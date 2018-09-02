5 хэллоуинских сериалов октября

Производство: Hulu

В ролях: Лиана Либерато, Пейтон Лист, Дилан Спрейберри, Джордан Родригес

К счастью, Hulu подстраховалась к Хэллоуину и традиционным сериалом: «Легкий как перышко» представляет собой очередную вариацию на тему «Пункта назначения», в которой группа подростков получает предсказания о смерти во время невинной игры. Но, если честно, страховка сомнительная: сериал со страшно консервативным по меркам жанра сюжетом снят по книжке, опубликованной в сообществе для начинающих писателей Wattpad, а шоураннером выступит сценарист Р. Ли Флеминг, последние 10 лет в карьере которого покрыты мраком.

Но тот факт, что Wattpad принимала участие в продакшене сериала, вызывает интерес: в 2011 году опубликованная на этом сайте повесть «Будка поцелуев» стала хитом Netflix, а в 2016 году ходили слухи о том, что его авторов возьмет в оборот NBCUniversal. Сотрудничество этого стартапа с Hulu – бодрый звоночек для непрофессионалов, которые мечтали войти в мир энтертеймента, но стеснялись своего скромного портфолио.