5 фильмов о журналистских расследованиях

На прошлой неделе журналисты всего мира отмечали профессиональный праздник – День свободы печати, который приходится на 3 мая.
Режиссер: Орсон Уэллс
В главной роли: Орсон Уэллс
Об этом фильме написаны тома литературы, да что тома – целые библиотеки: «Гражданина Кейна» принято считать едва ли не краеугольным камнем искусства кино. В самом деле, лента просто нафарширована смелыми, новаторскими идеями. Допустим, фильмы о журналистах снимались и раньше (например, «Его девушка пятница» или «Первая полоса»), но впервые в голливудском кино сюжет был выстроен вокруг журналистского расследования.
Тема расследования репортером Джерри Томпсоном обстоятельств жизни медиамагната Кейна позволила Орсону Уэллсу нанизать на драматургическую нить множество пестрых, мастерски снятых, но очень разнородных по стилю сцен. Если бы не одно «но»: откуда репортеру стали известны последние слова Кейна, умиравшего в полном одиночестве? Говорят, когда Уэллсу указали на эту оплошность, он попросил больше никому об этом не рассказывать. Впрочем, победителей не судят.
Но первый фильм-расследование «Гражданин Кейн» – это, кроме прочего, также исследование режиссером-дебютантом Орсоном Уэллсом возможностей кино, с восторгом неофита открывающего для себя глубокий фокус, рирпроекцию, сверхкрупные планы и прочие оптические эффекты. Причем эта энциклопедия возможностей кинематографа, которой «Гражданин Кейн» стал для нескольких поколений режиссеров, создавалась Уэллсом буквально в процессе съемок. Что сказать, на то он и гений.
Режиссер: Алан Дж. Пакула
В главных ролях: Дастин Хоффман, Роберт Редфорд, Джек Уорден, Мартин Болсам
Фильм, поставленный по документальной книге журналистов Боба Вудворда и Карла Бернстейна, которые в 1973 году расследовали Уотергейтский скандал для газеты The Washington Post, снят настолько мастерски, что смотрится на одном дыхании, как увлекательный триллер. Так что свои четыре «Оскара» и десять номинаций на премию BAFTA «Вся президентская рать» заработала совсем не зря.
Фильм наглядно показывает, насколько это кропотливый труд – журналистское расследование: сколько нужно сделать звонков, зачастую бесполезных, сколько адресов обойти на своих двоих, чтобы позвонить в закрытые двери. Какие титанические усилия нужно приложить репортеру, чтобы растопить лед недоверия и достучаться до каждого потенциального информатора, который совсем не горит поделиться с вами сведениями, ведь информация может стоить ему репутации, карьеры, а то и жизни.
Режиссёр: Алан Паркер
В главных ролях: Кевин Спейси, Кейт Уинслет, Лора Линни
В центре этого фильма – расследование, в которое оказывается втянутой, сама того не желая, журналистка одного из американских журналов. Согласившись взять интервью у приговоренного к смерти преступника, Бетси Блум – так зовут журналистку в исполнении Кейт Уинслейт, понимает, что обвиняемый, который всю сознательную жизнь боролся за отмену смертной казни в штате Техас, оказался в камере смертников не по своей воле. Вероятнее всего, его подставили.
И хотя поначалу журналистка здесь выглядит, скорее, пассивным наблюдателем, нежели ее энергичные коллеги, чья профессиональная деятельность исчерпывающе показана в других фильмах нашей подборки (может показаться, что факты невиновности приговоренного к смерти профессора философии сами падают ей в руки), в последней трети фильма Бетси все же энергично берется за дело. Следить за ее работой – одно удовольствие: Бетси Блум не только удается доказать невиновность героя Кевина Спейси, но еще и докопаться до сути происходящего. Которая, увы, лежит на враждебной территории спойлеров.
В итоге традиционная, каких много, драма о том, как журналист в последний момент вытаскивает несправедливо приговоренного из газовой камеры, оборачивается куда более глубокой и трагической историей, затрагивающей множество очень непростых вопросов. Однозначно, одна из лучших работ Алана Паркера, который ранее уже ставил такие очень непростые фильмы-расследования, как «Сердце Ангела» и «Миссисипи в огне».
