5 новых сериалов октября

В ролях: Наталия Тена, Джереми Пивен, Ричард Т. Джонс, Алекс Данкан

Производство: CBS

Тед Хамфри – сценарист и сопродюсер «Кодекса вора», «Правильной жены» и «Корпорации», объединил усилия с режиссером Адамом Дэвидсоном («Анатомия Грей», «Дэдвуд») ради истории о компьютерном гении. Его роль исполняет Джереми Пивен, известный по фильмам «Королевство», «Козырные тузы» и «Грань будущего». Надо отметить, что этот герой боевиков весьма гармонично вписался в образ гика.

После гибели дочери Джеффри Таннер создает особую компьютерную сеть, в которой любой пользователь может принять участие в расследовании преступления – изобретатель уверен, что за убийство его ребенка покаран «стрелочник», и не жалеет денег и сил для того, чтобы докопаться до правды. Попутно передовая технология, созданная Таннером, делает переворот в нелегком деле борьбы с преступностью в отдельно взятом городе, где происходят события «Коллективного разума», – Сан-Франциско.

Это адаптация сериала, созданного израильской Keshet Studios для американской публики. Любопытно, что это уже второй сериал Keshet, который переносится на американскую телевизионную почву: NBC как раз запускает пилот адаптации сериала «За Бога и Родину».