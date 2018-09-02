5 хэллоуинских сериалов октября

Близится сезон шабашей и тыкв, а это значит, что топ-менеджеры ведущих развлекательных каналов начнут стучаться к вам в дом, нарядившись в ведьм и вампиров.
Кому из них отдавать свои деньги – решать вам, а мы лишь собрали пятерку страшных сериалов октября, в которой нашлось место как для осовремененных ребутов («Призрак дома на холме», «Зачарованные», «Леденящие душу приключения Сабрины»), так и для свежих сюжетов.
октября
Производство: Netflix
В ролях: Михиль Хейсман, Карла Гуджино, Элизабет Ризер, Тимоти Хаттон
Знаменитый роман Ширли Джексон «Призрак дома на холме» был экранизирован дважды – в 1963 году и в 1999-м. (Первая версия считается классической, тогда как вторая известна лишь благодаря тому, что с нее началось падение хорошего актера Лиама Нисона в пучину низкокачественного мейнстрима.) Судя по названию, The Haunting of Hill House от Netflix должен был стать экранизацией №3, но вместо этого официальный синопсис предложил зрителям «современную интерпретацию» – читай «сценарий, ничего общего не имеющий с первоисточником».
Компенсировать тот факт, что от «Дома на холме» остался один лишь дом (да и тот в CGI), призван режиссер Майк Флэнаган, ранее экранизировавший для стримингового сервиса роман Стивена Кинга «Игра Джеральда» – оттуда же в новый фильм перекочевала актриса Карла Гуджино. И Флэнаган, и Netflix в целом привыкли обходиться мелкими бюджетами, но «Призрак дома на холме» выглядит побогаче других хорроров сервиса. Пойдет ли это на пользу сериалу – узнаем совсем скоро.
Производство: Hulu
В ролях: Том Бэйтман, Ребекка Риттенхаус, Аврора Перрино, Дэвид Халл, Рэй Сантьяго
Hulu, в свою очередь, опробует необычный формат сериала-антологии: 12 эпизодов Into the Dark выйдут не скопом в один день и даже не по одному эпизоду раз в неделю, а в течение года. Релиз новой серии, посвященной определенному празднику – в октябре им, естественно, станет Хэллоуин, – будет происходить раз в месяц. Первый эпизод под названием «Тело» обыграет не только праздничные клише, но и современную селфи-культуру: речь пойдет о чересчур самоуверенном киллере (Том Бэйтман), который решает избавиться от очередной жертвы у всех на виду, думая, что погруженные в атмосферу Хэллоуина и собственные смартфоны прохожие попросту примут убийство за постановку.
Сериал создается компанией Blumhouse Productions, ответственной за самые яркие хоррор-проекты последних лет («Прочь», «Счастливого дня смерти» и др.). С одной стороны, это дает проекту серьезные гарантии; но с другой, месяц перерыва – это все-таки довольно долго по меркам ТВ, и если первая серия окажется проходной, вряд ли следующий эпизод, посвященный Дню благодарения, соберет хоть какую-то аудиторию.
Производство: Hulu
В ролях: Лиана Либерато, Пейтон Лист, Дилан Спрейберри, Джордан Родригес
К счастью, Hulu подстраховалась к Хэллоуину и традиционным сериалом: «Легкий как перышко» представляет собой очередную вариацию на тему «Пункта назначения», в которой группа подростков получает предсказания о смерти во время невинной игры. Но, если честно, страховка сомнительная: сериал со страшно консервативным по меркам жанра сюжетом снят по книжке, опубликованной в сообществе для начинающих писателей Wattpad, а шоураннером выступит сценарист Р. Ли Флеминг, последние 10 лет в карьере которого покрыты мраком.
Но тот факт, что Wattpad принимала участие в продакшене сериала, вызывает интерес: в 2011 году опубликованная на этом сайте повесть «Будка поцелуев» стала хитом Netflix, а в 2016 году ходили слухи о том, что его авторов возьмет в оборот NBCUniversal. Сотрудничество этого стартапа с Hulu – бодрый звоночек для непрофессионалов, которые мечтали войти в мир энтертеймента, но стеснялись своего скромного портфолио.
октября
Производство: CW
В ролях: Мэделин Манток, Мелони Диас, Сара Джеффри, Руперт Эванс
Канал CW известен благодаря многочисленным подростковым сериалам о провинциальных вампирах да оборотнях, и ребут культового шоу 90-х «Зачарованные» уверенно встал на эти заезженные рельсы. Фанаты оригинала оказались не в восторге от актерского состава новинки, куда не позвали Алиссу Милано, Холли Мари Комбс и Роуз Макгоуэн.
Но создателей современных «Зачарованных» можно понять: им явно не хочется повторить судьбу поздних сезонов оригинального шоу, в которых из-за сокращения бюджета пришлось избавляться от ряда персонажей (Дориана Грегори в роли полицейского Дэррила Морриса ради экономии убрали вовсе, а Брайана Краузе – из половины эпизодов). Но тем самым авторы ребута настроили против себя звезд оригинала, две из которых – Милано и Макгоуэн – являются одними из лидеров движения #MeToo. В общем, разыграть карту «популярная франшиза на минималках» у CW не вышло, но их «Зачарованные» вполне могут стать феминистской заменой надоевшему «Сверхъестественному» – тоже неплохой подарок к Хэллоуину.
октября
Производство: Netflix
В ролях: Кирнан Шипка, Джез Синклер, Мишель Гомес, Ченс Пердомо
Когда-то казалось, что Кирнан Шипка останется Эммой Уотсон для тех, кто победнее и помладше, или в лучшем случае – очередной носительницей чрезвычайно киногеничных бровей. Но сейчас уже ясно, что 18-летнюю актрису ждет большое будущее в жанровом кино. За ее плечами – экранизация триллера «Цветы на чердаке» и сатанинский хоррор «Февраль», а в перспективе – еще и страшилка «Тишина» (выход запланирован на декабрь этого года). Лучшей кандидатуры на роль маленькой ведьмы Сабрины – в более мрачных тонах по сравнению с оригинальным комиксом и сериалом – нельзя было и пожелать. Шоураннером, в отличие от проектов Hulu, также станет человек с именем: Роберто Агирре-Сакаса с 2017 года рулит популярным подростковым сериалом «Ривердэйл».
«Сабрина» – самый ожидаемый хэллоуинский проект, и явный любимчик руководства Netflix, которое дало добро сразу на два сезона. Благодаря тому, что конкуренты запланировали выход своих новинок на первую половину октября, соперничать за аудиторию ближе ко Дню всех святых с «Сабриной» будет некому – вряд ли ремейк «Суспирии», который выходит в прокат в тот же день, заставит адептов веб-сериалов выйти на улицу в те дни, когда ведьмы уже заправляют свои летающие метлы.
В следующей подборке «Телекритика» расскажет о грядущих семейных сериалах октября.