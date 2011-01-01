5 главных фильмов Берлинале-2017

Режиссер: Алекс де ла Иглесиа

В главных ролях: Марио Касас, Бланка Суарес, Хосе Сакристан, Кармен Мачи

Когда Алекс де ла Иглесиа вошел в моду, потрясенные журналисты, чтобы как-то объяснить происходящие на экране невиданные ранее безобразия, назвали его «испанским Тарантино». Конечно же, это несколько упрощает дело. Да, Иглесиа такой же стихийный постмодернист, с азартом ребенка тянущий в свои фильмы все, что понравилось в чужих, и умеет выжимать из сцен насилия и диких ситуаций все самое комичное. Но в отличие от выскочки Тарантино за испанцем стоят традиции национальной культуры кино. Путевку в жизнь ему дал сам Альмодовар, от которого Иглесиа унаследовал страсть к свирепому китчу, а гремучим порциям сюра он обязан Бунюэлю, другому великому соотечественнику. Коллизия нового фильма «Бар» не может не напомнить бунюэлевского «Ангела-истребителя»: только у Иглесиа в замкнутом пространстве теряет человеческий облик не буржуазия, а самые обычные испанцы, наши современники, от хипстера до бездомного – что еще интересней.