутантов, обладающих суперспособностями. Приют и понимание они находят в подполье точно таких же как и они мутантов.
октября
В ролях: Мэтт Барр, Кристина Очоа, Кеннет Израэль, Аксель Арзола, Морганна Бриджерс, Брайан Алан Крэйг
Производство: CBS
Ура-патриотический сериал, снятый по заказу Министерства обороны США, в который раз продемонстрирует зрителям человеческое лицо самого могучего спецназа на свете. Главные герои в исполнении Мэтта Барра («Хэтфилды и МакКои») и Кристины Очоа («Кровавая гонка») – высококлассные пилоты вертолетов, которые участвуют в тайных военных операциях, в частности в Сомали. Одна беда: во время очередной такой операции что-то пошло не так, и высокое командование бросило своих солдат на съедение (зачеркнуто) растерзание сомалийской военщине. Ну, а наши герои – на то и герои, чтобы спасти своих боевых товарищей. Сюжет, донельзя замыленный еще в семидесятых на вьетнамском материале («Редкая отвага», «Пропавшие без вести на поле боя», «Рэмбо 2»), теперь разыгрывается в жанре психологической драмы. Впрочем, был бы сериал – а зритель найдется.
октября
В ролях: Грант Шоу, Элизабет Гиллис, Натали Келли, Джеймс Маккей, Алан Дейл
Производство: The CW
Иногда они возвращаются: создатель подростковых сериалов «Одинокие сердца» и «Сплетница» Джош Шварц решил перезапустить одну из наиболее популярных «мыльных опер» восьмидесятых – «Династию» (1981-1989).
В новом сериале, как и в оригинальной версии, нам покажут тайную историю богатейшего клана Америки – семейства Керрингтонов, только в новейшее время сюжет крутится вокруг богатой наследницы рода, которая вступает в борьбу за наследство со своей мачехой.
октября
В ролях: Холт МакКэллани, Джонатан Грофф, Анна Торв
Производство: Netflix
Дэвид Финчер возвращается на телевидение, и есть надежды, что его новый проект будет не менее успешным, чем «Карточный домик», который стабильно входит во всевозможные сериальные рейтинги.
Сюжет сериала «Охотник за разумом» основан на документальной книге Марка Олшакера о спецагенте Джоне Дугласе, который работает как психолог с серийными маньяками – чтобы легче было ловить тех, кто еще на свободе. ФБРовец-бихевиорист вдохновил не только Дэвида Финчера: работой Дугласа вдохновлялся автор эпопеи о Ганнибале Лектере Томас Харрис, его личность легла в основу образа агента Джейсона Гидеона, который Мэнди Паттинкин воплотил в сериале «Мыслить, как преступник».
Действие фильма происходит в 1979 году, а если вы помните, с какой любовью Финчер реконструировал семидесятые в «Зодиаке», будьте готовы к полному погружению в эпоху. Сопродюсером сериала выступила Шарлиз Терон, ответственная за «Атомную блондинку» – одну из наиболее любопытных экранизаций графических романов последних лет.