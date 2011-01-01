ТЕЛЕКРИТИКА

5 главных кинопремьер от прокатной компании Arthouse Traffic

Байопик о Годаре, трагикомедия про беженцев, эротический триллер и другие новинки артхаусного кино

Культура

Компания Arthouse Traffic, благодаря которой украинские зрители имеют возможность видеть на большом экране лучшие образцы авторского кино, озвучила свои прокатные планы на ближайшие пять месяцев.


«Телекритика» отобрала для вас пятерку лучших, на наш взгляд, премьер – новые фильмы таких замечательных и прославленных режиссеров, как Франсуа Озон, Аки Каурисмяки, Мишель Хазанавичюс и Линн Рэмси, а также братьев Сэфди, которым еще предстоит пройти долгий и славный путь в важнейшем из искусств – кино.
19

октября

«Хорошее время» (Good Time)

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Режиссеры: Бен Сэфди, Джош Сэфди

В ролях: Роберт Паттинсон, Дженнифер Джейсон Ли, Бен Сэфди, Баркхад Абди

Вслед за фильмом-победителем Канн-2017 «Квадрат» в украинский прокат выходит «Хорошее время» братьев Бена и Джоша Сэфди – фильм, который стал одной из главных сенсаций фестиваля. За плечами у Сэфди всего лишь парочка фильмов, снятых прямо на нью-йоркских улицах за несколько лишних долларов. «Хорошее время» стало их первой работой, которая удостоилась очень лестных похвал ведущих кинокритиков.

"Эти двое умеют собирать вселенную чумазых героев, попавших в странные, опасные обстоятельства, которые могут с непривычки показаться натуралистическими и сюрреалистическими. В «Хорошем времени» они переключают фокус на фильм об ограблении в стиле Кафки, населенный маниакальными персонажами, проносящимися через район Квинс в безысходном квесте на протяжении одной бурной ночи", – писал о новом фильме чудо-братьев Эрик Кон из IndieWire.

Главную роль в «Хорошем времени» – одного из братьев, совершивших неудачное ограбление (за второго брата выступил Бен Сафди), сыграл совершенно неузнаваемый Роберт Паттинсон. Актер давно уже пытается избавиться от образа «сумеречного» красавчика, то снимаясь в саркастических триллерах Дэвида Кронненберга, то отпуская бороду для съемок в «Затерянном городе Z». Но те счастливчики, которые уже успели посмотреть «Хорошее время», единодушны: это лучшая роль Паттинсона за всю его карьеру.

2

ноября

«Двуличный любовник» (L'Amant double)

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Режиссер: Франсуа Озон

В ролях: Марина Вакт, Жереми Ренье, Жаклин Биссет

Работоспособности Франсуа Озона можно только позавидовать: едва зрители успели унять восторги по поводу предыдущей работы режиссера, костюмированной мелодрамы «Франц» (как всегда у Озона, изящной и двусмысленной), как постановщик выпускает новый фильм – и, судя по отзывам, совершенно непохожий на предыдущий.

«Двуличный любовник» – экранизация рассказа «Жизнь близнецов» Джойс Кэрол Оутс, титулованной американской писательницы, написавшей в восьмидесятые несколько отличных готических новелл. Сам Озон назвал свой новый фильм «психоэротическим триллером», и в этом самопровозглашенном жанре режиссер и правда мастер – в его лучших фильмах от сексуального напряжения между героями искрится воздух, а любовь может привести персонажей напрямую к преступлению, как в «Криминальных любовниках».

«Двуличного любовника» сравнивают с работами Хичкока, Полански, Верховена и Кронненберга, и если первые три имени идеально объясняют творческий метод Озона, то Кронненберга критики наверняка вспомнили благодаря его фильму «Намертво связанные», где два доктора-близнеца играют в опасную любовную игру с женщиной. В «Двуличном любовнике», как следует из аннотаций, также главные персонажи – два близнеца-психоаналитика и одна женщина в исполнении молодой и прекрасной Марины Вакт.

Впрочем, развязка, которую приготовил зрителям Озон, обещает быть весьма неожиданной. А что касается художественных достоинств фильма, то они, как всегда, на высоте – «Двуличный любовник» боролся в этом году за главный приз Канн.

14

декабря

«По ту сторону надежды» (Toivon tuolla puolen)

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Режиссер: Аки Каурисмяки

В ролях: Шерван Хаджи, Сакари Куосманен, Кати Оутинен, Кайя Пакаринен

Один из последних истинных поэтов кино, певец аутсайдеров, «финский Джармуш» продолжает «портовую трилогию», начатую в 2011 году фильмом «Гавр», который после холодно сконструированных, концептуальных «Огней городской окраины» смотрелся святочной сказкой.

