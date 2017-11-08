5 главных книг на русском-2017: фикшн

Еще один живой классик Виктор Пелевин в этом году выпустил роман о взаимодействии человека и искусственного интеллекта. Тема возникающего самого по себе, движущегося из ниоткуда в никуда разума не могла не заинтересовать главного певца пустоты. Перед нами история любви полицейского робота Порфирия Петровича и искусствоведа Марухи Чо, написанная этим самым Порфирием, который не только ведет расследования, но и тут же превращает их в художественный текст.

Есть политическая сатира – Россией будущего правит монарх, клонированный из уса Никиты Михалкова. Есть сатира на политкорректность и литературную критику, современное искусство и французскую философию (история про парализованного философа, сжатием ануса пишущего очередной трактат – просто образец глумливого пелевинского сарказма).

Любители циничного юмора Пелевина и его языковой эквилибристики будут довольны новым творением мэтра. В остальном роман на крепкую «четверку», ощущается усталость автора и некоторая неприязнь к читателю, естественная для автора-мизантропа, от каждой новой книги которого фанаты ждут непонятно чего.

Роман получил премию Андрея Белого в номинации «проза».