5 фильмов о журналистских расследованиях

Режиссер: Орсон Уэллс

В главной роли: Орсон Уэллс

Об этом фильме написаны тома литературы, да что тома – целые библиотеки: «Гражданина Кейна» принято считать едва ли не краеугольным камнем искусства кино. В самом деле, лента просто нафарширована смелыми, новаторскими идеями. Допустим, фильмы о журналистах снимались и раньше (например, «Его девушка пятница» или «Первая полоса»), но впервые в голливудском кино сюжет был выстроен вокруг журналистского расследования.

Тема расследования репортером Джерри Томпсоном обстоятельств жизни медиамагната Кейна позволила Орсону Уэллсу нанизать на драматургическую нить множество пестрых, мастерски снятых, но очень разнородных по стилю сцен. Если бы не одно «но»: откуда репортеру стали известны последние слова Кейна, умиравшего в полном одиночестве? Говорят, когда Уэллсу указали на эту оплошность, он попросил больше никому об этом не рассказывать. Впрочем, победителей не судят.

Но первый фильм-расследование «Гражданин Кейн» – это, кроме прочего, также исследование режиссером-дебютантом Орсоном Уэллсом возможностей кино, с восторгом неофита открывающего для себя глубокий фокус, рирпроекцию, сверхкрупные планы и прочие оптические эффекты. Причем эта энциклопедия возможностей кинематографа, которой «Гражданин Кейн» стал для нескольких поколений режиссеров, создавалась Уэллсом буквально в процессе съемок. Что сказать, на то он и гений.