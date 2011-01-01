5 главных кинопремьер от прокатной компании Arthouse Traffic

Режиссеры: Бен Сэфди, Джош Сэфди

В ролях: Роберт Паттинсон, Дженнифер Джейсон Ли, Бен Сэфди, Баркхад Абди

Вслед за фильмом-победителем Канн-2017 «Квадрат» в украинский прокат выходит «Хорошее время» братьев Бена и Джоша Сэфди – фильм, который стал одной из главных сенсаций фестиваля. За плечами у Сэфди всего лишь парочка фильмов, снятых прямо на нью-йоркских улицах за несколько лишних долларов. «Хорошее время» стало их первой работой, которая удостоилась очень лестных похвал ведущих кинокритиков.

"Эти двое умеют собирать вселенную чумазых героев, попавших в странные, опасные обстоятельства, которые могут с непривычки показаться натуралистическими и сюрреалистическими. В «Хорошем времени» они переключают фокус на фильм об ограблении в стиле Кафки, населенный маниакальными персонажами, проносящимися через район Квинс в безысходном квесте на протяжении одной бурной ночи", – писал о новом фильме чудо-братьев Эрик Кон из IndieWire.

Главную роль в «Хорошем времени» – одного из братьев, совершивших неудачное ограбление (за второго брата выступил Бен Сафди), сыграл совершенно неузнаваемый Роберт Паттинсон. Актер давно уже пытается избавиться от образа «сумеречного» красавчика, то снимаясь в саркастических триллерах Дэвида Кронненберга, то отпуская бороду для съемок в «Затерянном городе Z». Но те счастливчики, которые уже успели посмотреть «Хорошее время», единодушны: это лучшая роль Паттинсона за всю его карьеру.