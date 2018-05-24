5 лучших комедийных сериалов лета

Лето прошло, и мы уже пожинаем плоды бойкого осеннего телесезона. Но не стоит забывать о сериалах, радовавших нас на протяжении предыдущих месяцев: «Телекритика» собрала первую тематическую подборку лучших ситкомов лета-2018, куда, помимо неизбежных американских фаворитов, попали также продукты из Мексики и Бразилии.
Современные масоны, радикальный бодипозитив и немного зажигательной ностальгии по 70-м и 80-м – вот темы, на которые мы советуем вам оглянуться перед уже начавшимся осенним натиском комедий.
Производство: AMC
В ролях: Джой Нэш, Джулианна Маргулис, Адам Ротенберг
Рейтинг: 1 серия сезона - 0.668 млн зрителей, последняя - 0.300
Бестселлер Сараи Уокер «Диетлэнд» стал редким примером того, как обложка на сто процентов отражает содержание: на небесно-голубом фоне в стиле типичной «чик-лит» (литературы «для девочек») была нарисована граната в виде маффина. Под видом гламурного романчика для чтения в самолете издательство умудрилось продать настоящий феминистский манифест (сама Уокер и вовсе утверждает, что вдохновлялась «Бойцовским клубом»). Его экранизация тоже оказалась что надо.
Главная героиня сериала – комплексующая из-за своих 130 кг журналистка Плам Кеттл. Отчаявшись похудеть традиционным способом, она решается на операцию. Но прежде, чем ее мечта успевает сбыться, Плам оказывается в центре настоящего феминистского заговора, а на улицах неизвестные начинают линчевать тех, кто плохо обходится с женщинами. (Старому черту Вайнштейну в мире «Диетлэнда» явно бы не поздоровилось.) После того, как обложка нового Cosmopolitan с плюс-сайз моделью в очередной раз расколола общество, посмотреть «Диетлэнд» и поразмышлять над крайностями мира моды и красоты тем более необходимо.
Производство: Paramount Network
В ролях: Алисия Сильверстоун, Мина Сувари, Шайенн Джексон, Дженнифер Бартелс, Макенна Джеймс
Рейтинг: 1 серия сезона - 0.595 млн зрителей, последняя - 0.326
«Американка» – это ситком о матери-одиночке Бонни, которая воспитывает двух дочерей на пике второй волны феминизма 70-х. Ясное дело, сюжет не обошелся без вереницы мужчин с характерными прическами и в цветастых блузах с рюшами.Вечеринки, алкоголь – в общем, традиционный пир во время экономического кризиса; и пусть «Американке» явно далеко до красочности «Позы» и женского бунта «Диетлэнда», за одно лишь изобилие узора пейсли сериал можно добавить в фавориты с пометкой «Вызывает острую ностальгию». Жаль, что продолжения банкета не будет: 5 сентября Paramount Network объявил об отмене сериала.
Производство: Netflix
В ролях: Вероника Кастро, Сесилия Суарез, Шерил Рубио, Пако Леон
Ситкомы лета были сплошь с огоньком: в данном случае, с огоньком от сигареты, которую прикуривала от горящей розы (!) заслуженная «Дикая роза» Мексики Вероника Кастро. Латиноамериканских зрителей новый сериал поставил в тупик: многие ошибочно решили, что La casa de las flores – продолжение или спин-офф другого популярного шоу Netflix, La casa del papel («Бумажный дом»), и были разочарованы подменой. На деле же новинка оказалась уморительной сагой о зажиточной семье Де Ла Мора, которая владеет цветочным бизнесом и скрывает множество темных секретов. «Цветочный дом» с зажигальным дрэг-перформансом, постоянно дымящей Вероникой Кастро и интерьерами в стиле «больная мечта флориста» произвел на нас гипнотическое впечатление – как оказалось, мыльной оперой здесь и не пахнет.
Производство: ABC
В ролях: Уайетт Рассел, Брент Дженнингс, Соня Кэссиди, Линда Эмонд
Рейтинг: 1 серия сезона - 0.690 млн зрителей
Завязка «Ложи 49» звучала не слишком многообещающе: после смерти своего отца бестолковый экс-серфер вступает в масонскую ложу. Но AMC – это не Netflix, где синопсис каждой оригинальной продукции должен звучать как конец света: даже спин-офф «Во все тяжкие» до своего старта казался сомнительной затеей, а теперь мы без Сола жить не можем. Козырь AMC – безупречная реализация, и в случае с «Ложей 49» ее помог достичь исполнитель главной роли Уайетт Расселл, хорошо известный по роли в третьем сезоне «Черного зеркала» и давно вышедший из тени своих знаменитых родителей, Курта и Голди. У этого сюрреалистического и до восторга несовременного сериала впечатляющий рейтинг RottenTomatoes – 86%; а то, что его создатель вдохновлялся книгами известного постмодерниста Томаса Пинчона, добавляет шоу очков.
Производство: Netflix
В ролях: Эмануэлль Араухо, Дуглас Силва, Сабрина Нонато
«Саманта!» – первый бразильский ситком на Netflix, и на редкость удачный (особенно если сравнить со стагнацией американских сюжетов в оригинальной продукции компании). В 80-х у юной Саманты было собственное телешоу; сейчас же она не может похвастаться даже нормальной личной жизнью – ее муж-футболист только что вышел из тюрьмы. Здесь целых три стереотипа о Бразилии в одной строчке – футбол, мыльные оперы и преступность, – но этот абсурдный ситком о попытках вернуть былую славу обыгрывает их с поразительной свежестью.
Главные роли в новой южноамериканской поделке достались местной поп-рок-звезде Эмануэлль Араухо и Дугласу Силве, известному по трущобной драме «Город Бога». Два предыдущих бразильских проекта Netflix (антиутопия «3%» и детектив о реальном коррупционном скандале «Механизм») имели немалый успех за пределами страны, и дерзкая «Саманта» не опозорила их честь. Несмотря на то, что критики насчет премьеры отмолчались, зрителям сериал пришелся по вкусу, и в начале 2019 года нас ждет 2 сезон.
В следующей подборке от «Телекритики» вы прочтете о главных криминальных сериалах лета.