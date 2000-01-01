5 лучших англоязычных книг 2017 года

Дэн Браун среди антиутопий и сын президента США среди призраков: примерно такой была картина 2017 года на западном книжном рынке.
Выбор критиков
Личность Авраама Линкольна в художественной литературе и кино прочно связана со сверхъестественным. Пока других президентов рисуют людьми из плоти и крови, он обретается в потусторонних мирах. И несмотря на то, что образ самого Линкольна в культуре неразрывно связан с его убийством, смерти для президента словно не существует: в одном из второстепенных романов Филипа Дика, например, Линкольна воскрешают в виде симулякра. Позже Линкольн рубил головы вампирам в голливудском блокбастере Бекмамбетова, а теперь стал героем исторического романа с элементами магического реализма.
Действие романа Сондерса в основном происходит в том самом «бардо» – промежутке между смертью и реинкарнацией, куда, согласно верованиям тибетских буддистов, попадает отделившаяся от тела душа. Однако речь идет не о смерти самого президента: в 1862 году от тифа скончался его 11-летний сын Вилли. Тело ребенка перед погребением поместили в склеп, и убитый горем Линкольн несколько раз входил туда, чтобы еще раз подержать сына на руках. Писатель Джордж Сондерс утверждает, что рассказ об этих событиях вызвал в его воображении образ – нечто среднее между Мемориалом Линкольна и христианской сценой «Пьета», в которой Мария оплакивает Иисуса. Буддийский же элемент романа заключается в том, что из-за нежелания Линкольна расстаться с сыном душа Вилли не может освободиться и вынуждена скитаться в бардо вместе с сотнями других неприкаянных духов.
Сондерс говорит, что на протяжении 20 лет боялся реализовать эту задумку – но урожай наград, полученный романом в 2017 году, доказал ложность его сомнений. «Линкольн в бардо» удостоился Букеровской премии, а по подсчетам портала LitHub, 22 влиятельных издания включили его в свои рейтинги лучших книг года. Вскоре полюбившийся критикам роман доберется и до отечественного рынка: в 2018 году его переведут на русский, а издать Сондерса на украинском взялось «Видавництво старого лева».
Выбор читателей
Размеренная жизнь, выбор цвета обоев, университета для ребенка и отчаянные попытки утаить скелеты в шкафах: так в романах Селесте Инг выглядит жизнь в американской провинции. И когда чьи-то тайны выходят наружу, «малые пожары» в жизни ее героев разгораются до небес. Поводом для этого в новой книге Инг становится прибытие новой соседки – художницы с загадочным прошлым, попытки разгадать которое неотвратимо принесут окружающим беду.
Читатели портала Goodreads отдали Инг первое место в рейтинге лучших книг 2017 года – и многие описывают «Малые пожары» так же, как два года назад признавались в любви «Маленькой жизни» Ханьи Янагихары – «ты знаешь, что с героями произойдет нечто ужасное, но не можешь оторваться». «Это пылающий портрет пригородов, семей, творчества и общества потребления», – каламбурит влиятельное издание Kirkus Reviews.
В феврале 2017 года в украинском переводе вышел первый роман писательницы, «Несказанное»: есть повод надеяться, что вскоре мы сможем прочитать и новинку.
Супербестселлер
Читатели могут голосовать лайками за сложносочиненные семейные саги, но долларом все равно проголосуют за нового Брауна. «Происхождение» – это уже пятая глава похождений профессора Роберта Лэнгдона, впервые появившегося в романе 2000 года («Ангелы и демоны») и получившего кинооболочку Тома Хэнкса в 2006-м.
Неудивительно, что ушлому профессору снова удалось прорваться в топы бестселлеров Amazon и Barnes & Noble. И это при том, что на протяжении года там доминировали романы прошлых лет, причем по преимуществу антиутопии: если успех продаж «Рассказа служанки» можно отчасти объяснить выходом экранизации, то «1984» Джорджа Оруэлла и «У нас это невозможно» Синклера Льюиса ворвались в списки самых продаваемых книг исключительно из-за своей актуальности в мире растущей политической паранойи. Брауну тоже удалось сыграть на этих настроениях, привычно добавив к ним щепотку технофобии: в «Происхождении» речь идет об открытии некоего 40-летнего миллиардера, известного своими амбициозными проектами и радикальными прогнозами будущего (никого не напоминает?). Очередное откровение звездного инженера должно дать ответ на главные вопросы человечества – «Откуда мы?», и гораздо более актуальный – «Что нас ждет?»
Если вам не терпится узнать, какой ответ прозвучал в версии Брауна (и прозвучал ли вообще), то можете найти свежеизданный русский перевод «Происхождения» – или дождаться украинского, который поступит на прилавки в мае 2018-го.
Инди-бестселлер
Легко выбиться в бестселлеры, когда тебя издает такой гигант как Knopf, скажет кто-то. Нет ли в самых продаваемых книгах 2017 года чего-то более разумного, доброго и вечного, чем Браун? Что ж, благодаря краудфандинговым платформам у читателей есть возможность вложиться в издание желанной книги, если бизнес-воротилы не хотят ее печатать.
Так, в 2016 году самой успешной книжной кампанией на Kickstarter стал проект Франчески Кавалло и Элены Фавилли «Сказки на ночь для маленьких бунтарок» – детская книга о 100 знаменитых женщинах, проиллюстрированная 60 художницами со всего мира. Недовольные могли ворчать о «феминистском лобби», но в 2017 году продолжение проекта повторило его успех – и именно оно сейчас значится под №1 в списке самых финансово успешных книг на Kickstarter.
Почитать истории о таких героинях, как Фрида Кало, Ада Лавлейс, Амелия Эрхарт и Мария Кюри вскоре можно будет и на украинском: права на публикацию купило издательство «#Книголав».
Лучший нон-фикшн
В 2004 году Энн Эпплбаум получила Пулитцеровскую премию за свою книгу о ГУЛАГе; не исключено, что в будущем году будет номинирована ее новая книжка «Красный голод. Война Сталина с Украиной», в которой речь идет о Голодоморе. В Украине тексты американки уже были отмечены премией Антоновичей за научные исследования в области украиноведения.
«Красный голод» включили в свои списки лучших книг года такие влиятельные издания, как Sunday Times, The Times, Financial Times и Evening Standard. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ознакомился с книгой и надеется на то, что ее как можно скорее переведут. По словам самой писательницы, выход украинского издания уже запланирован.
Эпплбаум рассказывает, что задумалась о написании книги о Голодоморе еще в 2010 году, но тогда Украина не вызывала особого интереса на Западе. Для того чтобы привлечь внимание англоязычного мира к тематике сталинских репрессий в Украине, понадобилась еще одна национальная трагедия: расстрелы на Майдане. Эпплбаум использовала новые архивные материалы (по ее словам, процент рассекреченных документов в Украине – один из самых высоких в Европе), а значит, книга будет интересна и самим украинцам – как это ранее произошло, например, с «Кровавыми землями» Тимоти Снайдера.
Фото: George Saunders, Tim Knox/Celeste Ng/Dan Brown/Stefano G Pavesi, Penguin Books/Anne Applebaum
Коллаж – Назар Шешуряк