ТЕЛЕКРИТИКА

5 книг украинских журналистов о Майдане

Истории участников «Революции достоинства», репортажи и фотохроника

Культура

Масса инсайда от Сони Кошкиной, социальный проект Кристины Бердинских, лучшие снимки революции украинских фотографов, хроника событий Майдана глазами ТСН и журнала «Вести.Репортер».


Три года назад, 18-20 февраля, произошли самые трагичные события «Революции достоинства». Естественно, что массовые протесты на главной украинской площади оставили свой след и в культурном наследии страны. «Телекритика» сделал подборку книг украинских журналистов о Майдане 2013-2014 годов.
1

«Є люди», Кристина Бердинских

Фото: NikLife

Это не просто книга, а настоящий социальный проект. Журналистка Кристина Бердинских, уволившаяся из журнала Корреспондет после того, как он стал собственностью Сергея Курченко, 1 декабря 2013 года поговорила на Банковой с двумя медиками-волонтерами и написала об этом на своей странице в Facebook. Этот формат стал популярным, она стала регулярно писать истории о людях, создала для этого дела отдельный паблик. Впоследствии они были переведены на 17 языков.

Аудитории было интересно, кто эти обычные люди, которые вышли на Майдан - зачем это сделали, что ими движет, чего они хотят и чем занимаются в повседневной жизни.

2

«Майдан. Нерассказанная история», Соня Кошкина

Фото: Facebook Sonya Koshkina

По большому счету, это огромный журналистский текст с массой инсайдов и спикеров. Кошкина поговорила с представителями каждой из сторон, участвующих в революции - теми, кто ее делал и теми, кто ей противостоял.

Она пишет о том, как планировали и осуществляли разгон студентов; кто готовил бойню на Банковой первого декабря и попытку разгона Майдана 10 декабря; кто доставил из России в Украину "гуманитарный груз" - 13 тысяч гранат, которые применяли против Майдана; какой приказ получили снайперы, выведенные на позиции еще 14-го февраля; кто расстреливал героев Небесной сотни; какими были последние часы Виктора Януковича в качестве президента и кто помогал ему осуществить побег.

3

«94 дня. Евромайдан глазами ТСН»

Фото: MediaIndustry

Книга основана на материалах команды телеканала 1+1. Это своеобразный учебник истории, хронология событий Революции Достоинства. Здесь день за днем показано, что было на Майдане на протяжении зимы 2013-2014 годов.
4

«Дневник Евромайдана. Революция глазами журналистов «Репортера»

Фото: Вести

Уже закрывшийся журнал «Вести. Репортер» выпустил две книги, посвященных событиям на Майдане. Первая называется «Дневник Евромайдана», а вторая «Хроники революции». Они основываются на избранных журналистских материалах, которые выходили в журнале. В первой книги речь идет о первых месяцах Евромайдана, а во второй - первые расстрелы, появление Небесной Сотни и падение режима Януковича.Здесь интервью, репортажи, аналитика.

5

«#Euromaidan - History In The Making»

Фото: Видавництво Основи

В основу книги легли лучшие снимки, которые украинские фотографы сделали во время революции. Они дополнены хронологией событий, картой Майдана, списком погибших во время протестов.Главным редактором издания стал Глеб Гусев (экс-заместитель главреда украинского журнала Esquire). Она вышла сразу на двух языках - украинском и русском.

В издании также есть две статьи, которыми оно и начинается - историка Ярослава Грицака (об истоках, причинах и главных действующих силах Майдана), и философа Тараса Лютого, который исследует революцию достоинства как совокупность мифов.

Фото: Facebook Kristina Berdynskykh