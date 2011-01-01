5 главных фильмов Берлинале-2017

Завтра в Берлине стартует вот уже 67-й по счету фестиваль авторского кино
Режиссер: Орен Моверман
В ролях: Ричард Гир, Стив Куган, Хлоя Севиньи, Ребекка Холл
Бестселлер Германа Коха, разошедшийся миллионным тиражом и переведенный на русский, уже дважды переносили на экран: на родине автора, в Голландии, и три года назад в Италии. Теперь – американская экранизация, поставленная сценаристом кинобиографии Боба Дилана «Меня здесь нет» Ореном Моверманом. История двух буржуа, решающих за ужином, как им поступить со своими чадами, которые убивают бомжей и снимают все это действо для ютьюба, обещает быть увлекательным фильмом: дебютная лента Мовермана «Посланник» оказалась настолько хороша, что получила в 2009 году «Серебряного медведя» за сценарий. Также весьма отрадно видеть в списке актеров этого психологического триллера британца Стива Кугана («Кофе и сигареты», «Круглосуточные тусовщики»), который давно не появлялся в приличных фильмах, и королеву инди-кино Хлою Севиньи.
Режиссер: Салли Поттер
В ролях: Киллиан Мерфи, Тимоти Сполл, Бруно Ганц, Патришия Кларксон, Эмили Мортимер
Салли Поттер почему-то считается радикальным режиссером, хотя ее экспериментальные фильмы доступны для всякого любознательного зрителя. Частично снятый в России «Орландо» с Тильдой Суинтон в главной роли был в наших широтах большим хитом на видеокассетах, а музыкальную мелодраму «Человек, который плакал» посмотрели все школьницы начала нулевых – спасибо Джонни Деппу. Новую работу постановщицы (кстати говоря, презентовавшей 33 года тому назад свою дебютную ленту именно в Берлине) сравнивают с фильмами Майка Николса «Кто боится Вирджинии Вульф» и, что совсем уж неожиданно, с сюрреалистическим шедевром Луиса Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии». Это великолепно снятая в ч/б черная комедия о вечеринке, которую устраивает в своем особняке британский политик: будет весело, но закончится все большой кровью. За камерой снова Алексей Родионов, на чьем счету такие заметные авторские фильмы, как «Иди и смотри», «Жена керосинщика», «Дженерейшн Пи» и, собственно, два фильма Салли Поттер, включая знаменитого «Орландо». Трейлер фильма можно посмотреть по этой ссылке.
Режиссер: Аки Каурисмяки
В ролях: Шерван Хаджи, Сакари Куосманен, Кати Оутинен, Кайя Пакаринен
Один из последних истинных поэтов кино, певец аутсайдеров, «финский Джармуш» продолжает «портовую трилогию», начатую в 2011 году фильмом «Гавр», который после холодно сконструированных, концептуальных «Огней городской окраины» смотрелся святочной сказкой. В новом фильме Каурисмяки опять рассказывает о беженцах, только теперь они ищут лучшей доли не в Гавре, а столь же неприветливых Хельсинки и Гамбурге. Сам Каурисмяки назвал новый фильм чем-то средним между его прежними картинами «Союз Каламари» и «Береги свою косынку, Татьяна» – настолько полярными фильмами, что маэстро, скорее всего, в очередной раз отшутился. В кадре снова любимые актеры Каурисмяки: Сакари Куосманен и Кати Оутинен, воплотившая 99% женских персонажей в его фильмах. А также прокуренные бары и тюремные камеры в холодной цветовой гамме, влюбленные неудачники, едва уловимый финский юмор и финальный катарсис, который приходит как понимание того, что каждый новый фильм Каурисмяки был лучшим кино, которое вы только видели в своей жизни.
Режиссер: Алекс де ла Иглесиа
В главных ролях: Марио Касас, Бланка Суарес, Хосе Сакристан, Кармен Мачи
Когда Алекс де ла Иглесиа вошел в моду, потрясенные журналисты, чтобы как-то объяснить происходящие на экране невиданные ранее безобразия, назвали его «испанским Тарантино». Конечно же, это несколько упрощает дело. Да, Иглесиа такой же стихийный постмодернист, с азартом ребенка тянущий в свои фильмы все, что понравилось в чужих, и умеет выжимать из сцен насилия и диких ситуаций все самое комичное. Но в отличие от выскочки Тарантино за испанцем стоят традиции национальной культуры кино. Путевку в жизнь ему дал сам Альмодовар, от которого Иглесиа унаследовал страсть к свирепому китчу, а гремучим порциям сюра он обязан Бунюэлю, другому великому соотечественнику. Коллизия нового фильма «Бар» не может не напомнить бунюэлевского «Ангела-истребителя»: только у Иглесиа в замкнутом пространстве теряет человеческий облик не буржуазия, а самые обычные испанцы, наши современники, от хипстера до бездомного – что еще интересней.
Режиссер: Агнешка Холланд
В ролях: Агнешка Мандат-Грабка, Виктор Зборовский, Якуб Гершал
Бабушка польского кино Агнешка Холланд в последнее время работала на телевидении, где ставила отдельные эпизоды «Карточного домика» и американской версии «Убийства», а также непонятно зачем пересняла в виде мини-сериала классическое «Дитя Розмари». Первая за пять лет полнометражная картина Холланд – двухчасовый триллер о жестоких убийствах в деревенской общине и о старушке, которая расследует эти убийства. (Кстати говоря, фильм снят по роману польской писательницы украинского происхождения Ольги Токарчук, украинский перевод под названием «Веди свій плуг понад кістками мертвих» появился еще в 2011 году.) Судя по трейлеру, «След зверя» имеет все шансы стать польским «Твин Пиксом», тем более, что местные журналисты охарактеризовали фильм как «современную магическую сказку, глубоко укорененную в польских реалиях». Надеемся, что лента придется по вкусу главе жюри Полу Верхувену, и «След зверя» не вернется из Берлина без призов.