Режиссер: Дэвид Финчер
В главных ролях: Джейк Джилленхол, Марк Руффало, Роберт Дауни мл., Хлоя Севиньи
История расследования дела о серийном убийце по прозвищу «Зодиак» – это не только (и не столько) история совместного расследования полиции и журналистов газеты San Francisco Chronicle, сколько история расследования, которое провел сам режиссер, когда готовился к постановке фильма.
Тысячи, десятки тысяч страниц документов, которые перелопатил Дэвид Финчер. Сотни нарисованных графиков и схем, где в то или иное время находились фигуранты, во что они были одеты, чем перекусывали, какая музыка играла в этот момент по радио. Облики городов, восстановленные до мелочей.
Ничего удивительного, что к финалу картины становится понятно, кто здесь главный герой – это не бравый инспектор полиции Дэйв Тоски, не нагловатый репортер в прекрасном исполнении Роберта Дауни-младшего и, конечно же, не предполагаемый убийца. И дело здесь не только в том, что застенчивый карикатурист San Francisco Chronicle, увлекающийся шарадами и потому разгадавший зашифрованные послания «Зодиака», потратил многие годы на расследование этого дела и написал книгу, которая легла в основу этого фильма. Роберт Грейсмит – это альтер-эго самого режиссера, одержимого перфекционизмом и потому готового жертвовать ради своей работы всем, насмерть сражаясь со студийным начальством за собственное видение фильмов.
Так что не зря персонаж Роберта Дауни-младшего, репортер Пол Эйвери, в итоге терпит поражение и как человек, и как профессионал. Точно также одержимый своей работой, как Грейсмит, Тоски и сам Финчер, он готов «передернуть» факты ради эффектного заголовка на первой полосе. В то время как до Грейсмита главное – это докопаться до истины.
Режиссёр: Том Маккарти
В ролях: Марк Руффало, Майкл Китон, Рэйчел Макадамс, Лев Шрайбер, Стэнли Туччи, Билли Крудап
«В центре внимания» – название полосы журналистских расследований газеты The Boston Globe: именно благодаря отделу, возглавляемому самим Бэтменом (растративший остатки седых волос, но по-прежнему импозантный Майкл Китон), у газеты такой вес и популярность в Бостоне. Новый главный редактор считает, что три сотрудника газеты только зря просиживают штаны (и юбку), и поручает отделу тему, которой ни в редакции, ни в самом городе не рад никто, кроме немногочисленных активистов и пронырливого адвоката в исполнении хамелеонистого Стэнли Туччи: раскрутить дело о священниках-педофилах. Две трети газетчиков – католики, а католическая церковь в Бостоне представляет собой реальную силу.
Впрочем, если бы вполне реальному редактору Уолтеру Робинсону по прозвищу «Робби» и репортерам Майклу Резендесу и Саше Пфайффер не удалось бы вытащить на свет божий всю эту шокирующую и грязную историю, они бы не получили Пулитцеровскую премию, а сам фильм – оскаровскую статуэтку.
Режиссер Том Маккарти признавался, что снимая «В центре внимания», вдохновлялся, в том числе, и «Всей президентской ратью», что заметно. Тот же неспешный темп повествования, те же будни журналистов, которым изо дня в день приходится стучаться в закрытые двери и задавать вопросы, на которые никто не желает отвечать. Но в последней трети фильм, состоящий преимущественно из интервью и редакционных планерок, превращается в настолько увлекательный разговорный триллер, что оторваться от экрана непросто. Да и не нужно.
Нельзя не обратить внимание на то, как устроена работа отдела расследований: журналисты могут позволить себе неделями разрабатывать нужную тему, методично собирая материал – роскошь, недоступная отечественным газетчикам, которые пишут, как правило, в номер, с колес: утром согласовывается с начальством тема статьи, вечером текст должен быть готов. На сбор информации и написание текста выделяется один рабочий день. Факт чекинг? Не слышали. Впрочем, уже сейчас понятно, что «золотые» времена украинской газетной журналистики остались пускай в не таком уже и далеком, но все-таки в прошлом.