5 лучших украинских короткометражек 2016 года

Режиссер и автор сценария: Тарас Дронь

Приз зрительских симпатий в украинском конкурсе IX Львовского международного фестиваля короткометражных фильмов Wiz-Art, 2016

Фильм «Черная гора» начинается почти как репортаж: работают бензопилы, пилят заповедный карпатский лес. Природа, которую убивают местные хозяева жизни, ослепительно красива – и величественные горы, и глубокое небо, похожее на океан. Сравните с тем, как Карпаты показаны в фильме «Дом», где лес выглядит не менее опасным и страшным, чем в «Игре престолов». А здесь жить бы и поживать, да добра наживать.

Но на контрасте с природными красотами жизнь обитающих здесь людей поразительно убога. Отец семейства уехал на заработки в Польшу, да так и осел там. Мать перебивается изготовлением сувенирных поделок, хотя ни одного туриста в кадре не обнаружено. Сын-дошкольник разговаривает с воображаемым отцом и видит сны о том, как старенький отцовский ЛАЗик, гниющий во дворе, заводится и едет – но вместо этого за машиной приезжает дядя, и детство заканчивается.

Режиссер Тарас Дронь не делает выводов и даже особо не драматизирует: фильм нарочито сдержан, все герои носят свою боль глубоко внутри. Но при этом смотреть «Черную гору» страшнее, чем читать все «зрадофильские» сайты вместе взятые.