В новом фильме Каурисмяки опять рассказывает о беженцах, только теперь они ищут лучшей доли не в Гавре, а в столь же неприветливых Хельсинки и Гамбурге. Сам Каурисмяки назвал новый фильм чем-то средним между его прежними картинами «Союз Каламари» и «Береги свою косынку, Татьяна» – настолько полярными фильмами, что маэстро, скорее всего, в очередной раз отшутился.

Между тем, за шуткой Каурисмяки угадывается тревога – как зрители примут его новых героев и новую манеру, но тревога оказалась напрасной: «По ту сторону надежды» знаменует выход финского гения из творческого кризиса, который едва не завел Каурисмяки в самопародию «Гавра». (Внимательный зритель, конечно же, обратит внимание на то, что в новом фильме режиссер как следует посмеялся над собой.)

В кадре снова любимые актеры Каурисмяки: Сакари Куосманен и Кати Оутинен, воплотившая 99% женских персонажей в его фильмах. А также прокуренные бары и тюремные камеры в холодной цветовой гамме, влюбленные неудачники и добрые люди, готовые всегда прийти на помощь, едва уловимый финский юмор и финальный катарсис. Впечатлительным зрителям советуем заранее приготовить свои носовые платки!

1

февраля

«Молодой Годар» (Le redoutable)

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Режиссер: Мишель Хазанавичюс

В главных ролях: Луи Гаррель, Стейси Мартин, Беренис Бежо

Мишель Хазанавичюс прославился среди ценителей своим «Артистом» – милой стилизацией под немое и, разумеется, черно-белое кино, заслужившей «Оскар» за лучший иностранный фильм. Новый амбициозный проект режиссера, выстрелившего после «Артиста» вхолостую двумя вполне проходными фильмами – экранизация мемуаров Анн Вяземски, которая как раз неделю назад ушла от нас, оставив несколько книг и роли в фильмах великих волшебников кино Брессона, Феррери и Пазолини. И, конечно же, Жана-Люка Годара, чьей женой и музой Вяземски была на протяжение 12 лет.

«Молодой Годар» представляет собой ироническую реконструкцию наиболее буйных лет знаменитого французского киноавангардиста (не зря в оригинале фильм называется Le redoutable, что можно перевести как «грозный», «устрашающий»), когда от поиска новых изобразительных средств кинематографа он перешел к политическому кино. Этот период в творчестве Годара получил название «маоистского» и оказался для режиссера форменной черной дырой: его фильмы после 1968 года значительно уступают как позднему творчеству, так и ранним, поистине революционным картинам.

В фильме Хазанавичюса хватает места и цитатам из фильмов Годара, и сценам Студенческой революции 1968 года, в которой Годар и Вяземски принимали самое деятельное участие, и легендарным фигурам Бертолуччи, Феррери и Жана Вилара – в общем, весь набор символов прекрасной эпохи. В Каннах фильм остался без призов и получил смешанную прессу, но с другой стороны, часто ли вам приходится смотреть фильмы о Жане-Люке Годаре?

8

марта

«Тебя никогда здесь не было» (You Were Never Really Here)

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Режиссер: Линн Рэмси

В главной роли: Хоакин Феникс

Аннотация обещает нам историю об отставном военном и бывшем агенте ФБР в одном лице, который занимается частным розыском женщин, которые попали в сексуальное рабство. Звучит похоже на боевик, каких немало, и если бы не имена его авторов, фильм «Тебя никогда здесь не было» не стоил бы нашего внимания даже невзирая на столь интригующее название.

Линн Рэмси – любимица Канн, постановщица ряда очень узнаваемых по режиссерской манере фильмов. Самый заметный из них, «Что-то не так с Кевином» с Тильдой Суинтон и Джоном Си Райли в главных ролях – темная, неприятно будоражащая драма о взрослении серийного убийцы. Как и в «Кевине», музыку для нового фильма Рэмси написал Джонни Гринвуд, гитарист некогда популярной рок-группы Radiohead и композитор нескольких саундтреков, в том числе к фильмам Пола Томаса Андерсона. При всем уважении к гению Андерсона, стоит признать, что гипнотическим очарованием фильмов «Мастер» и «Нефть» режиссер обязан, не в последнюю очередь, работе Гринвуда.

Наконец, в главной роли в новом фильме Рэмси снялся Хоакин Феникс, один из наиболее талантливых актеров поколения сорокалетних, и без того небедного на таланты: кого ни возьми – новый Джек Николсон. Кстати говоря, за эту роль Феникс получил в Каннах приз как лучший актер, а Рэмси была отмечена за лучший сценарий. Критики взахлеб признаются фильму в любви, так что похоже на то, что этот сюрреалистический триллер станет одним из лучших в фильмографии актера и наверняка лучшим – в карьере Линн Рэмси.

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