5 лучших англоязычных книг 2017 года

Личность Авраама Линкольна в художественной литературе и кино прочно связана со сверхъестественным. Пока других президентов рисуют людьми из плоти и крови, он обретается в потусторонних мирах. И несмотря на то, что образ самого Линкольна в культуре неразрывно связан с его убийством, смерти для президента словно не существует: в одном из второстепенных романов Филипа Дика, например, Линкольна воскрешают в виде симулякра. Позже Линкольн рубил головы вампирам в голливудском блокбастере Бекмамбетова, а теперь стал героем исторического романа с элементами магического реализма.

Действие романа Сондерса в основном происходит в том самом «бардо» – промежутке между смертью и реинкарнацией, куда, согласно верованиям тибетских буддистов, попадает отделившаяся от тела душа. Однако речь идет не о смерти самого президента: в 1862 году от тифа скончался его 11-летний сын Вилли. Тело ребенка перед погребением поместили в склеп, и убитый горем Линкольн несколько раз входил туда, чтобы еще раз подержать сына на руках. Писатель Джордж Сондерс утверждает, что рассказ об этих событиях вызвал в его воображении образ – нечто среднее между Мемориалом Линкольна и христианской сценой «Пьета», в которой Мария оплакивает Иисуса. Буддийский же элемент романа заключается в том, что из-за нежелания Линкольна расстаться с сыном душа Вилли не может освободиться и вынуждена скитаться в бардо вместе с сотнями других неприкаянных духов.