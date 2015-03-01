5 книг украинских журналистов о Майдане

Это не просто книга, а настоящий социальный проект. Журналистка Кристина Бердинских, уволившаяся из журнала Корреспондет после того, как он стал собственностью Сергея Курченко, 1 декабря 2013 года поговорила на Банковой с двумя медиками-волонтерами и написала об этом на своей странице в Facebook. Этот формат стал популярным, она стала регулярно писать истории о людях, создала для этого дела отдельный паблик. Впоследствии они были переведены на 17 языков.

Аудитории было интересно, кто эти обычные люди, которые вышли на Майдан - зачем это сделали, что ими движет, чего они хотят и чем занимаются в повседневной жизни.