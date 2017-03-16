5 лучших украинских короткометражек 2016 года

Наше молодое кино год от года становится все интереснее и талантливей – что подтверждается призами как национальных, так и международных фестивалей.
Сегодня в прокате стартует альманах «Украинская Новая волна», который как раз собрал работы фестивальных победителей. Молодые (хотя и не всегда) режиссеры все дальше уходят от навязших в зубах традиций поэтического кино. Осваивая новые для себя средства выражения, они все чаще и все решительнее высказываются на самые важные темы сегодняшнего дня.
Режиссер и автор сценария: Аркадий Непиталюк
Приз: лучший фильм Национального конкурса 46-го Международного кинофестиваля «Молодость», 2016
Разговорно-кулинарная комедия, которая дает принципиально новый взгляд на украинское село, далекий как от клюквенных ситкомов, так и от высокопоэтических традиций фильмов Довженко, Параджанова и Осыки.
В короткометражке Аркадия Непиталюка деревня предстает во всей своей неприглядной красе, какой вы ее увидите, стоит только отъехать за сотню километров от столицы. Здесь грязно, здесь бедно, здесь нетерпимы к чужим. Вместо древней культуры и фольклорных традиций – не очень-то аппетитный ритуал приготовления кровяной колбасы. Собственно, анекдотический скандал в патриархальном семействе разворачивается именно вокруг этой самой кровянки.
Само собой, висящее на стене ружье непременно выстрелит, а отвратительная семейная сцена закончится примирением, как заканчивается любой бунт против родителей. И хотя автор оставил оптимистический финал за кадром, примирение поколений и наций состоится за праздничным столом с этой самой вонючей кровяной колбасой.
Талантливый и смешной фильм, заставляющий вспомнить все лучшее, что было в картинах Эмира Кустурицы, а Марина Свижинская и Захарий Новицкий, исполняющие роли родителей главного героя, – выше всяких похвал.
Режиссер и автор сценария: Тарас Дронь
Приз зрительских симпатий в украинском конкурсе IX Львовского международного фестиваля короткометражных фильмов Wiz-Art, 2016
Фильм «Черная гора» начинается почти как репортаж: работают бензопилы, пилят заповедный карпатский лес. Природа, которую убивают местные хозяева жизни, ослепительно красива – и величественные горы, и глубокое небо, похожее на океан. Сравните с тем, как Карпаты показаны в фильме «Дом», где лес выглядит не менее опасным и страшным, чем в «Игре престолов». А здесь жить бы и поживать, да добра наживать.
Но на контрасте с природными красотами жизнь обитающих здесь людей поразительно убога. Отец семейства уехал на заработки в Польшу, да так и осел там. Мать перебивается изготовлением сувенирных поделок, хотя ни одного туриста в кадре не обнаружено. Сын-дошкольник разговаривает с воображаемым отцом и видит сны о том, как старенький отцовский ЛАЗик, гниющий во дворе, заводится и едет – но вместо этого за машиной приезжает дядя, и детство заканчивается.
Режиссер Тарас Дронь не делает выводов и даже особо не драматизирует: фильм нарочито сдержан, все герои носят свою боль глубоко внутри. Но при этом смотреть «Черную гору» страшнее, чем читать все «зрадофильские» сайты вместе взятые.
Режиссер и автор сценария: Ирина Цилык
Приз: диплом Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) Лучшему украинскому короткометражному фильму – Одесский международный кинофестиваль, 2016.
Эпизод борьбы повстанцев в карпатских горах в сороковые, который выглядит на первый взгляд случайным набором сцен – вот мужчина и женщина идут по лесу, потом она тащит его, раненого и с автоматом в руках, в избу, затем бежит за помощью к местному доктору и так далее – рифмуется с картинами довоенной жизни, судя по всему, во Львове. Здесь ухоженная квартирка со старинной мебелью, елка на Рождество, любимые книги, счастье, покой и любовь, а смерть и война кажутся дурным сном, который приснился героине в исполнении удивительный Катерины Молчановой – актрисы с внешностью человека из иной эпохи. (Вы можете помнить ее по роли Фанни Каплан в фильме Алены Демьяненко.)
В итоге этот четырнадцатиминутный патриотический фильм, снятый без единого слова, превращается в пронзительный антивоенный шедевр, который говорит куда больше не о славном прошлом, а о сегодняшнем дне и сегодняшней войне. Как говорится, Must See.
Автор сценария и режиссер: Марыся Никитюк
Участник Национального конкурса 46-го Международного кинофестиваля «Молодость», 2016
Несмотря на некоторую манерность режиссерского стиля, «Бешенство» – фильм талантливый и дерзкий. Эта на первый взгляд анекдотическая история мести обманутой жены сделана на столь впечатляющем уровне визуальной культуры, что в итоге возникает странный эффект, в котором не так уж и просто разобраться. Что это было? Может быть, сновидение? Или галлюцинации главной героини, которая постепенно сходит с ума?
Пока большинство украинских режиссеров погрузились по уши в социальное и этнографическое кино, Никитюк более-менее успешно пытается создавать собственный кинематографический миф. То, что она делает, можно назвать «украинской готикой» во всех смыслах этого термина. Это и порочные тайны, которые прячутся за фасадами благополучных усадеб, и романтическая трактовка творчества как разновидности безумия, и живая магия народа, чьи женщины, как в свое время смачно описал Гоголь, на весьма короткой ноге с чертом.
Если пресловутое «украинское поэтическое кино» будет развиваться в этом направлении, при нашей жизни скучать в кинотеатрах однозначно не придется.
Режиссер и автор сценария: Павел Остриков
Приз: лучший фильм Национального конкурса кинофестиваля «Открытая ночь», 2016; участник Short Film Corner Каннского международного кинофестиваля во Франции в 2016
По-хорошему наивная и действительно смешная «народная» комедия о застенчивом мужчине средних лет, который приходит в местный дом культуры на мероприятие формата «знакомства для тех, кому за тридцать». Ведущая вечера с ее приторными интонациями, дрыхнущий за ноутбуком деревенский диджей и типажи провинциальных невест настолько узнаваемы, что не могут не вызвать улыбки. А еще готов поспорить, что после финального твиста, который и дал, собственно, название фильму, зрители вряд ли удержаться от аплодисментов.