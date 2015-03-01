5 книг украинских журналистов о Майдане

Масса инсайда от Сони Кошкиной, социальный проект Кристины Бердинских, лучшие снимки революции украинских фотографов, хроника событий Майдана глазами ТСН и журнала «Вести.Репортер».
«Є люди», Кристина Бердинских
Это не просто книга, а настоящий социальный проект. Журналистка Кристина Бердинских, уволившаяся из журнала Корреспондет после того, как он стал собственностью Сергея Курченко, 1 декабря 2013 года поговорила на Банковой с двумя медиками-волонтерами и написала об этом на своей странице в Facebook. Этот формат стал популярным, она стала регулярно писать истории о людях, создала для этого дела отдельный паблик. Впоследствии они были переведены на 17 языков.
Аудитории было интересно, кто эти обычные люди, которые вышли на Майдан - зачем это сделали, что ими движет, чего они хотят и чем занимаются в повседневной жизни.
«Майдан. Нерассказанная история», Соня Кошкина
По большому счету, это огромный журналистский текст с массой инсайдов и спикеров. Кошкина поговорила с представителями каждой из сторон, участвующих в революции - теми, кто ее делал и теми, кто ей противостоял.
Она пишет о том, как планировали и осуществляли разгон студентов; кто готовил бойню на Банковой первого декабря и попытку разгона Майдана 10 декабря; кто доставил из России в Украину "гуманитарный груз" - 13 тысяч гранат, которые применяли против Майдана; какой приказ получили снайперы, выведенные на позиции еще 14-го февраля; кто расстреливал героев Небесной сотни; какими были последние часы Виктора Януковича в качестве президента и кто помогал ему осуществить побег.
«94 дня. Евромайдан глазами ТСН»
«Дневник Евромайдана. Революция глазами журналистов «Репортера»
Уже закрывшийся журнал «Вести. Репортер» выпустил две книги, посвященных событиям на Майдане. Первая называется «Дневник Евромайдана», а вторая «Хроники революции». Они основываются на избранных журналистских материалах, которые выходили в журнале. В первой книги речь идет о первых месяцах Евромайдана, а во второй - первые расстрелы, появление Небесной Сотни и падение режима Януковича.Здесь интервью, репортажи, аналитика.
«#Euromaidan - History In The Making»
В основу книги легли лучшие снимки, которые украинские фотографы сделали во время революции. Они дополнены хронологией событий, картой Майдана, списком погибших во время протестов.Главным редактором издания стал Глеб Гусев (экс-заместитель главреда украинского журнала Esquire). Она вышла сразу на двух языках - украинском и русском.
В издании также есть две статьи, которыми оно и начинается - историка Ярослава Грицака (об истоках, причинах и главных действующих силах Майдана), и философа Тараса Лютого, который исследует революцию достоинства как совокупность мифов.