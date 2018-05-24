5 лучших комедийных сериалов лета

Главные роли в новой южноамериканской поделке достались местной поп-рок-звезде Эмануэлль Араухо и Дугласу Силве, известному по трущобной драме «Город Бога». Два предыдущих бразильских проекта Netflix (антиутопия «3%» и детектив о реальном коррупционном скандале «Механизм») имели немалый успех за пределами страны, и дерзкая «Саманта» не опозорила их честь. Несмотря на то, что критики насчет премьеры отмолчались, зрителям сериал пришелся по вкусу, и в начале 2019 года нас ждет 2 сезон.

В следующей подборке от «Телекритики» вы прочтете о главных криминальных сериалах лета.