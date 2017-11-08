5 главных книг на русском-2017: фикшн

«Телекритика» продолжает подводить итоги года. Теперь мы добрались и до книг – начнем с русскоязычных изданий.
Живой классик русской литературы в этом году порадовал скромной по размеру, но очень изящной вещицей. Действие «Манараги» происходит в Европе будущего, пережившей исламское нашествие и распавшейся на множество держав, живущих в мире нового средневековья, где новые технологии переплетаются с забавной архаикой. В центре сюжета – элитарная забава book’n’grill – приготовление пищи на огне от сжигаемой книги. Гурманы готовы щедро платить за право поесть блюдо, приготовленное на любимом авторе. Мода эта вне закона, так как бумажные книги, от которых человечество отказалось в пользу голограмм, инфоимплантов-«блох» и прочих «умниц», представляют историческую ценность. Вокруг book’n’grill сложился черный рынок, всем заправляет Кухня – корпорация книжных поваров, нечто среднее между мафией и масонской ложей.
Горящие книги – символ тоталитарного варварства ХХ века, у Сорокина становятся символом новой эпохи, когда на первый план в сетевом пространстве выходит посредник, интерпретатор. В перенасыщенной информационной среде читатель постепенно начинает поглощать не сами книги, а некий продукт их переработки – списки, дайджесты: стоит открыть фейсбук и увидеть зазывные заголовки «10 книг, которые вы должны успеть прочесть до обеда», «Почему важно на этой неделе прочесть эти 25 романов». Не исключение и список, который вы сейчас читаете.
Книга вошла в шорт-лист премии «Новая словесность» (НОС).
Еще один живой классик Виктор Пелевин в этом году выпустил роман о взаимодействии человека и искусственного интеллекта. Тема возникающего самого по себе, движущегося из ниоткуда в никуда разума не могла не заинтересовать главного певца пустоты. Перед нами история любви полицейского робота Порфирия Петровича и искусствоведа Марухи Чо, написанная этим самым Порфирием, который не только ведет расследования, но и тут же превращает их в художественный текст.
Есть политическая сатира – Россией будущего правит монарх, клонированный из уса Никиты Михалкова. Есть сатира на политкорректность и литературную критику, современное искусство и французскую философию (история про парализованного философа, сжатием ануса пишущего очередной трактат – просто образец глумливого пелевинского сарказма).
Любители циничного юмора Пелевина и его языковой эквилибристики будут довольны новым творением мэтра. В остальном роман на крепкую «четверку», ощущается усталость автора и некоторая неприязнь к читателю, естественная для автора-мизантропа, от каждой новой книги которого фанаты ждут непонятно чего.
Роман получил премию Андрея Белого в номинации «проза».
Не слишком известный российский писатель из Подмосковья, по основной профессии инженер-атомщик, внезапно написал один из лучших художественных текстов к столетию русской революции. Взяв за основу биографию анархиста Нестора Махно (Номахом звали героя поэмы Есенина «Страна негодяев», двойник поэта – Сенин – также присутствует на страницах романа Игоря Малышева), автор погружается в пучину революционного насилия, описывает его со смаком и натуралистическими подробностями.
В качестве контраста гран-гиньолю гражданской мясорубки идут сны Махно о небесной коммуне. Некоторые критики увидели в романе следование традициям ранней советской литературы, которая через живописание ужасов революционного насилия утверждала идеал будущего справедливого общества («мы все в крови и кишках, а наши дети будут жить при коммунизме»). Однако в «Номахе» тема коммуны – скорее глумливая констатация невозможности и нереальности претворения в жизнь какой-либо утопии.
Книга вошла в шорт-лист «Русского Букера».
Дмитрий Быков – заслуженный многостаночник русской литературы: он пишет прозу, поэзию и биографии писателей (Пастернак, Маяковский), читает лекции и ведет злободневную поэтическую колонку в «Новой газете». Когда он все это успевает – непонятно, но новый его роман о предвоенном советском годе вышел просто отличным.
Быков мастерски выписывает ощущения «невыносимой легкости бытия» перед большой катастрофой. Каждый из героев в силу своих причин воспринимает надвигающуюся войну как избавление и очищающую стихию: «война все спишет».
Но Быков не был бы самим собой, если бы история предвоенных лет не была для него поводом разговора о России сегодняшней. Автор вполне очевидно проводит параллель между тогдашним СССР, дружащим с мерзавцами по всему миру, беременным большой войной, с агрессивно мобилизованным населением («если большинство так терпело и, более того, так хотело – значит, ему было так надо») и дезориентированной интеллигенцией, и современной Россией, где все эти приметы легко увидеть.
Роман победил в номинации «Литература» премии «Сделано в России-2017», основанной журналом «Сноб».
Еще одна книга о важном годе российской истории. В новом романе Михаила Гиголашвили (грузинский писатель, живущий в Германии, стал знаменит благодаря жесткому роману «Чертово колесо» – о наркотраффике в перестроечной Грузии) описывается реальный период из жизни царя Ивана Грозного, когда он формально отказался от престола в пользу татарского царевича Симеона и уединился порефлексировать о природе власти в своем имении Александровская слобода. Это одновременно исторический роман об одном из самых мрачных периодов русской истории и политическая сатира о сакральной природе власти в России, рассказанная от лица первого русского самодержца.
«Тайный год» написан в форме потока сознания полубезумного царя, подчеркнуто стилизованным, архаичным языком, пробираться через который – особое удовольствие. Царь размышляет о времени и о себе, принимает опиум, дискутирует с паломниками и иностранными эмиссарами (последнее особенно забавно – так как его собеседники – будущие реальные авторы «клеветнических» очерков о нравах московитов). Вверенная ему страна царя откровенно бесит, все благие начинания идут прахом, воровство и беззаконие неискоренимы, царь то заходится в припадках ярости, то молится о прощении за душегубство, то галлюцинирует вещими снами. Повествование очень неспешно и дотошно в деталях тогдашнего быта.
Книга стала лауреатом «Русской премии» для русскоязычных авторов из зарубежных стран, вошла в шорт-листы премий «Большая книга» и «Русский Букер».
Коллаж – Назар Шешуряк